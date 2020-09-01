MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe yeni transferi yine bedavaya bitirdi! Samuel Kalu'yu böyle duyurdular...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe yeni transferi yine bedavaya bitirdi! Samuel Kalu'yu böyle duyurdular...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 08:21 | 

Son Dakika | Fenerbahçe yeni transferi yine bedavaya bitirdi! Samuel Kalu'yu böyle duyurdular...

Fenerbahçe, genç yıldızı bedelsiz olarak kiralıyor. Oyuncu teklifi kabul etti, Fransız ekibiyle görüşmeler sürüyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Transfer döneminin en flaş takımı olan Fenerbahçe bir transferi daha bedavaya bitiriyor. İşte detaylar...

2
Abone Olgoogle-news

Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.

3
Abone Olgoogle-news

Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.

4
Abone Olgoogle-news

Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katarak yeni sezon için iddiasını güçlendirmişti.

5
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin transferde yeni bir bomba daha patlatmanın peşinde olduğu ortaya çıktı.

6
Abone Olgoogle-news

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, kadrosuna 11 yeni isim kattıktan sonra frene basmıştı.

7
Abone Olgoogle-news

Bunun ana sebebinin kanat transferinde yaptığı girişimlerden yanıt beklemesi olduğu belirtildi.

8
Abone Olgoogle-news

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe, Bordeaux forması giyen Nijeryalı Samuel Kalu transferinde son aşamaya geldi.

9
Abone Olgoogle-news

Bordeaux'da geçen yıl 20 lig maçına çıkan Kalu, bu sezon başlayan ligde ise iki maçta sonradan oyuna dahil oldu.

10
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe ile söz kesen Kalu konusunda, Fransız ekibi ile görüşmeler devam ediyor.

11
Abone Olgoogle-news

Sarı lacivertliler 23 yaşındaki Nijeryalı'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralamak istiyor.

12
Abone Olgoogle-news

Oyuncu ile ilgili teknik ekibe bilgi verilirken, Erol Bulut ve ekibinin transfere onay verdiği kaydedildi.

13
Abone Olgoogle-news

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlerde ise deneyimli oyuncu ile her konuda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

14
Abone Olgoogle-news

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Samuel Kalu ile tamamen anlaştı ve Bordeaux'dan alacağı maaşı ödemeyi kabul etti.

15
Abone Olgoogle-news

Hatırlanacağı üzere Kalu, Bordeaux’dan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.

16
Abone Olgoogle-news

Nijeryalı futbolcunun menajeri de bunun üzerine harekete geçerek Bordeaux ile görüşmelere başlamıştı.

17
Abone Olgoogle-news

Sağ kanatta oynayan genç futbolcu, süratli yapısı ve top taşıma özelliğiyle dikkat çekiyor.

18
Abone Olgoogle-news

Kalu, stiliyle geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen vatandaşı Henry Onyekuru'ya benziyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi