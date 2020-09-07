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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de 7 isim kadro dışı kalacak! TFF kontenjanı...
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Futbol
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 11:04 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de 7 isim kadro dışı kalacak! TFF kontenjanı...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hesapta olmayan gelişmeler yaşanıyor. al böyleyken şu an 27 futbolcusu bulunan Fenerbahçe, 4 transfer daha yapması halinde 7 ismi kadroya yazamayacak. Teknik direktör Erol Bulut, bu 7 ismi belirledi.

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17 İSİM KADRO DIŞI
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7 İSİM KADRO DIŞI

Mevcut kadrosunda 27 futbolcu bulunan Fenerbahçe, 4 transfer daha yapması durumunda 7 ismi kadro dışı bırakmak zorunda kalacak. İşte o isimler...

2HESAPTA OLMAYAN GELİŞMELER
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HESAPTA OLMAYAN GELİŞMELER

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hesapta olmayan gelişmeler yaşanıyor.

3ALTYAPIDAN 4 İSİM ZORUNLU
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ALTYAPIDAN 4 İSİM ZORUNLU

Sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği yeni kurala göre altyapıdan 4 ismi kadroya yazmak zorunda.

4İSİMLER BELİRLENDİ
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İSİMLER BELİRLENDİ

Bu isimler, Oytun, Oğuz Kağan, Ömer Faruk, Muhammet Gümüşkaya olacak.

54 TRANSFER YOLCA
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4 TRANSFER YOLCA

Hal böyleyken şu an 27 futbolcusu bulunan Fenerbahçe, 4 transfer daha yapması halinde 7 ismi kadroya yazamayacak.

67 İSİM KADRO DIŞI KALACAK
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7 İSİM KADRO DIŞI KALACAK

Teknik direktör Erol Bulut, bu 7 ismi belirledi. İşte yeni sezonda takımdan ayrılmamaları halinde kadroya yazılmayacak o isimler...

7SÖZLEŞMELERİ UZATILMADI
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMADI

Sözleşmeleri sona eren Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Mauricio Isla gitti.

8KONTRATLARI FESHEDİLDİ
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KONTRATLARI FESHEDİLDİ

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan'ın sözleşmeleri feshedildi.

9LAZIO İLE EL SIKIŞILDI
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LAZIO İLE EL SIKIŞILDI

Vedat Muriqi ise 18 milyon avro bonservis karşılığında İtalyan devi Lazio'ya satıldı.

10KADRODA FAZLALIK VAR
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KADRODA FAZLALIK VAR

Buna rağmen ligin başlamasına 4 gün kala kadroda fazlalık var.

11TOPLAM 28 FUTBOLCU
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TOPLAM 28 FUTBOLCU

Fenerbahçe, TFF'ye lig için 4'ü altyapı olmak üzere toplam 28 futbolcu bildirecek. 24 kişilik kontenjan için 27 futbolcu bulunuyor.

124 TAKVİYE DÜŞÜNÜLÜYOR
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4 TAKVİYE DÜŞÜNÜLÜYOR

Fenerbahçe stoper, sağ bek, kanat ve santrfor transferiyle 4 takviye daha yapmayı düşünüyor.

136 FUTBOLCU RESMİ MAÇ OYNAYAMAYACAK
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6 FUTBOLCU RESMİ MAÇ OYNAYAMAYACAK

Bu transferler gelirse, toplam fazlalık sayısı 6 olacak.Yani 6 futbolcu TFF listesi dışında kalacak ve resmi maç oynayamayacak.

14İŞTE O 6 İSİM
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İŞTE O 6 İSİM

Tüm transferlerin yapılması durumunda Fenerbahçe'de kadronun dışında kalacak isimlerin, Zanka, Dirar, Zajc, Rodrigues, Frey ve Allahyar olması bekleniyor.

15MURAT SAĞLAM DA KADRO DIŞI KALABİLİR
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MURAT SAĞLAM DA KADRO DIŞI KALABİLİR

3 değil 4 takviye yapılması durumunda ise Murat Sağlam, TFF kadrosu dışında kalacak...

16KALE
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KALE

Altay, Harun

17SAVUNMA
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SAVUNMA

Gökhan, Dirar, Murat, Novak, Caner, Sadık, Serdar, Zanka, Lemos

18ORTA SAHA
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ORTA SAHA

Gustavo, Ozan, Mert, Sosa, Tolga, Jailson, Zajc, İsmail

19KANATLAR
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KANATLAR

Ferdi, Deniz, Sinan, Rodrigues

20FORVET
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FORVET

Thiam, Valencia, Frey, Allahyar

21ALTYAPI KONTENJANI
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ALTYAPI KONTENJANI

Oytun, Oğuz Kağan, Ömer Faruk, Muhammet gibi gençler altyapı kontenjanına eklenebiliyor. (Sabah)

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