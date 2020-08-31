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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Gönderilecek 11 futbolcu belli oldu...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 07:51 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Gönderilecek 11 futbolcu belli oldu...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut yeni sezonda takımda düşünmediği futbolcuların listesini hazırladı.

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1LİSTE BELLİ OLDU
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LİSTE BELLİ OLDU

Spor Arena - Süleyman Arat | Transfer döneminin en flaş takımı Fenerbahçe'de artık ayrılık zamanı. Yeni transfer dahi kiralanacak...

2YÖNETİME BİLDİRİLECEK
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YÖNETİME BİLDİRİLECEK

Yeni transferlerle kadrosu iyice kabaran ve toplam 35 futbolcusu bulunan Fenerbahçe’de bu hafta Erol Bulut’un gitmesinde sakınca görmediği isimleri Emre Belözoğlu ve yönetime bildirmesi bekleniyor.

3OLMAZSA KAYIP DEĞİL
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"OLMAZSA KAYIP DEĞİL"

Samandıra’daki idmanların ardından Topuk Yaylası kampında da oyuncuları yakından görme fırsatı bulan Erol Bulut, sistemine uymayan ‘Olmazsa kayıp değil’ dediği isimleri belirledi.

4TAKAS FORMÜLÜ
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TAKAS FORMÜLÜ

Belirlenen bu isimlerin bazılarının takasta kullanılması bekleniyor. Bazılarından da kendilerine takım bulmaları istenecek.

5TAM 11 YOLCU
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TAM 11 YOLCU

Gerek yeni transferlerin gelişi, gerek geçen seneki form grafikleri, gerekse Erol Bulut’un oynatacağı sisteme uymayacağı düşünülen 11 isim şunlar:

6Murat Sağlam
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Murat Sağlam

Beklenen çıkışı bir türlü yapamadı, geçen sene sakatlıklar, formsuzlara rağmen formayı kapamadı. Bu yıl da Topuk Yaylası’nın en zayıf halkası olarak göze çarptı.

7Michael Frey
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Michael Frey

Muriç’in gitme durumuyla birlikte Valencia’yı transfer eden, forvet hattına üç isimle güç katan ve bir golcü daha arayan Erol Bulut, Frey’i kesinlikle düşünmüyor.

8Sadık Çiftpınar
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Sadık Çiftpınar

Geçtiğimiz yıl kötü bir sakatlık yaşayan Sadık’ın taraftarar ve yönetim tarafından çok sevilmesine rağmen kiraya verilmesi gündemde.

9Miha Zajc
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Miha Zajc

Kampların ve idmanların kayıp yıldızı olan Zajc’ın da artık bu takımda kalması çok zor gözüküyor.

10Jailson
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Jailson

Stoper mevkiinde oynayarak geçirdiği sezonda taraftarın en çok tepki gösterdiği isim haline gelen Brezilyalı için kiralama veya satış imkanları değerlendirilecek.

11Tolgay Arslan
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Tolgay Arslan

Beşiktaş’tan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen ciddi bir uyum sorunu yaşayan Tolgay da gönderilmesi muhtemel isimler arasında.

12Nabil Dirar
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Nabil Dirar

Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu ile yaşadığı gerilim tatlıya bağlansa da Faslı yıldızın forma şansı yapılan ve yapılmak istenen transferlerle iyice zora girdi.

13Mevlüt Erdinç
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Mevlüt Erdinç

İstanbulspor maçında iyi bir görünüm verse de sakatlıklardan başını bir türlü kurtaramayan Mevlüt’ün de gönderilme ihtimali güçlendi.

14Garry Rodrigues
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Garry Rodrigues

Geçtiğimiz yıl kötü bir grafik çizen, bu yıl da kamplarda vasatın üzerine çıkamayan Rodrigues’in bir de yüksek maaş alması kendisini gidecek isimler arasına soktu.

15Deniz Türüç
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Deniz Türüç

Genç yıldızın artık forma savaşının sertleştiği Fenerbahçe’de adı takas veya rakip takımlara transferde geçiyor. Oynamak için çok çaba sarf etmek zorunda olduğunun farkında.

16İsmail Yüksek ve Barış Sungur
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İsmail Yüksek ve Barış Sungur

Erol Bulut kampta yaptığı sohbet toplantısında gençlerin oynamasından yana olduğunu belirterek kiraya verilmelerine sıcak baktığını açıkça ifade etti.

17Ozan takasta kullanılabilir
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Ozan takasta kullanılabilir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut satılacak ve kiralanacakların yanı sıra takasta kullanılabilecek isimlere de karar verirken takımda sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

18Ozan Tufan
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Ozan Tufan

Güçlenen ve kalabalıklaşan orta sahada özellikle Sosa’nın takıma girmesiyle Ozan Tufan’ın forma şansının zorlaşacağını düşünülürken, milli futbolcunun Visca veya Dorukhan takasında düşünüldüğünü öne sürüldü.

19Luiz Gustavo
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Luiz Gustavo

Geçtiğimiz sezonun kralı, taraftarın en sevdiği ismi Gustavo’nun kafası çok karışık. Kendisine yapılan cazip teklifin etkisinde kaldığı görülen Gustavo, son üç hazırlık maçında da tanınmayacak kadar durgun ve etkisizdi. Durumunun bu hafta netleşmesi bekleniyor.

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