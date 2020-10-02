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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Mario Mandzukic'in transferini duyurdular! İstanbul'a geliyor
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 18:03 | 

Son Dakika | Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Mario Mandzukic'in transferini duyurdular! İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde de yer alan Mario Mandzukic için flaş transfer gelişmesi duyuruldu. Hırvat golcünün kısa süre içerisinde İstanbul'a gelebileceği belirtildi.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için Mario Mandzukic için flaş bir gelişme yaşandı.

2SÜPER LİG EKİPLERİ YARIŞA GİRDİ
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SÜPER LİG EKİPLERİ YARIŞA GİRDİ

Al-Duhail takımından ayrılan ve bonservisi elinde olan Mario Mandzukic için Süper Lig ekipleri yarışa girmişti.

3SAMATTA TRANSFERİNDEN ÖNCE
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SAMATTA TRANSFERİNDEN ÖNCE

Fenerbahçe'nin, Mbwana Samatta transferi öncesinde Hırvat golcüyle transferi için temasa geçmişti.

4GÖRÜŞMELER TIKANMIŞTI
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GÖRÜŞMELER TIKANMIŞTI

34 yaşındaki forvetin, 4 milyon eurodan 2 senelik sözleşme talep etmesi sebebiyle görüşmelerin tıkandığı kaydedilmişti.

5BEŞİKTAŞ GİRİŞİMDE BULUNDU
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BEŞİKTAŞ GİRİŞİMDE BULUNDU

Burak Yılmaz'ın ayrılığı ardından golcü arayışlarında bulunan Beşiktaş'ın da Mandzukic için girişimlerde bulunduğu duyurulmuştu.

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Siyah-beyazlılar, maliyeti daha az olan Vincent Aboubakar'da karar kılarak bu transferi bitirmişti.

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Bu temasların ardından görüşmeler durdurulduğu Mario Mandzukic için yine bir Süper Lig ekibi devreye girdi.

8TÜRKİYEYE GELİYOR
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TÜRKİYE'YE GELİYOR

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlamasına karşın yeni sezonda 3 maçta puan alamayan Başakşehir, yıldız golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

9TÜRK EKİBİ TRANSFERİ BİTİRDİ
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TÜRK EKİBİ TRANSFERİ BİTİRDİ

Rus basınında yer alan habere göre; Lokomotiv Moskova ile sözleşme konusunda anlaşamayan Manduzkic için Başakşehir kulübü devreye girdi ve bu transferi bitirdi.

10MOSKOVA İLE SON ANDA ANLAŞAMADI
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MOSKOVA İLE SON ANDA ANLAŞAMADI

Dünyaca ünlü golcünün, yıllık 2.4 milyon euro üzerinden Lokomotiv Moskova ile anlaştığı fakat son anda ufak pürüzler nedeniyle bu transferin iptal olduğu aktarıldı.

11KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK
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KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Yapılan son görüşmelerden sonra dünyaca ünlü golcü Mandzukic'in Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtilirken, bu transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi. Hırvat oyuncunun İstanbul'a geleceği vurgulandı.

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Kulüp kariyerinde toplam 497 maça çıkan Mandzukic, 197 gol atarken 84 asist yaptı.

13VISCA VE İRFAN CAN KAHVECİ DE KALIYOR
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VISCA VE İRFAN CAN KAHVECİ DE KALIYOR

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından "Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bu sezon takımda kalacak, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Bir tane hücum oyuncusu almayı düşünüyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı.

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Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig ile kozlarını paylaşacak.

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