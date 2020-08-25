Son Dakika | Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu durmuyor! İstanbul'da görüştüler, takasla... | Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, transferde adeta sazı eline aldı. Etiler'de görüşüp birlikte yemek yediği yıldız futbolcu taraftarları heyecanlandırdı. İşte o görüşme ve çok konuşulacak takas...Fenerbahçe, Erol Bulut'u göreve getirmesinin ardından aynı gün içerisinde (6 Ağustos) dört transferi birden açıklamıştı.Önce takımın başına Erol Bulut'un getirildiğini duyuran Fenerbahçe, daha sonra ise ligin en değerli oyuncularından biri olan Mert Hakan Yandaş'ın transferini açıklamıştı.Sarı-Lacivertliler, daha sonra ise Beşiktaş'tan ayrılan eski oyuncuları Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in yuvaya döndüğünü duyurmuştu.Fenerbahçe dördüncü transferini ise Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Filip Novak'ı alarak yapmıştı. Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın yıldızı Mame Thiam'ı kadrosuna kattıktan sonra bonservisi Genoa'da olan Sinan Gümüş'e imzayı attırdı.Kanarya ayrıca 1928 Bucaspor'dan 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur ve Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i de kadrosuna kattı.Fenebahçe'de transferlerin ardından Emre Belözoğlu tartışması da yaşandı. Tecrübeli ismin sportif direktörlük görevinin resmen açıklanmaması kafalarda soru işaretleri yaratırken tecrübeli isim uzun süre sonra İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında görüntülenmişti.Emre Belözoğlu'nun ortaya çıkmasıyla Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden başladı.'Kaliteli kadro' vurgusu yapan Belözoğlu, Josa Sosa'yı da ikna ederken transferin noktalanmasında yine kritik rol oynadı.Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca ile Etiler’de bir restoranda yemek yedi.Sarı-lacivertlilerin, Başakşehir ile yaptığı ilk görüşmenin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi. Başakşehir yönetimimin, Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılacak olmaları nedeniyle Visca'yı vermeye sıcak bakmadığı belirtildi.Fenerbahçe ise 30 yaşındaki sağ kanadın Başakşehir ile olan sözleşmesinin 2021'de bitecek olmasını avantaj olarak görüyor. Turuncu-lacivertliler de Visca'dan para kazanmak istiyor.Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için bu transfere karşılık futbolcu da önerecek.İkili hatırlanacağı üzere Başakşehir'de birlikte forma giymişlerdi.