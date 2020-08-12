Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor! 5 ayrılık birden

Fenerbahçe'de hayal kırıklıklarıyla geçilen 2 sezonun ardından bu yıl tek hedef şampiyonluk...Bu parolayla yola çıkan Sarı-Lacivertliler, transfer döneminin açılmasıyla birlikte imzaları peş peşe attırdı.Önce takımın başına Erol Bulut'un getirildiğini duyuran Fenerbahçe, daha sonra ise ligin en değerli oyuncularından biri olan Mert Hakan Yandaş'ın transferini açıklamıştı.Sarı-Lacivertliler, daha sonra ise Beşiktaş'tan ayrılan eski oyuncuları Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in yuvaya döndüğünü duyurmuştu.Fenerbahçe dördüncü transferini ise Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Filip Novak'ı alarak yapmıştı.Kanarya ayrıca 1928 Bucaspor'dan 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur ve Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i de transfer etmişti.Harcama limiti sebebiyle transferde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de bir diğer gündem maddesi ise takımdan ayrılacak oyuncular...Yeni sezon öncesi takımdan ayrılan ilk isim Hasan Ali Kaldırım olmuştu. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-Lacivertliler'de 5 isimle daha yollar ayrılacak. O futbolcular ise şöyle:Mathias Jorgensen (Zanka)Allahyar Sayyadmanesh Alper Potuk (7 sezondur Fenerbahçe'de forma giyiyordu)Miha Zajc Tolgay ArslanÖzellikle maaş indirimini kabul etmeyen Tolgay konusunda yönetimin hızlı davranıp, bu futbolcuyla kısa sürede yollarını ayırmak istediği öğrenildi.Fenerbahçeli Tolgay Arslan, yeni sezon öncesi orta saha rekabetinde yer almak için çalışmalarına şimdiden başladı. Deneyimli oyuncu yaptığı çalışmaları sosyal medyadan böyle paylaştı.