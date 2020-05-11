Son dakika! Fenerbahçe'de 8 isimle yollar ayrılıyor...
Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe, 8 isimle yollarını ayırma kararı aldı.
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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de işler planlandığı gibi gitmedi. Lige verilen arada Sarı-lacivertli yönetim köklü bir değişim için kolları sıvadı.
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Son maçlarda yaşanan kritik puan kayıplarının ardından sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başladı. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli yöneticiler birçok yıldız futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı. (Sabah)
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Gelecek sezon ekonomik anlamda da rahatlamak isteyen Fenerbahçe'de en az 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte o isimler...
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Mauricio Isla
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Simon Falette
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Tolga Ciğerci
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Tolgay Arslan
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Miha Zajc
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Mehmet Ekici
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Alper Potuk
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Mevlüt Erdinç
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Hasan Ali'nin durumu ise yapılacak transfere göre netlik kazanacak.