Son Dakika | Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Rıdvan Dilmen ayrılığı açıkladı!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Misli.com'un sunduğu %100 futbol programında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
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İşte Rıdvan Dilmen'in derbi değerlendirmeleri:
Trabzonspor ince çizgide gidiyordu. Son 2 haftada Başakşehir ve Fenerbahçe ile çok önemli maçları vardı. İki maçtan puan alamadılar. Bu gerçekten sezona çok iyi başlamayan Trabzonspor için travma oldu.
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TRABZONSPOR 1-1 SONRASI ÇÖZÜLDÜ
Fenerbahçelilerin coşkusunu ayrı bir yere koyalım. Oyundan çıkanlar dahil hepsi coşkulu. Trabzonspor'u ise öndeyken coşkulu gördük. Skora göre çabuk demoralize oldular. Trabzonspor takımı skor 1-1 olduktan sonra hemen çözüldü. Fenerbahçe de fazlasıyla risk aldı.
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TEKNİK DİREKTÖR HATASI YAPILDI
Trabzonspor takımı pandemi döneminden sonra kötü bir dönem geçirdi ve ciddi hata yaptılar. Teknik direktör hatası. Trabzonspor gibi kulüplerin ağırlığı olan teknik direktörlere ihtiyacı var. Trabzonspor yönetimi ciddi teknik direktör hatası yaptı.
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GUSTAVO TÜRKİYE'NİN 1 NUMARASI
Luiz Gustavo Türkiye'de 1 numara. Böyle bir şey olamaz, 28 tane ciğerin mi var? Bir oyuncu koşabilir, top kazanabilir, mücadele edebilir... Gustavo topu iyi kullanıyor, şut atıyor, şut kurtarıyor, top kazanıyor ve servis yapıyor. Gustavo'nun bugünkü performansı zirve yaptı.
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Sanki Moda'da doğmuş ve yıllardır burada... Aman hocam, bu Gustavo'nun gece yatarken üstünü falan örtsünler, üşütmesin.
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KUYT - SOW - WEBO
Fenerbahçe'de Erol Bulut devre arasında 'ya herro, ya merro' dedi ve kazandı. Galibiyeti hak etti. İyiye yakın bir oyun oynadı. Fenerbahçe'de işler; Kuyt, Sow, Webo olayına gidiyor. Samatta, Cisse ve Enner Valencia. Ligin şu ana kadar açık ara ligin en iyi takımı. Uzun vadede santrfor Cisse olur bana göre.
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EROL HOCA GÖNLÜME GİRDİ
Fenerbahçe şu anda %60'larda daha iyi olabilir. Zaman zaman mağlup da olabilir. Fenerbahçe'de ligi forse edecek hava görüyorum. Ben risk alan hocayı severim. Erol Hoca bugün gönlüme girdi.
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GALATASARAY KÖTÜ OYNARKEN GOL YİYOR AMA FENERBAHÇE...
Belki yarın öbür gün kötüye de gidebilir bunlar futbolun doğasında var. Mesela Galatasaray kötü oynarken golü kesin yiyor, Fenerbahçe kötü oynarken maçı da çevirebiliyor.
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ALTAY VE UĞURCAN AVRUPA'YA GİDER
Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ı çok beğeniyorum. İkisi de Avrupa'ya gider. Çok başarılı iki kaleci. Milli Takımımız için de önemli kazanım. Uğurcan'ı geçen sezonun gerisinde görüyorum ama.
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ŞAMPİYONLUĞA SUSAMIŞLIK VAR
Fenerbahçe'de maç sonu meşaleli kutlama var. Bayram değil seyran değil ama şampiyonluğa susamışlık var. Fenerbahçeliler mutlu olmak istiyor. Fenerbahçe uzun süre basketbolla idare etmeye çalıştı. Fenerbahçeli çocuklar forma giymeye başladı. sanki tarih nisan sonu.
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COLMAN - SOSA - SELÇUK'TAN SONRA BU ORTA SAHA OLMAZ
Fenerbahçe'de Mame Thiam, Serdar Aziz, Diego Perotti ve Ferdi Kadıoğlu yoktu. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var ama Trabzonspor'un yok. Colman, Sosa, Selçuk gibi orta sahalardan sonra Trabzonspor bu orta saha ile olmaz. Afobe mesela fena oyuncu değil ama Trabzonspor'da fena değillik bir oyuncu olmaz. Abdülkadir de elinden geleni yapmaya çalışıyor ama bu orta saha ile olmaz.
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NASIL ÇARE BULAMIYORLAR?
Gökhan Gönül'ü alan Caner Erkin'i de alıyor. 8 sene beraber oynamışlardır herhalde. Hep aynı golleri attırıyorlar. Bence bu gollerin çözümü var. Gökhan Gönül arkadan öne geliyor, ön direkte bir tane uzun boylu korner kullanılmadan gidip dursa korner etkisi azalır. Bunun önlemini nasıl almıyorlar anlamıyorum.
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CISSE-SAMATTA PROBLEMİ
Cisse-Samatta işi Erol Hoca'nın en büyük problemi olur. Benim düşünceme göre Erol Bulut, iki oyuncuya da 30'ar maç görev verse, Cisse daha çok atar. Samatta da iyi oyuncu ama sol açık olur mu? İş Samatta'ya yer aramaya gidiyor. Bence uzun vadede Fenerbahçe'nin birinci santrforu Cisse olur. Papiss Cisse leblebi gibi gol atıyor. Mario Jardel gibi değil, Cisse de oyun görüşü de var.
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EDDIE NEWTON GÖNDERİLİR
Teknik direktör değiştirme sezonu açıldı. Eddie Newton'un son şansıydı, bence gönderilecek. Bir duyumum yok ama zaten gelmesi yanlıştı. Aklımda bir takım daha var hoca değişikliği için ama söylemeyeceğim." Ahmet Ağaoğlu'nun da takviye yapması lazım, bu orta saha ile olmaz.
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OZAN'IN GOL ATMASI LAZIM
Alex gibi oyuncuların yeri bugünkü oyunda kalmadı. Alex, Fenerbahçe tarihindeki en iyi yabancıdır. Ancak günümüz oyununda Ozan Tufan'ın biraz daha gol atanı lazım. Ozan daha fazla gol atmalı ama takıma çok büyük katkısı var.
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NAMAĞLUP OLMAZ! EN AZ 4 MAÇ...
Fenerbahçe en az 4 maç mağlup olur. Erol Bulut'un namağlup şampiyonluk sözü temennidir, iddialı bir cümledir ama yanlış bir cümle değildir. Oyuncunun aklına girmeye çalışıyor. Oyuncu çocuk gibidir, liderinin sözlerine bakar.