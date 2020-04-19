Son dakika | Fenerbahçe yeni Alex'ini buldu! Kiralık olarak...

Scout ekibi ile beraber Avrupa ve Güney Amerika'da çok sayıda ismi izleyen sarı-lacivertlilerin Brezilyalı isimde karar kıldığı öğrenildi.Orta sahaya yaratıcı bir isim arayan Fener, bonservisi PSV’de olan ve Heracles formasını giyen Mauro Junior’la ilgileniyor.Takvim'de yer alan habere göre sarı lacivertliler henüz 20 yaşında olan Brezilyalı 10 numarayı kadrosuna katmak istiyor.Hollanda Ligi'nde Heracles formasını kiralık olarak giyen 20 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisi ise PSV'de bulunuyor.Mauro Junior'un futbol stili Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex'e oldukça benziyor.Fenerbahçe scout ekibinin genç yıldızı yaklaşık 2.5 aydır takip ettiği öğrenildi.Yönetimin PSV ile temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.Bu sezon 6 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Mauro Junior etkili sol ayağı ve müthiş tekniği ile dikkat çekiyor.