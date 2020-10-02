Son Dakika | Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Mario Mandzukic'in transferini duyurdular! İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde de yer alan Mario Mandzukic için flaş transfer gelişmesi duyuruldu. Hırvat golcünün kısa süre içerisinde İstanbul'a gelebileceği belirtildi.
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için Mario Mandzukic için flaş bir gelişme yaşandı.
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SÜPER LİG EKİPLERİ YARIŞA GİRDİ
Al-Duhail takımından ayrılan ve bonservisi elinde olan Mario Mandzukic için Süper Lig ekipleri yarışa girmişti.
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SAMATTA TRANSFERİNDEN ÖNCE
Fenerbahçe'nin, Mbwana Samatta transferi öncesinde Hırvat golcüyle transferi için temasa geçmişti.
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GÖRÜŞMELER TIKANMIŞTI
34 yaşındaki forvetin, 4 milyon eurodan 2 senelik sözleşme talep etmesi sebebiyle görüşmelerin tıkandığı kaydedilmişti.
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BEŞİKTAŞ GİRİŞİMDE BULUNDU
Burak Yılmaz'ın ayrılığı ardından golcü arayışlarında bulunan Beşiktaş'ın da Mandzukic için girişimlerde bulunduğu duyurulmuştu.
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Siyah-beyazlılar, maliyeti daha az olan Vincent Aboubakar'da karar kılarak bu transferi bitirmişti.
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Bu temasların ardından görüşmeler durdurulduğu Mario Mandzukic için yine bir Süper Lig ekibi devreye girdi.
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TÜRKİYE'YE GELİYOR
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlamasına karşın yeni sezonda 3 maçta puan alamayan Başakşehir, yıldız golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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TÜRK EKİBİ TRANSFERİ BİTİRDİ
Rus basınında yer alan habere göre; Lokomotiv Moskova ile sözleşme konusunda anlaşamayan Manduzkic için Başakşehir kulübü devreye girdi ve bu transferi bitirdi.
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MOSKOVA İLE SON ANDA ANLAŞAMADI
Dünyaca ünlü golcünün, yıllık 2.4 milyon euro üzerinden Lokomotiv Moskova ile anlaştığı fakat son anda ufak pürüzler nedeniyle bu transferin iptal olduğu aktarıldı.
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KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK
Yapılan son görüşmelerden sonra dünyaca ünlü golcü Mandzukic'in Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtilirken, bu transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi. Hırvat oyuncunun İstanbul'a geleceği vurgulandı.
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Kulüp kariyerinde toplam 497 maça çıkan Mandzukic, 197 gol atarken 84 asist yaptı.
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VISCA VE İRFAN CAN KAHVECİ DE KALIYOR
Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından "Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bu sezon takımda kalacak, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Bir tane hücum oyuncusu almayı düşünüyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı.
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Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig ile kozlarını paylaşacak.