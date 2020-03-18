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Futbol
DHA / Spor Arena
Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 15:19, /

Son Dakika | Fenerbahçe'de beklenen karar! Teknik direktör...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve yardımcıları ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli takımın başında kimin olacağı hala belirsizliğini korurken B planı devreye giriyor. Dünyayı etkileyen corona virüsü, sarı lacivertli ekibin de yol haritasını değiştirdi.

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde B planı hazır.

2ÖZSOY AÇIKLAMIŞTI

ÖZSOY AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy konu hakkında "Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz. Fenerbahçe’ye en faydalı olacak isimle anlaşacağız. Yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok." ifadelerini kullanmıştı.

3KORONAVİRÜS NEDENİYLE PLAN DEĞİŞTİ VE...

KORONAVİRÜS NEDENİYLE PLAN DEĞİŞTİ VE...

Koronavirüs önlemleri ve kulübün içinde bulunduğu mali açmazlar kısa vadede Avrupa’dan teknik direktör alınmasını imkansız haline getirdi.

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YİNE GEÇİCİ HOCA, SÜRPRİZ SEZON SONU

Birçok teknik adamla görüşme gerçekleştiren ve kriter olarak "Fenerbahçe'yi ve Türk futbolunu iyi bilen teknik adam" şartı koyan sarı-lacivertli yönetim istediği şartlarda bir teknik adam bulana kadar kulüpte görevli pro-lisans sahibi hocalarını göreve getirecek.

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Sarı-lacivertli ekipte UEFA A Lisansı ile 2 maça çıkma hakkı bulunan Zeki Murat Göle'nin süresi dolarken Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde kimin görev alacağı ortaya çıktı.

6ÇORLU DA DAHİL OLUYOR

ÇORLU DA DAHİL OLUYOR

Hali hazırda Fenerbahçe bünyesinde altyapıda görev yapan Serdar Bayat ile Şenol Çorlu'nun pro-lisansının bulunması yeni sezona kadar yönetimin elini rahatlattı.

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Pro-Lisansı bulunan Serdar Bayat alt yapılarda görev yaparken, U21'deki görevi 2019'da sonlandırılan ama alt yapı koordinasyonunda halen görevi bulunan bir başka Pro-Lisanslı Şenol Çorlu da Kayserispor maçı ve ligin geri kalan haftalarında görev almaya hazır.

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Ligin 27'nci haftasında Cuma günü Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Serdar Bayat'ın isminin esame listesinde teknik direktör olması beklenirken Şenol Çorlu'nun da belki kulübede belki dışarıdan destek vermesi bekleniyor.

9EMRE BELÖZOĞLU ESKİ HOCASINI İSTİYOR

EMRE BELÖZOĞLU ESKİ HOCASINI İSTİYOR

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve kulübün içinde bulunduğu mali açmazlar kısa vadede Avrupa’dan teknik direktör getirilmesi imkansız haline gelirken boşta olan yerli teknik adamlar içinde Abdullah Avcı yeniden en güçlü aday haline geldi.

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Kaptan Emre Belözoğlu’nun Başakşehir’de birlikte çalıştığı Avcı’ya çok güvenmesi ve takıma yeni bir hava getireceğine inanması da yeni rotada önemli bir etken oldu. Avcı’nın olası bir kupa şampiyonluğunda uzun vadeli olarak da takımda kalabileceği ifade ediliyor.

11GUSTAVODAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

GUSTAVO'DAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo'nun salonda gerçekleştirdiği idman sırasında aldığı corona virüsü önlemi dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli yıldız, kondisyon bisikletinde çalışırken alete doğrudan temas etme ve eşofmanın kollarını uzatarak o şekilde dokundu.

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