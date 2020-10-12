Son Dakika | Fenerbahçe'de beklenen karar! Çeşme'deki Emre Belözoğlu...

Daha önce alınan bilgilere göre 2020-2021 sezonunun öncesinde yapılması düşünülen organizasyon için vakit bulamayan yönetim, ilk uygun fırsatta bu jübile maçını gerçekleştirecek. Birçok eski yıldızın da katılması beklenen maç için net bir tarih henüz yok.