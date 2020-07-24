Son Dakika | Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! "Kendinize kulüp bulun..."
Fenerbahçe'de yeni transferlere kontenjan açılabilmesi adında mevcut kadrodan gönderilecek isimler belirlendi.
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Spor Arena - Süleyman Arat
Fenerbahçe'de yeni sezonda kimlerin takımda kalıp kalmayacağı belli oldu. İşte yaşanan son gelişmeler ışığında detaylar...
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Üst üste ikinci sezonda da ilk 5’e dahi giremeyerek Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe’de, Çaykur Rizespor maçının bitimiyle geniş çaplı bir kadro değişimi için harekete geçilecek.
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Performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan oyuncularla yollar kesin olarak ayrılacak ve ‘başarıya aç, kazanma arzusuyla dolu’ oyuncular transfer edilecek.
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Sezon sonu sportif direktörlük görevini üstlenecek Emre Belözoğlu’nun sık sık teknik direktör Tahir Karapınar ve antrenörler Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ile görüşerek kadro planlaması yaptığı belirtildi.
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Transfer döneminde sarı lacivertlilerin yol haritası şöyle olacak: "Kendinize kulüp bulun" denilecek.
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1- Son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan Simon Falette, maliyeti uygun olduğu taktirde yeniden kiralanacak.
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2- Kiralık gittikleri takımlardan geri dönecek olan Michael Frey ve Zanka, elden çıkarılacak.
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3- 2023 yılına kadar sözleşmeli olan Miha Zajc ve kontatları 2022’ye kadar geçerli olan Nabil Dirar ile Tolgay Arslan’a, yeni sezonda kadroda düşünülmedikleri bildirilip, “Kendinize takım bulun” denilecek.
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4- Sezonun bitimiyle birlikte sözleşmeleri sona erecek olan Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile mukavele yenilenmeyecek.
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Fenerbahçe her ne kadar başarısız bir sezon geçirmiş olsa da, bazı genç oyuncularına Avrupa’dan ciddi teklifler geliyor.
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22 yaşındaki kaleci Altay Bayındır’a İngiliz, İspanyol, 5 gol, 6 asistle kariyerinin en verimli sezonunu yaşayan 25 yaşındaki Ozan Tufan’a İngiliz, 36 resmi maçta 17 gol, 7 asistle takımın en skorer ismi olan 26 yaşındaki Vedat Muriç’e de İtalyan kulüplerinin ilgisi sürüyor.