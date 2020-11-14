Son Dakika | Fenerbahçe'de 6 yeni transfer yolda! Emre Belözoğlu görüştü...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da gelecek yılların kadrosunu kurmaya çalışıyor.
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BELÖZOĞLU HIZ KESMİYOR
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belöoğlu, yaz transfer döneminde sarı lacivertli ekibin kadrosuna 18 yeni isim katmış olmasına rağmen transfer çalışmalarında hız kesmiyor.
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Fenerbahçe yönetimi, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun futbol aklıyla şimdiden geleceğin planlarını da yapıyor.
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YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Yaz transfer döneminde yıldızları kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, potansiyeli olan genç oyuncuları da yakından takip ediyor ve performansları mercek altına alıyor.
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TRANSFER LİSTESİ BELLİ OLDU
Kadroyu gençleştirmek isteyen ve bir yandan da geleceğe yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer listesi de buna göre şekillenmiş durumda.
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6 YENİ FUTBOLCU...
Sabah'ın haberine göre; Bursa'dan Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Ali Akman, G.Birliği'nden Berat Ayberk Özdemir, Antalya'dan Doğukan Sinik, Altınordu'ndan Burak İnce'yi şimdiden transfer listesinde yer alıyor.
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GÖRÜŞME YAPILACAK
Emre Belözoğlu ilk olarak Bursasporlu yöneticilerle ilerleyen günlerde Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Ali Akman için temas kuracak. Sonrasında diğer kulüplerle de görüşme yapılacak.
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Ayrıca her bölge için belirlenen isimler yakından takip ediliyor. Böylece sezon sonunda Finansal Fair Play nedeniyle olası bir oyuncu satışı durumunda hemen yeri doldurulması hedefleniyor.
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ZORLU TRANSFER
Özellikle Ali Akman transferinde ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya gelmesi bekleniyor. 7 kez rakip fileleri havalandıran, 1 de asist yapan yıldız oyuncu, performansıyla ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı harekete geçirdi.
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GALATASARAY DEVREDE
Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen 3 büyükler, şimdiden çalışmalara başladı. Galataaray'ın eski futbolcusu olan ve antrenörlük de yapan Ayhan Akman'ın transferde kilit isim olacağı iddia ediliyordu.
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Emre Belözoğlu, genç futbolcunun babasıyla konuşurken, Beşiktaş'ın bu oyuncunun transfer için temas kurduğu ileri sürülüyor.