Son Dakika | Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Rıdvan Dilmen ayrılığı açıkladı!

COLMAN - SOSA - SELÇUK'TAN SONRA BU ORTA SAHA OLMAZ Fenerbahçe'de Mame Thiam, Serdar Aziz, Diego Perotti ve Ferdi Kadıoğlu yoktu. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var ama Trabzonspor'un yok. Colman, Sosa, Selçuk gibi orta sahalardan sonra Trabzonspor bu orta saha ile olmaz. Afobe mesela fena oyuncu değil ama Trabzonspor'da fena değillik bir oyuncu olmaz. Abdülkadir de elinden geleni yapmaya çalışıyor ama bu orta saha ile olmaz.