Son Dakika | Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Erol Bulut ve Eddie Newton...

FIRSAT: OZAN’IN SIRTINDAKi YÜK ÇOK FAZLA Ozan Tufan’ın stoperlere baskısı Fenerbahçe için ne kadar avantaja dönüşebilirse, o kadar da dezavantaja dönüşme ihtimali var. Çünkü Ozan santradan itibaren o baskı için o kadar çok efor sarf ediyor, o kadar çok boş koşu yapıyor ki, bazen Fenerbahçe orta sahası üçlü olmaktan çıkıp ikiliye dönüyor. Eğer Edgar IE sezona başladığı ritme geri dönerse, topu yine iyi kullanıp Ozan bariyerini aşarlarsa bunu orta sahada bir avantaja dönüştürebilirler.