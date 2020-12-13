Son Dakika | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı sonrası olay yorum! Erol Bulut...
Başta Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay başta olmak üzere spor yazarları, Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
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UĞUR MELEKE
Dünle ilgili onlarca eleştiri yapabilirsiniz, ama beni en çok düşündüren şeyin şu olduğunu söylemeliyim: Erol Bulut, devre arası yaptığı Sosa/ Sadık değişikliğiyle sahadaki 11’ini (cezalı Serdar dışında) aynen Denizlispor 11’ine dönüştürdü. Yani dün ikinci yarıya başlayan 11, bir mecburiyet dışında Denizli maçına çıkan 11’di.
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FENERBAHÇELİLER ENDİŞELİ
Beni Bulut’la ilgili en fazla düşündüren detay buydu doğrusu. Galiba Erol Bulut, Denizli 11’ini, oradaki organizasyonunu ve oyununu doğru buluyor olmalı ki, Malatya maçında da kurtuluşu o planda aradı. Bence dün Fenerbahçeli sporseveri esas endişeye sevk etmesi gereken konu bu. Hocaları, Denizli maçında her şeyin doğru gittiğine inanıyor!
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İNANILMAZ TERCİH
Oysa geçtiğimiz hafta Denizli maçında Fenerbahçe 11’e 11’ken de tatmin edici bir futbol oynamamış, maçın 2-0’a gelmesi yine Caner’in sol kanattaki bireysel ekstrası ve bir duran toptan kaynaklanmıştı. Fenerbahçe o maçı 40 dakika eksik oynadı ama müsabakayı Altay’ın 7, Pantilimon’un 0 kurtarışla tamamlamasını sadece bununla açıklayamazsınız.
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Ligin en sıkıntılı takımlarından Denizli, Fenerbahçe’yi şutlarda 18-10, kornerlerde 11-4’le sürklase etmişti geçen hafta. Ve Erol Bulut, o Denizli 11’ini, Malatya ikinci yarısında da sahaya sürdü. İnanılmaz.
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KLİŞE SÖZLER
Erol Bulut’un hafta içi açıklamalarını izledim. “Beni eleştirenler ne kadar biliyorlar”, “Aralık’ta 23 puanda olacağımızı sezon başı söyleseler herkes kabul ederdi” gibi son derece klişe laflarla cevaplamış soruları. İngilizce’de ‘odada bir fil var’ diye muazzam bir deyim var.
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Salona giriyorsunuz, televizyonun markasından bahsediyorsunuz, duvardaki boyanın seçiminden, masanın güzelliğinden. Ama bir şeyden bahsetmiyorsunuz ısrarla: Koltukta bir fil oturuyor. Evet, odada bir fil var. Ve siz ısrarla başka şeyler anlatıyorsunuz birbirinize. Sayın Bulut... Odada bir fil var. O da şu: Fenerbahçe’nin bir oyunu yok. Ve siz her şeyin doğru gittiğini düşünüyorsunuz. Detaylarda boğulmayı bırakıp, bence bundan bahsetmelisiniz artık.
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PETR CECH’İN MENDY TRANSFERİ
Tisserand, Lemos, Zanka, Rami, Falette, Sadık, Serdar... Son üç sezonda Fenerbahçe, savunmanın göbeğine tam yedi futbolcu transfer etmiş. Gün itibariyle üçü ortalıkta yok, dördünden de tam anlamıyla güvenilen biri olduğunu söylemek zor. Bu durum, Chelsea’nin Kepa fiyaskosundan sonra yapacağı kaleci transferi için Petr Cech’e danışmasını aklıma getirdi.
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Cech, kulübünü muhteşem bir Mendy tavsiyesiyle çıkardı bataklıktan. Acaba bizim kulüplerimiz (özellikle kaleci-stoper gibi kritik pozisyonlarda) neden bu yola başvurmazlar? Mesela Högh’e, Luciano’ya, Lugano’ya danışmayı hiç düşündünüz mü stoper takviyesi yaparken?
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SADECE CISSE KONUSUNDA HAKLIYDI
Erol Bulut’un hafta içi açıklamalarını okudum. Belki de onca söylediği laf içinde en doğrusu, Beşiktaş maçında Cisse’yi çıkarma konusundaki haklılığıydı. Cisse gerçekten de o gün hiçbir topu tutamamış, hiçbir ikili mücadeleyi kazanamamış, Aboubakar’ın yaptığı hemen hiçbir şeyi yapamamıştı sahada. Ama enteresandır, aynı Erol Bulut aynı Cisse’yi Denizli’de 74 dakika oynattı, dün de 90 dakika sahada tuttu.
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İYİ MÜCADELE EDEMEDİ
Oysa Bulut’un altını çizdiği mücadele hususu, Fenerbahçe’nin bu sezonki en önemli problemlerinden. Dün birinci gol öncesi omuz omuza mücadeleyi kazanan Tetteh oluyor, fizik üstünlük sonucu penaltıyı kazanıyor. İkincide bu kez Kubilay mücadeleyi sürdürüyor, Gökhan’ı alt ediyor ve golü attırıyor. İlk devrenin sonunda ikili mücadelelerde Malatya’nın yüzde 61’lük bir üstünlüğü vardı zaten.
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4 SANTRFORLU MALATYA
Üstelik Yeni Malatyaspor sahada Fenerbahçe’ye karşı bu fizik üstünlüğü, dört tane santrfor kökenli oyuncuyu 11’de oynatarak kuruyor. Kubilay, Tetteh, Umut ve Adem’in hepsinin orijini santrfor. Dün santrfor arkası oynayan Tetteh her topu indirdi. Sol açık Adem Büyük’le, sağ açık Umut Bulut’un savunmada yaptıkları başarılı müdahaleler sayısız.
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KUBİLAY YENi UMUT!
Santrfor oynayan Kubilay, adeta yeni Umut Bulut olmuş. Bursa’daki parlak çıkışından beri takip ettiğimiz Kubilay’ın çizgisi muazzam. Dün 15 dakikada 3 kritik pas arasıyla maça başlayarak daha santradan itibaren bozdu Fenerbahçe savunmasının dengesini. Ve Malatya’nın dün maçı kazanmasında bir numaralı faktör, dört forvetinin ortaya koyduğu muazzam fiziksel savaş oldu.
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Oysa Fenerbahçe, adeta bir asiller grubu! Mert Hakan ikili mücadelelere ayağını zorlukla sokuyor. Cisse hâlâ top tutamıyor; Aboubakar da, Rodallega da, Kubilay da ondan iyilerdi üç haftadır. Eğer her rakibi Fenerbahçe’ye fiziksel üstünlük kuruyor ve Erol Bulut her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorsa, orada bir sorun var bence.
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GÜNTEKİN ONAY
Fenerbahçe, evinde çok kötü bir futbolla Konyaspor’a 2-0 kaybetti. Ardından 50 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş’a evinde derbide 4 gol yiyerek mağlup oldu. Ligin krizdeki takımlarından Denizlispor karşısında ‘haftanın futbolcusu’ seçilen Altay’ın 7 kurtarışı ile kazandı.
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Ancak bu gerçekler ve oynanan kötü futbol konuşulmadı, sorgulanmadı. Dün de Malatyaspor karşısında maça adeta yürüyerek başlayan Fenerbahçe, 4-2-4 oynayan rakibi karşısında ne savunma yapabildi ne de hücum. Başta Tisserand’ın felaket görüntüsünün ötesinde takım halinde direnç gösteren bir oyuncu da yoktu Fenerbahçe’de. 1-0 oldu, tepki yok. 2-0 oldu reaksiyon yok. 3-0 ’dan sonra Malatya’nın geriye çekilmesiyle etkisiz hücumlar yapan bir Fenerbahçe izledik.
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CANER DE OLMASA...
Hem fiziksel hem de psikolojik olarak son derece yetersiz görünen sarı lacivertliler kolektif açıdan da sınıfta kaldı. Sosa’nın oyuna girmesinin ardından rakip yarı alanda daha fazla pas yapabilen Fenerbahçe, her zamanki gibi sadece kenar ortalarıyla gol aradı.
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Erol Hoca planı yok eleştirilerine katılmıyor belki ama Caner’in ortaları olmasa rakip ceza alanı etkinliği hiç yok. Top rakipte iken ciddi sorunlar yaşayan Fenerbahçe, rakip yarı alanda pres yapma konusunda da kendi ceza alanını savunma bölümünde de sınıfta kaldı.
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LEMOS VE TISSERAND’I KiM ALDI?
Fatura büyük ölçüde Erol Bulut’a çıkacak. Ancak Lemos ve Tisserand gibi vasat stoperleri kim nereden buldu? Fenerbahçe’de ilk 11’de oynamayacağı kesin olan bazı transferler neden yapıldı? Artık bunların da tartışılması lazım. Malatyaspor cesur ve kararlı bir oyun sergiledi ve net galibiyeti hak etti, 3 gol attı. Kaleci Altay’ın kurtarışları olmasa daha farklı kazanabilirdi.