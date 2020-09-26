Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Marko Livaja - Emre Belözoğlu görüşmesini açıkladılar

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'dan sonra ikinci forvet transferi için geri sayıma geçti.Kanarya, Zu Lius için Porto ile anlaşma noktasına çok yaklaştı. Fenerbahçe, Ze Luis'i Porto'dan 1 yıllık kiralama ve sonrasında şartlara bağlı olarak satına alma opsiyonu ile kadrosuna katmak istiyordu.Sarı lacivertli kulübün, harcama limitleri nedeniyle transferi şimdiden noktalayamadığı ancak hem Porto'yla hem de Ze Luis ile görüşmeleri sürdürdüğü biliniyor.Fenerbahçe, transfer listesinin üst sıralarında yer alan Marko Livaja ile uzun süre ilgilenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.Yunan basını ise transfer gelişmelerinin tüm detaylarını ve Emre Belözoğlu - Livaja görüşmelerini şöyle paylaştı:Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu yaklaşık iki ay önce Livaja ve menajeriyle birlikte masaya oturdu. Belözoğlu, oyuncunun durumunu sordu. Öte yandan Mauricio Lemos'un da menajeri olan Vicenzo Cavaliere ile bu transfere ilişkin konuştu.O görüşmede Livaja'ya 2.2 milyon euro ve 1.5 milyon euro imza parası önerdiler.Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi AEK veremiyordu. Hatta Fenerbahçe, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmak istiyordu. Ancak bu olmadı ve tüm görüşmeler Temmuz 10 itibariyle durdu.Bunun ardından Fenerbahçe diğer adaylara yöneldi ancak Livaja'ya 'Ocak ayından itibaren yeniden görüşeceğiz' dedi.Müzakerelerin durmasının ardından Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.Marko Livaja'nın AEK ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.Hıvat golcünün güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.