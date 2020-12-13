Son Dakika | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı sonrası Erol Bulut için olay sözler

Salona giriyorsunuz, televizyonun markasından bahsediyorsunuz, duvardaki boyanın seçiminden, masanın güzelliğinden. Ama bir şeyden bahsetmiyorsunuz ısrarla: Koltukta bir fil oturuyor. Evet, odada bir fil var. Ve siz ısrarla başka şeyler anlatıyorsunuz birbirinize. Sayın Bulut... Odada bir fil var. O da şu: Fenerbahçe’nin bir oyunu yok. Ve siz her şeyin doğru gittiğini düşünüyorsunuz. Detaylarda boğulmayı bırakıp, bence bundan bahsetmelisiniz artık.