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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe transferi uçakta bitirdi! "Bonservisimi alıp geliyorum"
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 08:20 | 

Son Dakika | Fenerbahçe transferi uçakta bitirdi! "Bonservisimi alıp geliyorum"

Fenerbahçe bir yıldız transferini daha bitirmek üzere. Sarı lacivertli ekip, milli takım kampına giden gol makinesiyle görüştü ve anlaşma sağlandı.

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1YENİ GOLCÜ GELİYOR
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YENİ GOLCÜ GELİYOR

Transfer döneminin en flaş takımı Fenerbahçe'den taraftarı sevindirecek bir imza daha geliyor. İstanbul'a iniş tarihi belli oldu...

2TRANSFER ŞOV
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TRANSFER ŞOV

Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.

3HEDEF ŞAMPİYONLUK
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HEDEF ŞAMPİYONLUK

Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.

4
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İMZALAR ARKA ARKAYA

Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı İstanbul'a getirmişti.

5VEDATIN YERİNE GELECEK
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VEDAT'IN YERİNE GELECEK

30 yaşındaki deneyimli golcünün transferini resmen açıklaması an meselesi olan Fenerbahçe, bir golcüye daha sarı lacivertli formayı giydirmeye hazırlanıyor.

68 NOKTA TRANSFERE BİR YENİSİ EKLENİYOR
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8 NOKTA TRANSFERE BİR YENİSİ EKLENİYOR

Transfer şampiyonu Fenerbahçe, hız kesmiyor. İstanbul'a önceki gece inen Enner Valencia ile birlikte 8 nokta transfere imza atan sarı-lacivertliler, yine golcü bir isimle anlaşma aşamasına geldi.

7ERAN ZAHAVI TAMAM
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ERAN ZAHAVI TAMAM

İsrail futbolunun yıldız ismi Eran Zahavi ile görüşmelerde somut adımlar atan ve büyük ölçüde el sıkışan Kanarya'nın kısa süre içinde bu transferi de açıklayacağı ileri sürüldü.

8BONSERVİS ÖDENMEYECEK
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BONSERVİS ÖDENMEYECEK

5. sezonuna girdiği Guangzhou ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuya da bonservis ödenmemesi için temasların sürdüğü öğrenildi.

9İSRALE UÇMUŞTU
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İSRAL'E UÇMUŞTU

Eran Zahavi, bireysel antrenörü Eran Shedo ile birlikte Milli Takım kampına katılmak için özel uçakla İstanbul üzerinden İsrail'e uçtu.

10UÇAĞA BİNMEDEN TRANSFER ZİRVESİ
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UÇAĞA BİNMEDEN TRANSFER ZİRVESİ

Bu yolculuktan önce Fenerbahçe Yönetimi İsrailli yıldız ile masaya oturdu.

11BONSERVİSİMİ ALIP GELECEĞİM
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"BONSERVİSİMİ ALIP GELECEĞİM"

Bu görüşmede 33 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe Yönetimi'ne "Bonservis işini ben halledeceğim. Guangzhou'dan bonservisimi alıp geleceğim" ifadelerini kullandı.

12TEKLİFİ KABUL ETTİ
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TEKLİFİ KABUL ETTİ

Fenerbahçe Yönetimi de Zahavi'nin bu sözlerine karşılık, "Bonservisini al gel. Yıllık 2 milyon Euro ücret ödemeyi teklif ediyoruz" dedi. Yıldız oyuncu da bu teklifi kabul etti.

13SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
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SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Forvet arkası ve santrfor oynayan Zahavi'nin Çin ekibiyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak 33 yaşındaki yıldız, kulübüyle görüştükten sonra bonservisini alacak.

14İSTANBULA GELİYOR
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İSTANBUL'A GELİYOR

UEFA Uluslar Ligi'nde 4 ve 7 Eylül'de oynanacak maçlar için İsrail Milli Takımı'nın kampına katılan Zahavi'nin bu karşılaşmaların ardından İstanbul'a geleceği belirtildi.

15EREN ZAVAHI KİMDİR
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EREN ZAVAHI KİMDİR?

Profesyonel kariyerine ülkesinde Hapoel Tel Aviv'de başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla Ironi Ramat, Palermo, Maccabi Tel Aviv ve son olarak Guangzhou formaları giydi.

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Çin Ligi'nde attığı gollerle son 4 sezona damga vuran tecrübeli oyuncu, özellikle geçtiğimiz yıl zirve yaptı.

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Zahavi, forma giydiği 28 lig maçında 29 kez fileleri havalandırdı ve Çin rekorunu kırdı.

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İsrail Milli Takımı'nın vazgeçilmez ismi olan Zahavi, EURO 2020 Elemeleri'nde çıktığı 10 maçta 11 gol attı.

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İsrail Milli Takımı'nın vazgeçilmez ismi olan Zahavi, EURO 2020 Elemeleri'nde çıktığı 10 maçta 11 gol attı.

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