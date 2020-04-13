Son dakika | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan çarpıcı itiraf: "Reaksiyon gösteremedik, bazı isimler..."
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, corona virüsü (korona virüsü), Milli Takım, Şenol Güneş ve Volkan Demirel hakkında konuşurken, sezon içinde yaşanılanları da değerlendirdi.
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Sarı lacivertli takımın kalecisi, A Spor'a yaptığı açıklamalarda bu sezon yaşanılan başarısızlığa değinirken, form düşüklüğüne dair önemli itiraflarda bulundu.
İşte Altay Bayındır'dan gündem yaratacak açıklamalarından öne çıkanlar:
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"EVDEKİ İMKANLAR DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUM"
"Kötü bir sürecin içerisindeyiz, bu süreç, kendi adıma konuşacak olursam, kendime vakit ayırma açısından, evde değerlendirebileceğim bir süreç oldu. Evde bol bol kitap okuyup, puzzle yapıp, evdeki antrenmanlarımızı da evdeki imkanlar doğrultusunda yapıyorum. Bu şekilde günlerimi geçiriyorum. İnşallah en kısa dönemde ve süreçte bugünleri atlatıp, eskisinden daha iyi günlere kavuşuruz."
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"AMELİYATIM TAM ZAMANINDA OLDU ÇÜNKÜ..."
"Benim açımdan çok zorlu bir süreci geride bıraktığımı söyleyebilirim çünkü sakatlığım yeni olmuş bir durum değildi. Bir süredir vardı bende ancak devam etmem gerekiyordu takım için. Bu yüzden sıkıntılı bir dönemden geçtim. Ameliyatım da tam zamanında gibi oldu. Ben Almanya'dan döndüm, 2 gün sonra uçuşlar iptal oldu."
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"BU DURUM BANA YARADI"
"Bir nevi baktığımız zaman bu durum bana yaradı gibi. Kötü bir durum o ayrı konu ama sakat oyunculara, daha doğrusu, milli takımımız için de geçerli, sakat oyunculara yaradı öyle düşünüyorum."
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"VOLKAN AĞABEYİMİZ ÇOK DEĞERLİ..."
"Volkan ağabeyimiz, Volkan hocamız, yıllar boyunca Fenerbahçe'mize hizmet etmiş bir isim. Çok değerli, kulüp değerlerinden olan bir isim şu anda. Kendisi çok tecrübeli, çok şey yaşamış, iyi ve ya kötü yaşadığı bir çok şey tecrübe olmuş kendi adına. Bize hep yardımcı oluyor. "
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"ONUN TECRÜBELERİNDEN YARARLANIP..."
"Ağabeyliğini ve hocalığını her zaman gösteriyor. Saha içi saha dışı. Dediğim gibi, Fenerbahçe'nin büyük bir değeridir. Bizim için iyi bir fırsat. Çok uzun süreler sahada forma şansı buldu. Birçok şey yaşadı. Yaşadığı tecrübelerini bize aktarması öncelikli olarak zaten bize mutluluk veriyor. Bizim için güzel bir şey. Bundan sonraki süreçte, onun tecrübelerinden yararlanıp, kendimiz de bir şeyler katacağız. "
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"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN TAKIM..."
"Şampiyonluğa oynayan bir takım, şampiyonluğa oynar! Bunun başka bir açıklaması falan yoktur. Ne olursa olsun kazanmak için oynar. İyi başladığımız sezonda, son dönemlerde kötü bir gidişat sergilemiş durumdayız."
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"DERS ALMALIYIZ..."
"Uzun süredir galibiyet alamıyoruz ancak Fenerbahçe camiasıyız, bu bilinçdeyiz. Ancak bugünün yarını da var. Bugünkü kötülükleri düşünüp yarını da kötüleştirmenin de bir anlamı yok. Yapacağımız tek şey, takım olarak, camia olarak, taraftarlar da buna dahil, çünkü biz bir bütünüz... Herkes, zamanı buradan çıkardığı derslerle geçirmeli. Yarınları da bu bilinçlere hareket ederek geçirmeli."
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"FENERBAHÇE'MİZİN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA..."
"Şu anda Fenerbahçemizin sözleşmeli futbolcusuyum, tabii ki de bir durum söz konusu olduğunda, şartlar doğrultusunda, öncelikli olarak takımımın menfaatlerine uygun, takımın çıkarlarına uygun hareket etmek. Ancak şu anda benim odaklandığım tek şey, Fenerbahçe'mizin ne kadar başarılı bir serüvene sokabilirim? Ya da Fenerbahçe'de kazanabileceğim kupalar. Düşündüğüm şey şey burası. Ben kendimi geliştirebildiğim kadar geliştirip, dünya futbolunun en üst yerlerinde tabii ki de forma şansı giyip ülkemi temsil etmek isterim. Bunun olabilmesi için tek çıkar yolu Fenerbahçe'mizin menfaatleridir."
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"SAHA İÇİ DAVRANIŞLAR, REAKSİYONLAR DAHA İYİ OLABİLİRDİ"
"Fenerbahçe'ye geldim ve ilk yılım. İlk yılımda, Fenerbahçe'ye yakışır bir disiplinle, bilinçle sahada hareket edip oynayama çalışıyorum. Ancak, bu süreç bizim için biraz sıkıntılı bir süreç oldu. Herkes iyi niyetini sahaya yansıttı tabii ki de. Ama zaman zaman olan değişimler, takımın aksiyonları, saha için davranışlarımız belki daha iyi olabilirdi, daha sağlıklı olabilirdi.
"Kişi kişi ayırırsak reaksiyon tabii ki herkes verdi, bazı isimler... Ancak herkesin takım olup birlik beraberlik içinde hareket etmesi gerekiyor. Biz bunu yapmıyor muyuz? Tabii ki de yapıyoruz. Tabii ki de üzülüyoruz ama yeteri kadar yapmak gerekiyor."
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"BİRAZ GENÇ BİR JENERASYON..."
"Şu andaki kurulumu biraz genç bir jenerasyon. O yüzden ne olursa olsun, mevcut iyi gidişatta, iyi gidişatta olduğu gibi kötü gidişatta da, her daim, Türk milleti olarak destek verip arkasında durmamız gerekiyor. Mevcut durum bizim için büyük bir şans. Özellikle Şenol hocamızın şu anda Milli Takım'ımızın başında olması, bizim Andorra maçından sonra da kalıp Ümit Milli Takımı maçını izlemesi, beni çok mutlu etti açıkçası."
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ŞENOL HOCAMIZIN BİLİNÇLİ BİR BAKIŞ AÇISI VAR"
"Çünkü sadece olağan duruma değil, geniş bir bakış açısı sergilemek, ülke futbolumuz için iyi bir sonuç getirir. Şenol hocamızın da bu bilinçte bakış açısı var. İnşallah Milli Takım'ımız da en iyi skorlarla ülkemizi gururlandırmaya devam eder, bende devam eden bu sürecin içinde yer alıp bu başarıların hepsinde olurum."