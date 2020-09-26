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GeriFutbol Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Marko Livaja - Emre Belözoğlu görüşmesini açıkladılar
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 12:50 | 

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Marko Livaja - Emre Belözoğlu görüşmesini açıkladılar

Yunan basını, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Marko Livaja ile Emre Belözoğlu arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını yazdı.

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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'dan sonra ikinci forvet transferi için geri sayıma geçti.

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Kanarya, Zu Lius için Porto ile anlaşma noktasına çok yaklaştı.

3GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
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GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Ze Luis'i Porto'dan 1 yıllık kiralama ve sonrasında şartlara bağlı olarak satına alma opsiyonu ile kadrosuna katmak istiyordu.

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Sarı lacivertli kulübün, harcama limitleri nedeniyle transferi şimdiden noktalayamadığı ancak hem Porto'yla hem de Ze Luis ile görüşmeleri sürdürdüğü biliniyor.

5YUNAN BASINI EMRE - LIVAJA GÖRÜŞMESİNİ YAZDI
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YUNAN BASINI EMRE - LIVAJA GÖRÜŞMESİNİ YAZDI

Fenerbahçe, transfer listesinin üst sıralarında yer alan Marko Livaja ile uzun süre ilgilenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

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Yunan basını ise transfer gelişmelerinin tüm detaylarını ve Emre Belözoğlu - Livaja görüşmelerini şöyle paylaştı:

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"Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu yaklaşık iki ay önce Livaja ve menajeriyle birlikte masaya oturdu. Belözoğlu, oyuncunun durumunu sordu.

82.2 MİLYON EURO MAAŞ, 1.5 MİLYON EURO İMZA PARASI
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2.2 MİLYON EURO MAAŞ, 1.5 MİLYON EURO İMZA PARASI

Öte yandan Mauricio Lemos'un da menajeri olan Vicenzo Cavaliere ile bu transfere ilişkin konuştu.

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O görüşmede Livaja'ya 2.2 milyon euro ve 1.5 milyon euro imza parası önerdiler.

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Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi AEK veremiyordu. Hatta Fenerbahçe, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmak istiyordu.

11LIVAJA OCAK AYINA KALDI
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"LIVAJA OCAK AYINA KALDI"

Ancak bu olmadı ve tüm görüşmeler Temmuz 10 itibariyle durdu.

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Bunun ardından Fenerbahçe diğer adaylara yöneldi ancak Livaja'ya 'Ocak ayından itibaren yeniden görüşeceğiz' dedi.

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Müzakerelerin durmasının ardından Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı."

14SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
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SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Marko Livaja'nın AEK ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.

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Hıvat golcünün güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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