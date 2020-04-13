Son dakika | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan çarpıcı itiraf: "Reaksiyon gösteremedik, bazı isimler..."

"SAHA İÇİ DAVRANIŞLAR, REAKSİYONLAR DAHA İYİ OLABİLİRDİ" "Fenerbahçe'ye geldim ve ilk yılım. İlk yılımda, Fenerbahçe'ye yakışır bir disiplinle, bilinçle sahada hareket edip oynayama çalışıyorum. Ancak, bu süreç bizim için biraz sıkıntılı bir süreç oldu. Herkes iyi niyetini sahaya yansıttı tabii ki de. Ama zaman zaman olan değişimler, takımın aksiyonları, saha için davranışlarımız belki daha iyi olabilirdi, daha sağlıklı olabilirdi.



"Kişi kişi ayırırsak reaksiyon tabii ki herkes verdi, bazı isimler... Ancak herkesin takım olup birlik beraberlik içinde hareket etmesi gerekiyor. Biz bunu yapmıyor muyuz? Tabii ki de yapıyoruz. Tabii ki de üzülüyoruz ama yeteri kadar yapmak gerekiyor."