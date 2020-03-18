DHA / Spor Arena
Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 15:19,
Son Dakika | Fenerbahçe'de beklenen karar! Teknik direktör...
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve yardımcıları ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli takımın başında kimin olacağı hala belirsizliğini korurken B planı devreye giriyor. Dünyayı etkileyen corona virüsü, sarı lacivertli ekibin de yol haritasını değiştirdi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde B planı hazır.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE PLAN DEĞİŞTİ VE...
Koronavirüs önlemleri ve kulübün içinde bulunduğu mali açmazlar kısa vadede Avrupa’dan teknik direktör alınmasını imkansız haline getirdi.
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YİNE GEÇİCİ HOCA, SÜRPRİZ SEZON SONU
Birçok teknik adamla görüşme gerçekleştiren ve kriter olarak "Fenerbahçe'yi ve Türk futbolunu iyi bilen teknik adam" şartı koyan sarı-lacivertli yönetim istediği şartlarda bir teknik adam bulana kadar kulüpte görevli pro-lisans sahibi hocalarını göreve getirecek.
Sarı-lacivertli ekipte UEFA A Lisansı ile 2 maça çıkma hakkı bulunan Zeki Murat Göle'nin süresi dolarken Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde kimin görev alacağı ortaya çıktı.
Pro-Lisansı bulunan Serdar Bayat alt yapılarda görev yaparken, U21'deki görevi 2019'da sonlandırılan ama alt yapı koordinasyonunda halen görevi bulunan bir başka Pro-Lisanslı Şenol Çorlu da Kayserispor maçı ve ligin geri kalan haftalarında görev almaya hazır.
EMRE BELÖZOĞLU ESKİ HOCASINI İSTİYOR
Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve kulübün içinde bulunduğu mali açmazlar kısa vadede Avrupa’dan teknik direktör getirilmesi imkansız haline gelirken boşta olan yerli teknik adamlar içinde Abdullah Avcı yeniden en güçlü aday haline geldi.
GUSTAVO'DAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo'nun salonda gerçekleştirdiği idman sırasında aldığı corona virüsü önlemi dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli yıldız, kondisyon bisikletinde çalışırken alete doğrudan temas etme ve eşofmanın kollarını uzatarak o şekilde dokundu.
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