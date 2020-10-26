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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin ardından yerel basında olay manşetler!
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Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 14:56 | 

Son Dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin ardından yerel basında olay manşetler!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor böylece ilk 6 haftalar itibariyle son 45 sezonun en az puan aldığı performansını göstermiş oldu. Derbi gecesin ardından atılan manşetler olay oldu...

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Trabzonspor, sezonun 6.haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti ve 5 puanda kaldı. Trabzonspor böylece ilk 6 haftalar itibariyle son 45 sezonun en az puan aldığı performansını göstermiş oldu. Bordo-mavili takım sadece lige ilk çıktığı sezon olan 1974-75'te ilk 6 haftada 4 beraberlik 2 yenilgi ile 4 puanda kalmıştı.

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Trabzonspor geçen sezon uzun süre şampiyonluk potasında yer almış, ligin en çok gol atan takımı olmuş aynı zamanda da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Teknik adam değişikliklerinin ardından kadrosu da büyük ölçüde değişen bordo-mavili takım, 2020-21 sezonu ilk 6 haftası sonunda 17.sırada kaldı.

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Sarı-lacivertli takım ise resmi maçlarda Trabzonspor karşısında 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bordo-mavili takımı 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamamıştı.

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Bu müsabakaların 5'i berabere tamamlanmış, 4'ünü ise Trabzonspor kazanmıştı. Erol Bulut'un öğrencileri, bu galibiyetle Trabzonspor'u 9 maç sonra mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor ile ligde yaptığı son 24 iç saha maçında mağlup olmadı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda 13 galibiyet ve 11 beraberlik yaşadı.

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Bordo mavili ekibin Fenerbahçe karşısında sahadan boynu bükük ayrıldığu bu gecenin ardından hem teknik direktör Eddie Newton'ın yerine geçmesi muhtemel isimler cephesinde hem de yerel basın cephesinde hareketli saatler yaşandı. İşte hoca adayları ve yerel basında yer alan flaş manşetler...

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Geçtiğimiz hafta alınan Başakşehir mağlubiyeti sonrası İstanbul'da bir toplantı yapan ve teknik adam değişikliğini masaya yatıran başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı isminde karar kılmıştı. Ardından Salı günü yöneticilere mini bir sunumda bulunan Avcı'yla yapılan görüşme sonrası Trabzon'a giden ve Newton ile devam etme düşüncesinde olan Ağaoğlu da Fenerbahçe maçı sonrası kararını değiştirdi. Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Newton ile yola devam etmeme kararı alan bordo-mavili yönetim, yarın Avcı ismini kamuoyuna açıklayabilir. Anlaşmanın 3 yıllık olacağı ve Avcı'nın bu sezon için 7 milyon TL alacağı öğrenildi.

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Özbekistan ekibi Pakhtakor'u çalıştıran Şota Arveladze, derbinin bitiminde sosyal medyadan sürpriz bir paylaşım yaptı. Gürcü teknik adam, Pakhtakor ile Cumartesi günü deplasmanda Surkhon'a karşı 6-0 kazandıkları maçla ilgili paylaşımını derbinin bitiminden dakikalar sonra yaptı. Şota Arveladze'nin paylaşımının altına Trabzonsporlu taraftarlardan 'Takımın başına geç' şeklinde birçok yorum geldi.

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