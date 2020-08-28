Son Dakika | Fenerbahçe transferi uçakta bitirdi! "Bonservisimi alıp geliyorum"
Fenerbahçe bir yıldız transferini daha bitirmek üzere. Sarı lacivertli ekip, milli takım kampına giden gol makinesiyle görüştü ve anlaşma sağlandı.
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YENİ GOLCÜ GELİYOR
Transfer döneminin en flaş takımı Fenerbahçe'den taraftarı sevindirecek bir imza daha geliyor. İstanbul'a iniş tarihi belli oldu...
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TRANSFER ŞOV
Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.
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HEDEF ŞAMPİYONLUK
Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.
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İMZALAR ARKA ARKAYA
Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı İstanbul'a getirmişti.
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VEDAT'IN YERİNE GELECEK
30 yaşındaki deneyimli golcünün transferini resmen açıklaması an meselesi olan Fenerbahçe, bir golcüye daha sarı lacivertli formayı giydirmeye hazırlanıyor.
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8 NOKTA TRANSFERE BİR YENİSİ EKLENİYOR
Transfer şampiyonu Fenerbahçe, hız kesmiyor. İstanbul'a önceki gece inen Enner Valencia ile birlikte 8 nokta transfere imza atan sarı-lacivertliler, yine golcü bir isimle anlaşma aşamasına geldi.
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ERAN ZAHAVI TAMAM
İsrail futbolunun yıldız ismi Eran Zahavi ile görüşmelerde somut adımlar atan ve büyük ölçüde el sıkışan Kanarya'nın kısa süre içinde bu transferi de açıklayacağı ileri sürüldü.
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BONSERVİS ÖDENMEYECEK
5. sezonuna girdiği Guangzhou ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuya da bonservis ödenmemesi için temasların sürdüğü öğrenildi.
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İSRAL'E UÇMUŞTU
Eran Zahavi, bireysel antrenörü Eran Shedo ile birlikte Milli Takım kampına katılmak için özel uçakla İstanbul üzerinden İsrail'e uçtu.
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UÇAĞA BİNMEDEN TRANSFER ZİRVESİ
Bu yolculuktan önce Fenerbahçe Yönetimi İsrailli yıldız ile masaya oturdu.
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"BONSERVİSİMİ ALIP GELECEĞİM"
Bu görüşmede 33 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe Yönetimi'ne "Bonservis işini ben halledeceğim. Guangzhou'dan bonservisimi alıp geleceğim" ifadelerini kullandı.
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TEKLİFİ KABUL ETTİ
Fenerbahçe Yönetimi de Zahavi'nin bu sözlerine karşılık, "Bonservisini al gel. Yıllık 2 milyon Euro ücret ödemeyi teklif ediyoruz" dedi. Yıldız oyuncu da bu teklifi kabul etti.
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SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Forvet arkası ve santrfor oynayan Zahavi'nin Çin ekibiyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak 33 yaşındaki yıldız, kulübüyle görüştükten sonra bonservisini alacak.
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İSTANBUL'A GELİYOR
UEFA Uluslar Ligi'nde 4 ve 7 Eylül'de oynanacak maçlar için İsrail Milli Takımı'nın kampına katılan Zahavi'nin bu karşılaşmaların ardından İstanbul'a geleceği belirtildi.
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EREN ZAVAHI KİMDİR?
Profesyonel kariyerine ülkesinde Hapoel Tel Aviv'de başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla Ironi Ramat, Palermo, Maccabi Tel Aviv ve son olarak Guangzhou formaları giydi.
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Çin Ligi'nde attığı gollerle son 4 sezona damga vuran tecrübeli oyuncu, özellikle geçtiğimiz yıl zirve yaptı.
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Zahavi, forma giydiği 28 lig maçında 29 kez fileleri havalandırdı ve Çin rekorunu kırdı.
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İsrail Milli Takımı'nın vazgeçilmez ismi olan Zahavi, EURO 2020 Elemeleri'nde çıktığı 10 maçta 11 gol attı.
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İsrail Milli Takımı'nın vazgeçilmez ismi olan Zahavi, EURO 2020 Elemeleri'nde çıktığı 10 maçta 11 gol attı.