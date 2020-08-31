Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Gönderilecek 11 futbolcu belli oldu...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut yeni sezonda takımda düşünmediği futbolcuların listesini hazırladı.
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LİSTE BELLİ OLDU
Spor Arena - Süleyman Arat | Transfer döneminin en flaş takımı Fenerbahçe'de artık ayrılık zamanı. Yeni transfer dahi kiralanacak...
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YÖNETİME BİLDİRİLECEK
Yeni transferlerle kadrosu iyice kabaran ve toplam 35 futbolcusu bulunan Fenerbahçe’de bu hafta Erol Bulut’un gitmesinde sakınca görmediği isimleri Emre Belözoğlu ve yönetime bildirmesi bekleniyor.
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"OLMAZSA KAYIP DEĞİL"
Samandıra’daki idmanların ardından Topuk Yaylası kampında da oyuncuları yakından görme fırsatı bulan Erol Bulut, sistemine uymayan ‘Olmazsa kayıp değil’ dediği isimleri belirledi.
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TAKAS FORMÜLÜ
Belirlenen bu isimlerin bazılarının takasta kullanılması bekleniyor. Bazılarından da kendilerine takım bulmaları istenecek.
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TAM 11 YOLCU
Gerek yeni transferlerin gelişi, gerek geçen seneki form grafikleri, gerekse Erol Bulut’un oynatacağı sisteme uymayacağı düşünülen 11 isim şunlar:
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Murat Sağlam
Beklenen çıkışı bir türlü yapamadı, geçen sene sakatlıklar, formsuzlara rağmen formayı kapamadı. Bu yıl da Topuk Yaylası’nın en zayıf halkası olarak göze çarptı.
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Michael Frey
Muriç’in gitme durumuyla birlikte Valencia’yı transfer eden, forvet hattına üç isimle güç katan ve bir golcü daha arayan Erol Bulut, Frey’i kesinlikle düşünmüyor.
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Sadık Çiftpınar
Geçtiğimiz yıl kötü bir sakatlık yaşayan Sadık’ın taraftarar ve yönetim tarafından çok sevilmesine rağmen kiraya verilmesi gündemde.
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Miha Zajc
Kampların ve idmanların kayıp yıldızı olan Zajc’ın da artık bu takımda kalması çok zor gözüküyor.
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Jailson
Stoper mevkiinde oynayarak geçirdiği sezonda taraftarın en çok tepki gösterdiği isim haline gelen Brezilyalı için kiralama veya satış imkanları değerlendirilecek.
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Tolgay Arslan
Beşiktaş’tan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen ciddi bir uyum sorunu yaşayan Tolgay da gönderilmesi muhtemel isimler arasında.
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Nabil Dirar
Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu ile yaşadığı gerilim tatlıya bağlansa da Faslı yıldızın forma şansı yapılan ve yapılmak istenen transferlerle iyice zora girdi.
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Mevlüt Erdinç
İstanbulspor maçında iyi bir görünüm verse de sakatlıklardan başını bir türlü kurtaramayan Mevlüt’ün de gönderilme ihtimali güçlendi.
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Garry Rodrigues
Geçtiğimiz yıl kötü bir grafik çizen, bu yıl da kamplarda vasatın üzerine çıkamayan Rodrigues’in bir de yüksek maaş alması kendisini gidecek isimler arasına soktu.
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Deniz Türüç
Genç yıldızın artık forma savaşının sertleştiği Fenerbahçe’de adı takas veya rakip takımlara transferde geçiyor. Oynamak için çok çaba sarf etmek zorunda olduğunun farkında.
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İsmail Yüksek ve Barış Sungur
Erol Bulut kampta yaptığı sohbet toplantısında gençlerin oynamasından yana olduğunu belirterek kiraya verilmelerine sıcak baktığını açıkça ifade etti.
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Ozan takasta kullanılabilir
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut satılacak ve kiralanacakların yanı sıra takasta kullanılabilecek isimlere de karar verirken takımda sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.
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Ozan Tufan
Güçlenen ve kalabalıklaşan orta sahada özellikle Sosa’nın takıma girmesiyle Ozan Tufan’ın forma şansının zorlaşacağını düşünülürken, milli futbolcunun Visca veya Dorukhan takasında düşünüldüğünü öne sürüldü.
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Luiz Gustavo
Geçtiğimiz sezonun kralı, taraftarın en sevdiği ismi Gustavo’nun kafası çok karışık. Kendisine yapılan cazip teklifin etkisinde kaldığı görülen Gustavo, son üç hazırlık maçında da tanınmayacak kadar durgun ve etkisizdi. Durumunun bu hafta netleşmesi bekleniyor.