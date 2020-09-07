Son Dakika | Fenerbahçe'de 7 isim kadro dışı kalacak! TFF kontenjanı...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hesapta olmayan gelişmeler yaşanıyor. al böyleyken şu an 27 futbolcusu bulunan Fenerbahçe, 4 transfer daha yapması halinde 7 ismi kadroya yazamayacak. Teknik direktör Erol Bulut, bu 7 ismi belirledi.
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7 İSİM KADRO DIŞI
Mevcut kadrosunda 27 futbolcu bulunan Fenerbahçe, 4 transfer daha yapması durumunda 7 ismi kadro dışı bırakmak zorunda kalacak. İşte o isimler...
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HESAPTA OLMAYAN GELİŞMELER
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hesapta olmayan gelişmeler yaşanıyor.
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ALTYAPIDAN 4 İSİM ZORUNLU
Sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği yeni kurala göre altyapıdan 4 ismi kadroya yazmak zorunda.
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İSİMLER BELİRLENDİ
Bu isimler, Oytun, Oğuz Kağan, Ömer Faruk, Muhammet Gümüşkaya olacak.
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4 TRANSFER YOLCA
Hal böyleyken şu an 27 futbolcusu bulunan Fenerbahçe, 4 transfer daha yapması halinde 7 ismi kadroya yazamayacak.
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7 İSİM KADRO DIŞI KALACAK
Teknik direktör Erol Bulut, bu 7 ismi belirledi. İşte yeni sezonda takımdan ayrılmamaları halinde kadroya yazılmayacak o isimler...
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMADI
Sözleşmeleri sona eren Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Mauricio Isla gitti.
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KONTRATLARI FESHEDİLDİ
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan'ın sözleşmeleri feshedildi.
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LAZIO İLE EL SIKIŞILDI
Vedat Muriqi ise 18 milyon avro bonservis karşılığında İtalyan devi Lazio'ya satıldı.
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KADRODA FAZLALIK VAR
Buna rağmen ligin başlamasına 4 gün kala kadroda fazlalık var.
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TOPLAM 28 FUTBOLCU
Fenerbahçe, TFF'ye lig için 4'ü altyapı olmak üzere toplam 28 futbolcu bildirecek. 24 kişilik kontenjan için 27 futbolcu bulunuyor.
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4 TAKVİYE DÜŞÜNÜLÜYOR
Fenerbahçe stoper, sağ bek, kanat ve santrfor transferiyle 4 takviye daha yapmayı düşünüyor.
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6 FUTBOLCU RESMİ MAÇ OYNAYAMAYACAK
Bu transferler gelirse, toplam fazlalık sayısı 6 olacak.Yani 6 futbolcu TFF listesi dışında kalacak ve resmi maç oynayamayacak.
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İŞTE O 6 İSİM
Tüm transferlerin yapılması durumunda Fenerbahçe'de kadronun dışında kalacak isimlerin, Zanka, Dirar, Zajc, Rodrigues, Frey ve Allahyar olması bekleniyor.
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MURAT SAĞLAM DA KADRO DIŞI KALABİLİR
3 değil 4 takviye yapılması durumunda ise Murat Sağlam, TFF kadrosu dışında kalacak...