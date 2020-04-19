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Futbol
Haber Giriş: 19 Nisan 2020 - 19:17,

Son dakika | Fenerbahçe yeni Alex'ini buldu! Kiralık olarak...

Alex de Souza sonrası orta alana istediği 10 numarayı bir türlü bulamayan Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor.

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Scout ekibi ile beraber Avrupa ve Güney Amerika'da çok sayıda ismi izleyen sarı-lacivertlilerin Brezilyalı isimde karar kıldığı öğrenildi.

2ARANAN İSİM HOLLANDADA BULUNDU

ARANAN İSİM HOLLANDA'DA BULUNDU

Orta sahaya yaratıcı bir isim arayan Fener, bonservisi PSV’de olan ve Heracles formasını giyen Mauro Junior’la ilgileniyor.

3GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Takvim'de yer alan habere göre sarı lacivertliler henüz 20 yaşında olan Brezilyalı 10 numarayı kadrosuna katmak istiyor.

4BONSERVİSİ PSVDE

BONSERVİSİ PSV'DE

Hollanda Ligi'nde Heracles formasını kiralık olarak giyen 20 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisi ise PSV'de bulunuyor.

5STİLİ ALEXE BENZİYOR

STİLİ ALEX'E BENZİYOR

Mauro Junior'un futbol stili Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex'e oldukça benziyor.

6SIKI TAKİPTE

SIKI TAKİPTE

Fenerbahçe scout ekibinin genç yıldızı yaklaşık 2.5 aydır takip ettiği öğrenildi.

7KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Yönetimin PSV ile temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.

8TEKNİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

TEKNİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon 6 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Mauro Junior etkili sol ayağı ve müthiş tekniği ile dikkat çekiyor.

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