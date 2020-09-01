Son Dakika | Fenerbahçe yeni transferi yine bedavaya bitirdi! Samuel Kalu'yu böyle duyurdular...
Fenerbahçe, genç yıldızı bedelsiz olarak kiralıyor. Oyuncu teklifi kabul etti, Fransız ekibiyle görüşmeler sürüyor...
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Transfer döneminin en flaş takımı olan Fenerbahçe bir transferi daha bedavaya bitiriyor. İşte detaylar...
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Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.
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Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.
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Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katarak yeni sezon için iddiasını güçlendirmişti.
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Fenerbahçe'nin transferde yeni bir bomba daha patlatmanın peşinde olduğu ortaya çıktı.
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Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, kadrosuna 11 yeni isim kattıktan sonra frene basmıştı.
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Bunun ana sebebinin kanat transferinde yaptığı girişimlerden yanıt beklemesi olduğu belirtildi.
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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe, Bordeaux forması giyen Nijeryalı Samuel Kalu transferinde son aşamaya geldi.
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Bordeaux'da geçen yıl 20 lig maçına çıkan Kalu, bu sezon başlayan ligde ise iki maçta sonradan oyuna dahil oldu.
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Fenerbahçe ile söz kesen Kalu konusunda, Fransız ekibi ile görüşmeler devam ediyor.
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Sarı lacivertliler 23 yaşındaki Nijeryalı'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralamak istiyor.
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Oyuncu ile ilgili teknik ekibe bilgi verilirken, Erol Bulut ve ekibinin transfere onay verdiği kaydedildi.
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Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlerde ise deneyimli oyuncu ile her konuda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.
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Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Samuel Kalu ile tamamen anlaştı ve Bordeaux'dan alacağı maaşı ödemeyi kabul etti.
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Hatırlanacağı üzere Kalu, Bordeaux’dan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.
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Nijeryalı futbolcunun menajeri de bunun üzerine harekete geçerek Bordeaux ile görüşmelere başlamıştı.
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Sağ kanatta oynayan genç futbolcu, süratli yapısı ve top taşıma özelliğiyle dikkat çekiyor.
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Kalu, stiliyle geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen vatandaşı Henry Onyekuru'ya benziyor.