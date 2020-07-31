Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberi | Mert Hakan Yandaş, Tolgay Arslan...

'SIKINTI NEREDE?' F.Bahçe bu sezon 34 maçın 5’inde kalesini gole kapayabilmiş. Ve bu alanda lig sonuncusu. Şüphesiz ki bu istatistik, başlı başına bir kaleci/savunma sorununa işaret ediyor. Ancak veriler detaylı incelendiğinde daha derinlemesine analiz yapma şansınız oluyor. Öncelikle F.Bahçe, ligdeki diğer takımların aksine son 15 dakikalarda çok fazla gol yiyen bir ekip değil.