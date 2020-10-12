Son Dakika | Fenerbahçe'de beklenen karar! Çeşme'deki Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'de yapılan transferlerde büyük pay sahibi olan Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevi hala kulüp tarafından açıklanmış değil...
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Fenerbahçe, bu sezon 18 transfer yaparken sarı lacivertli takımda transfer operasyonunu Emre Belözoğlu yürütmüştü. Emre Belözoğlu önderliğinde kadrosuna 18 yeni oyuncuyu dahil eden sarı lacivertli kulüp, 10’u kiralık olmak üzere 21 oyuncu ile yollarını ayırmıştı.
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BELÖZOĞLU ÖNDERLİĞİNDE TRANSFER
Emre Belözoğlu ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas'ı kadroya katılmıştı.
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Transferin yıldızı haline gelen Emre Belözoğlu, taraftarlardan da büyük destek görürken futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevinin neden açıklanmadığı merak ediliyor.
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TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ AMA...
Transfer dönemi bittikten sonra Emre Belözoğlu’nun resmi olarak duyurulması bekleniyordu. Ancak bu konu hakkında bir duyuru yapılmadı.
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SELÇUK ŞAHİN İLE BİRLİKTE...
40 yaşındaki futbol adamının yardımcılığını Selçuk Şahin yapacak. Transfer döneminden sonra Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin Samandıra Can Bartu Tesislerinde futbol takımının yaptığı antrenmanları kenardan izliyor.
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Belözoğlu’nun başta teknik direktör Erol Bulut ve teknik heyet ile yakaladığı uyum da dikkat çekti. Kamuoyunda daha önce yer alan bazı iddialarda Belözoğlu'nun transferi bitirdikten sonra kenara çekileceği belirtilmişti.
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İDDİALAR DOĞRULANMADI
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Belözoğlu'nu Euro 2021'de yardımcısı olarak teknik heyete katmak istediği de iddialar arasında yer almıştı. Ancak bu iddialar doğrulanmamıştı.
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Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı 18 transferde de başrol oynayan Emre Belözoğlu, milli arayı fırsat bilerek sezon öncesinin yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.
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DİNLENME FIRSATI BULDU
Gece gündüz transfer görüşmeleri yapan, seyahat üstüne seyahate çıkan Emre Belözoğlu, milli arada dinlenme fırsatı buldu.
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ÇEŞME TATİLİNİN DÖNÜŞÜNDE...
Transfer döneminde önemli işlerin altına imza atan Emre Belözoğlu, ailesiyle birlikte Çeşme'de tatil yapıyor. Tatilin ardından Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu duyurunun yapılacağı zamanı birlikte belirleyecek.
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JUBİLE NE ZAMAN?
Öte yandan Emre Belözoğlu'nun jubilesi için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin son dönemdeki en önemli 3 efsanesi Alex de Souza, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu, kulübe jübilesiz veda etmişti.
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EMRE, ALEX, VOLKAN
Özellikle Aziz Yıldırım döneminde takımdan gönderilen Alex, taraftarın içinde hala yara. Başkan Ali Koç ve yönetim ise uzun süredir dillendirildiği üzere 3 efsane isme jübile yapmayı planlıyor.
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YOUTUBE'DA MI OLACAK?
YouTube'u artık daha büyük organizasyonlar için yayın aracı olarak kullanmayı planlayan Fenerbahçe, yönetimin aklında 3'lü jübileyi de YouTube'da yayınlamayı planlıyor.
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Başkanın 30 Eylül tarihinde katıldığı 1907 Fenerbahçe Derneği'nde bu konuyu ilk kez açtığı ve planlamaların sürdüğü ortaya çıktı. "Jübileyi hiçbir kanala satmayacağız. YouTube'da yayınlamayı düşünüyoruz" diyen Ali Koç ve ekibi, böylece hem oyuncuları gururlandıracak hem de taraftarın içinde yara kalan Alex'le yeniden bağ kuracak.
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Daha önce alınan bilgilere göre 2020-2021 sezonunun öncesinde yapılması düşünülen organizasyon için vakit bulamayan yönetim, ilk uygun fırsatta bu jübile maçını gerçekleştirecek. Birçok eski yıldızın da katılması beklenen maç için net bir tarih henüz yok.