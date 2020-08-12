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GeriFutbol Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor! 5 ayrılık birden
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 15:27,

Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor! 5 ayrılık birden

Erol Bulut hepsinin biletini kesti...

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Fenerbahçe'de hayal kırıklıklarıyla geçilen 2 sezonun ardından bu yıl tek hedef şampiyonluk...

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Bu parolayla yola çıkan Sarı-Lacivertliler, transfer döneminin açılmasıyla birlikte imzaları peş peşe attırdı.

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Önce takımın başına Erol Bulut'un getirildiğini duyuran Fenerbahçe, daha sonra ise ligin en değerli oyuncularından biri olan Mert Hakan Yandaş'ın transferini açıklamıştı.

4GÖKHAN VE CANER GERİ DÖNDÜ
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GÖKHAN VE CANER GERİ DÖNDÜ

Sarı-Lacivertliler, daha sonra ise Beşiktaş'tan ayrılan eski oyuncuları Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in yuvaya döndüğünü duyurmuştu.

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Fenerbahçe dördüncü transferini ise Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Filip Novak'ı alarak yapmıştı.

6BARIŞ VE İSMAİL TAKIMA KATILDI
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BARIŞ VE İSMAİL TAKIMA KATILDI

Kanarya ayrıca 1928 Bucaspor'dan 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur ve Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i de transfer etmişti.

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Harcama limiti sebebiyle transferde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de bir diğer gündem maddesi ise takımdan ayrılacak oyuncular...

8HASAN ALİDEN SONRA 5 İSİM DAHA GİDİYOR
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HASAN ALİ'DEN SONRA 5 İSİM DAHA GİDİYOR

Yeni sezon öncesi takımdan ayrılan ilk isim Hasan Ali Kaldırım olmuştu.

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Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-Lacivertliler'de 5 isimle daha yollar ayrılacak. O futbolcular ise şöyle:

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Mathias Jorgensen (Zanka)

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Allahyar Sayyadmanesh

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Alper Potuk (7 sezondur Fenerbahçe'de forma giyiyordu)

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Miha Zajc

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Tolgay Arslan

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Özellikle maaş indirimini kabul etmeyen Tolgay konusunda yönetimin hızlı davranıp, bu futbolcuyla kısa sürede yollarını ayırmak istediği öğrenildi.

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Tolgay Arslan yeni sezon öncesi güç topluyor

Fenerbahçeli Tolgay Arslan, yeni sezon öncesi orta saha rekabetinde yer almak için çalışmalarına şimdiden başladı. Deneyimli oyuncu yaptığı çalışmaları sosyal medyadan böyle paylaştı.

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