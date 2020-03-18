Son Dakika | Fenerbahçe'de beklenen karar! Teknik direktör...

Kaptan Emre Belözoğlu’nun Başakşehir’de birlikte çalıştığı Avcı’ya çok güvenmesi ve takıma yeni bir hava getireceğine inanması da yeni rotada önemli bir etken oldu. Avcı’nın olası bir kupa şampiyonluğunda uzun vadeli olarak da takımda kalabileceği ifade ediliyor.