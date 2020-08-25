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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 07:34 | 

Son Dakika | Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu durmuyor! İstanbul'da görüştüler, takasla... | Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan beklenmedik transfer hamlesi...

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, transferde adeta sazı eline aldı. Etiler'de görüşüp birlikte yemek yediği yıldız futbolcu taraftarları heyecanlandırdı. İşte o görüşme ve çok konuşulacak takas...

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Fenerbahçe, Erol Bulut'u göreve getirmesinin ardından aynı gün içerisinde (6 Ağustos) dört transferi birden açıklamıştı.

3MERT HAKANLA BAŞLADI
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MERT HAKAN'LA BAŞLADI

Önce takımın başına Erol Bulut'un getirildiğini duyuran Fenerbahçe, daha sonra ise ligin en değerli oyuncularından biri olan Mert Hakan Yandaş'ın transferini açıklamıştı.

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GÖKHAN VE CANER GERİ DÖNDÜ

Sarı-Lacivertliler, daha sonra ise Beşiktaş'tan ayrılan eski oyuncuları Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in yuvaya döndüğünü duyurmuştu.

54. TRANSFER NOVAK
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4. TRANSFER NOVAK

Fenerbahçe dördüncü transferini ise Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Filip Novak'ı alarak yapmıştı.   

6MAME THIAM VE SİNAN GÜMÜŞ GELDİ
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MAME THIAM VE SİNAN GÜMÜŞ GELDİ

Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın yıldızı Mame Thiam'ı kadrosuna kattıktan sonra bonservisi Genoa'da olan Sinan Gümüş'e imzayı attırdı.

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Kanarya ayrıca 1928 Bucaspor'dan 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur ve Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i de kadrosuna kattı.

8EMRE BELÖZOĞLU YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
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EMRE BELÖZOĞLU YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Fenebahçe'de transferlerin ardından Emre Belözoğlu tartışması da yaşandı.

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Tecrübeli ismin sportif direktörlük görevinin resmen açıklanmaması kafalarda soru işaretleri yaratırken tecrübeli isim uzun süre sonra İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında görüntülenmişti.

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Emre Belözoğlu'nun ortaya çıkmasıyla Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden başladı.

11SOSANIN ARDINDAN SIRADAKİ HEDEFİ
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SOSA'NIN ARDINDAN SIRADAKİ HEDEFİ

'Kaliteli kadro' vurgusu yapan Belözoğlu, Josa Sosa'yı da ikna ederken transferin noktalanmasında yine kritik rol oynadı.

12VİSCA İLE ETİLERDE YEMEK
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VİSCA İLE ETİLER'DE YEMEK

Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca ile Etiler’de bir restoranda yemek yedi.

13FENERBAHÇEDEN TAKAS TEKLİFİ
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FENERBAHÇE'DEN TAKAS TEKLİFİ

Sarı-lacivertlilerin, Başakşehir ile yaptığı ilk görüşmenin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.

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Başakşehir yönetimimin, Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılacak olmaları nedeniyle Visca'yı vermeye sıcak bakmadığı belirtildi.

15OYUNCU TEKLİF EDECEK
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OYUNCU TEKLİF EDECEK

Fenerbahçe ise 30 yaşındaki sağ kanadın Başakşehir ile olan sözleşmesinin 2021'de bitecek olmasını avantaj olarak görüyor. Turuncu-lacivertliler de Visca'dan para kazanmak istiyor.

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Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için bu transfere karşılık futbolcu da önerecek.

17BERABER OYNADILAR
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BERABER OYNADILAR

İkili hatırlanacağı üzere Başakşehir'de birlikte forma giymişlerdi.

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