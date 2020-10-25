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Futbol
Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 09:26 | 

Son Dakika | Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Erol Bulut ve Eddie Newton...

Yazarımız Uğur Meleke, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi iki takımın artılarını ve eksilerini yazdı. İşte Uğur Meleke'nin derbi değerlendirmeleri...

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Süper Lig'in 6. haftasında dev bir maç bizleri bekliyor. Yeni transferleriyle lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

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Yazarımız Uğur Meleke, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesi iki takımın artılarını ve eksilerini kaleme aldı. İşte Uğur Meleke'nin derbi görüşleri...

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Fenerbahçe bu ligin en derinlikli kadrosuna sahip ve yaratıcı oyun için önünde bir engel yok. Vitor Hugo-IE ikilisinin oyun kurulumundaki aksamalarını iyi değerlendirirlerse hedefe ulaşabilir.

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Trabzon’da Nwakaeme’nin iyi durumda olduğunda neler yapabileceğini biliyoruz. Fenerbahçe'nin hücumcu beklerine önlem alır ve gerçek potansiyellerini sahaya yansıtırlarsa istediklerini alabilirler.

5FENERBAHÇE 15 DAKİKADA FİŞİ ÇEKEBİLİYOR
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FENERBAHÇE 15 DAKİKADA FİŞİ ÇEKEBİLİYOR

Fenerbahçe, ‘olmuş’ oyunculardan kurulu bir takım. Kadrodakilerin aşağı-yukarı ne vereceğini biliyorsunuz; ritim bulduklarında 15 dakikada fişi çekebiliyorlar.

6NEWTON BİRAZ DAHA KORUYUCU BAŞLAYACAKTIR
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NEWTON BİRAZ DAHA KORUYUCU BAŞLAYACAKTIR

Trabzonspor’sa yüksek potansiyelli oyunculardan kurulu ancak henüz sahaya istikrarlı bir performans yansıtamamış, adeta ‘gelişmekte olan bir ülke’ gibi. O yüzden Newton’ın biraz daha konservatif bir oyun tercih edeceğini, orta sahayı kalabalık tutacağını ve maçın düğümünün de orada çözüleceğini düşünüyorum doğrusu. Zaten eksiklerin de etkisiyle Eddie Newton’ın karşılaşmaya 4-3-3 formasyonu ve sağlam bir merkez seçimiyle çıkacağını tahmin ediyorum.

7FENERBAHÇE | ÜSTÜNLÜK: RİTİM BULURSA TUTULAMAZ
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FENERBAHÇE | ÜSTÜNLÜK: RİTİM BULURSA TUTULAMAZ

Göztepe maçının ikinci yarısındaki görüntü, Erol Bulut döneminin en akışkan oyunuydu. Maçı rakip ceza alanında 33 topla buluşma ve 19 şutla tamamladılar. Ki bu iki veri de sezonun en iyisi. O 45 dakikada ceza alanına giren oyuncu sayısı arttı, şut deneyen arttı, Bu 45’in anlattığı şu: Fenerbahçe ritim bulursa bu ligin en derinlikli kadrosuna sahip. Ve yaratıcı oyun için önünde bir engel yok.

8ZAYIFLIK: MERKEZDEN HÜCUMU UNUTUYORLAR
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ZAYIFLIK: MERKEZDEN HÜCUMU UNUTUYORLAR

Fenerbahçe’nin en önemli açmazıysa Göztepe maçının ilk devresinde sahnedeydi. Oyunu sadece kenarlara yıktılar. Hemen hemen tüm hücumlar Caner-Nazım üzerindendi ve goller de, pozisyonlar da yalnızca kenar ortalarından geldi. Fenerbahçe oyun içinde nedense bazen bu tıkanıklığı yaşıyor ve adeta merkezden gelmeyi unutuyor. Zaten 450 dakikada açık oyunda sadece iki gol buldular, 7 golün üçü korner, ikisi penaltıdan.

9FIRSAT: HUGO-IE iKiLiSi OYUN KURMADA AKSIYOR
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FIRSAT: HUGO-IE iKiLiSi OYUN KURMADA AKSIYOR

Fenerbahçe, Galatasaray maçına özgü geliştirdiği stoper baskısı esprisini sonraki iki maçta da devam ettirdi. Galatasaray önünde özellikle Marcao’ya birebir baskı yapan Ozan, aynı stratejiyi Mihojevic üstünde de denedi; orada da kısmen başarılı oldu. Göztepe oyunu Atınç üzerinden kurmaya çalıştı ve istedikleri kadar muvaffak olamadılar. Trabzonspor’un Başakşehir karşısında savunma göbeğini oluşturan Ie-Hugo’nun oyun kurulumundaki aksaklıkları göz önüne alındığında, yine Ozan’ın aynı görevle sahada olması beklenebilir.

10TEHDiT: NWAKAEME’YE DiKKAT ETMELiLER
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TEHDiT: NWAKAEME’YE DiKKAT ETMELiLER

Trabzonspor’un Başakşehir önündeki kısır oyununu da aslında çok fazla yargılamamak lazım zira ideal ileri altılının dördü, Nwakaeme, Flavio, Ekuban ve Abdülkadir Parmak sahada yoktular. Bu maçta Nwakaeme ve Flavio’nun dönmesi bekleniyor ve özellikle Nijeryalı sol açığın dinlendiğinde, fiziksel olarak kendini iyi hissettiğinde maçları nasıl dikte edebildiğini biliyoruz. Fenerbahçe’nin sağ savunmada Gökhan ya da Nazım’la daha dikkatli olması gerekebilir.

11TRABZONSPOR | ÜSTÜNLÜK: ORTAYA ÇIKMAMIŞ YÜKSEK POTANSiYEL
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TRABZONSPOR | ÜSTÜNLÜK: ORTAYA ÇIKMAMIŞ YÜKSEK POTANSiYEL

Trabzonspor’un bugünkü görüntüsünün gelecekle ilgili tam bir projeksiyon anlamı taşıdığını düşünmüyorum. Takımın beyni Sosa ve ligin en iyi oyuncusu Sörloth’u kaybettikten sonra yeniden yapılanma sancıları yaşamaları normal. Üstelik Pereira, Nwakaeme, Parmak, Ekuban gibi anahtar oyuncular da sezonun başında çeşitli sağlık problemleri yaşadılar. Trabzon’un avantajı da bence favori gözükmemeleri ve aslında henüz ortaya çıkmamış bir yüksek potansiyel taşımaları.

12ZAYIFLIK: KIRILGAN VE HATAYA TAHAMMÜLÜ YOK
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ZAYIFLIK: KIRILGAN VE HATAYA TAHAMMÜLÜ YOK

Başakşehir maçının 88’inci dakikasıydı. Bordo mavili ekip geriden oyun kurmaya çalışıyordu ve Ahmet Canbaz çok rahat bir pozisyonda doğrudan taca giden çok kötü bir pas attı. Kameralar o sırada Eddie Newton’ı gösterdi ve yüzündeki hayal kırıklığı her şeyi anlatıyordu aslında. Trabzon ekibi şu sıralar biraz kırılgan. Hataya çok fazla tahammül yok. İrfan’ın golü sonrası maçı kaybetmiş gibi davranmaları ve tekrar toparlayamamaları da bu durumla ilgili.

13FIRSAT: OZAN’IN SIRTINDAKi YÜK ÇOK FAZLA
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FIRSAT: OZAN’IN SIRTINDAKi YÜK ÇOK FAZLA

Ozan Tufan’ın stoperlere baskısı Fenerbahçe için ne kadar avantaja dönüşebilirse, o kadar da dezavantaja dönüşme ihtimali var. Çünkü Ozan santradan itibaren o baskı için o kadar çok efor sarf ediyor, o kadar çok boş koşu yapıyor ki, bazen Fenerbahçe orta sahası üçlü olmaktan çıkıp ikiliye dönüyor. Eğer Edgar IE sezona başladığı ritme geri dönerse, topu yine iyi kullanıp Ozan bariyerini aşarlarsa bunu orta sahada bir avantaja dönüştürebilirler.

14TEHDiT: FENERBAHÇE’NiN BEK OYUNCULARI
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TEHDiT: FENERBAHÇE’NiN BEK OYUNCULARI

Başakşehir maçında Trabzon’un ön tarafının sürekli yer değiştirdiğini, sol açık ve sağ açık pozisyonunda çok farklı oyuncuların oynadığını gördük. Oysa rakibiniz Fenerbahçe’yse en fazla dikkat etmeniz gereken hususlardan biri sarı lacivertlilerin hücumcu bekleri. Bir anlık dalgınlık size bir Caner-Gökhan ya da Nazım faturası ödetebilir. Eğer bugün kanatlarda Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme başlayacaksa, her zamankinden daha uyanık olmaları gerekecek sanki.

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Abdullah Ercan: Derbide favori Fenerbahçe

Futbolculuk yıllarında Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin uzun yıllar formasını giyen teknik direktör Abdullah Ercan iki takımın karşılaşacağı haftanın maçı öncesi sorularımızı yanıtladı. Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini iki takım açısından da yorumlayan deneyimli antrenör favorisini açıkladı.

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