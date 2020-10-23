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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi öncesinde sürpriz! Eddie Newton'ın yerine...
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Futbol
Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 13:02 | 

Son Dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi öncesinde sürpriz! Eddie Newton'ın yerine...

Futbolculuk yıllarında Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin uzun yıllar formasını giyen teknik direktör Abdullah Ercan, iki takımın karşılaşacağı haftanın maçı öncesi sorularımızı yanıtladı. Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini iki takım açısından da yorumlayan deneyimli antrenör favorisini açıkladı.

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1SPOR ARENA ÖZEL
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SPOR ARENA ÖZEL

Teknik direktör Abdullah Ercan hem Fenerbahçe- Trabzonspor derbisi hem de gündeme yönelik Spor Arena'dan Uğur Yapıcı’ya dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İşte Abdullah Ercan’ın sorularımıza verdiği cevaplar...

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Trabzonspor 9 yıl formasını giydiğiniz bir camia, transfer döneminde önemli oyuncularını kaybetti yeni transferler yeterli mi takıma alışacak mı derken sezona istediği gibi başlayamadı… Trabzonspor’u nasıl değerlendiriyorsunuz?

Trabzonspor; Sosa, Sörloth ve Novak gibi üç önemli oyuncusunu kaybetti bazı takımlardan yardımcı oyuncuları gönderirsin ses getirmez ama bu üç oyuncu temel oyuncu konumundaydı. Oyunu yönlendiren Sosa, devamlı gol atan Sörloth ve defansif yönü eleştirilse dahi bir sezonda 9 atan bir Novak. Trabzonspor sadece bu oyuncuları kaybetti çok iyi kurulmuş kadrosunu da bozdu ve bu hatayı benim oynadığım dönemde de yaptılar. Yeni transferlerin adaptasyon sorunu var ve hoca değişikliği ile beraber büyük bir sorunlar yumağı ile sezona başladılar, Trabzonspor geçen seneki başarıyı kesinlikle yakalayamaz. Geçen sene hiç zorlanmadan rakip kaleye giden bir takım vardı ama ilk 5 hafta itibariyle pozisyona girmekten zorlanan bir takım var. Geçen seneyi kadroyu koruyup sadece Vitor Hugo’yu alsalardı bile şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor olurdu.

3Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine geçelim, nasıl bir derbi bekliyorsunuz
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Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine geçelim, nasıl bir derbi bekliyorsunuz?

Fenerbahçe her anlamda favori gözüküyor, Trabzonspor yeni oyuncularından istediği verimi alamıyor oyunlarını oturtturamadılar Fenerbahçe ise çok alternatifli ama derbiler çok enteresan maçlar. Derbilerin esasında doğru cevabı takımların günlük hatta saatlik formu maçı kazandırıyor ama büyük resimde Fenerbahçe öne çıkıyor.

4Her iki takımdan da maça damga vuracak isimler kimler olabilir
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Her iki takımdan da maça damga vuracak isimler kimler olabilir?

Trabzonspor’da oynarsa Ekuban, Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür Uğurcan. Fenerbahçe’de ise Samatta ve Sosa’yı görüyorum.

5Trabzonspor Yönetimi’nin Şota Arveladze’ye teklifte bulunduğu öne sürüldü, böyle bir hamle çözüm getirir mi
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Trabzonspor Yönetimi’nin Şota Arveladze’ye teklifte bulunduğu öne sürüldü, böyle bir hamle çözüm getirir mi?

Böyle sonuçlar gelirse kesinlikle olur, teknik direktörün gönderilmesi büyük takımlarda çok doğal. Eddie Newton’ın gönderilmesi aynı zamanda yönetim kurulu için de bir sorun oluşturacak çünkü Newton’ı getirerek bir riske girdiler.

6Teknik direktör Eddie Newton yerine farklı isimler gündeme gelmeye başladı. Trabzonspor kendi içinden çıkan, özkaynaklarına değer veren bir kulüp, size herhangi bir teklif gelirse yaklaşımınız nasıl olur
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Teknik direktör Eddie Newton yerine farklı isimler gündeme gelmeye başladı. Trabzonspor kendi içinden çıkan, özkaynaklarına değer veren bir kulüp, size herhangi bir teklif gelirse yaklaşımınız nasıl olur ?

Tabii ki hem gurur verir hem de mutlu eder öyle bir şey olursa değerlendirmek isterim.

7Fenerbahçe’ye gelirsek… 18 transfer yaparak şampiyonluk hedefiyle başladılar normalde çok fazla transfer takım kimyasını bozabilir ama yoğun maç trafiğinde bu tercih doğru bir hamle gibi… nasıl yorumlarsınız
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Fenerbahçe’ye gelirsek… 18 transfer yaparak şampiyonluk hedefiyle başladılar normalde çok fazla transfer takım kimyasını bozabilir ama yoğun maç trafiğinde bu tercih doğru bir hamle gibi… nasıl yorumlarsınız?

Fenerbahçe’nin hedefi şampiyonluk, çok alternatifli bir kadro yarattılar Erol hocanın eli çok güçlü ama bu oyuncuları ne zaman nasıl kullanacağı sorun oluşturabilir. Ancak büyük resimde Fenerbahçe doğru planlama ile iyi oyuncular aldı 2 sene önce Comolli’nin yaptığı hataları yapmadılar.

8İstenilen takım olgusu oluşmaya başladı mı
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İstenilen takım olgusu oluşmaya başladı mı?

Evet başladı ama tam anlamıyla olması için biraz zaman alacak bu kadar oyuncuyla yapmak kolay iş değil. Fenerbahçe’de bir oyun şablonu ve felsefesi oluşmaya başladı Fenerbahçe için iyi oldu.

9Yeni transferlerden en beğendiğiniz kim
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Yeni transferlerden en beğendiğiniz kim?

Mbwana Samatta.

10Galatasaray sezona iyi başladı ve Rangers maçına kadar her şey yolunda gidiyordu sonrasında art arda mağlubiyetler geldi nasıl yorumlarsınız
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Galatasaray sezona iyi başladı ve Rangers maçına kadar her şey yolunda gidiyordu sonrasında art arda mağlubiyetler geldi nasıl yorumlarsınız?

Galatasaray iyi başlamıştı ama sanki genel olarak olmayacak gibi. Belhanda iyi oynadığında dahi gidecek gibi, yöneticilerin oyuncular hakkındaki konuşmaları bile saha içini etkiliyor. Saha içini düzeltmek için Fatih hoca çok uğraşıyor Seri gitti 10 numara Taylan’ı regista oyuncusu yaptı. Ancak Falcao olsun Diagne olsun bu isimlerden hoca verim alamıyor.

11Falcao’nun performansını nasıl değerlendiriyorsunuz
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Falcao’nun performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Falcao’nun yüzde 100 güçsüz olduğunu düşünüyorum aynısı Diagne için de söyleyebilirim. İnsanlar geçmişini değerlendiriyor ama artık kimse geçmişini hatta yeteneğini konuşmuyor günümüzde ne yaptığına bakılıyor. Falcao’ya top gelmiyor adam bir şey yapamıyor düşüncesi bence aldatmaca, Falcao’ya gelen pozisyonlar da var ama olmuyor. Galatasaray Falcao’dan ne saha içi ne saha dışı ne de pazarlama verimi alabildi maliyeti çok yüksek bir oyuncu. Galatasaray’ın bu sorunları kısa vadede çözülmeyecek gibi.

12Sayın Başkan Mustafa Cengiz’in Belhanda, Feghouli ve Falcao ekseninde bazı tartışılan söylemleri oldu. Bu tarz açıklamalar Fatih hocayı zora sokuyor mu
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Sayın Başkan Mustafa Cengiz’in Belhanda, Feghouli ve Falcao ekseninde bazı tartışılan söylemleri oldu. Bu tarz açıklamalar Fatih hocayı zora sokuyor mu?

Tabii ki huzursuzluk yaratıyor, bu durumlar takım olma ve performans gösterme açısından sorun yaratan açıklamalar. Galatasaray’a Ocak ayına kadar böyle gitmek zorunda Galatasaray açısından işler kolay değil.

13Beşiktaş’ta ise işler epey karışık… Beşiktaş’ta eksik olan nedir, ana sorunu ne olarak görüyorsunuz
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Beşiktaş’ta ise işler epey karışık… Beşiktaş’ta eksik olan nedir, ana sorunu ne olarak görüyorsunuz?

Beşiktaş’ın kadro kalitesi kendilerine yakışır şekilde değil, sayın başkan ‘biraz küçüleceğiz’ dedi bu durumda Beşiktaş nasıl olacak onu yorumlamak gerekiyor. Sergen hocanın istediği oyuncular bence alınmadı daha iyi bir kadro yapılabilirdi ama yönetim mali şartlardan dolayı dur demek zorunda kaldı. Beşiktaş’ın kadro kalitesi aşağıya düştü, Şampiyonlar Ligi’nde gruplarında 14 puanla çıkan takıma ve şu anki kadro kalitesine bakın ciddi dezavantajlar var.

14Alanyaspor Çağdaş Atan ile çok iyi bir başlangıç yaptı, Alanyaspor’u nasıl konumlandırıyorsunuz
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Alanyaspor Çağdaş Atan ile çok iyi bir başlangıç yaptı, Alanyaspor’u nasıl konumlandırıyorsunuz?

Hakkını teslim etmek lazım şu an hakkıyla her anlamda Süper Lig’in lideri. Son 3 senenin yapılan transferlerinde en düzey takım Alanyaspor. Yönetimsel anlamında bir istikrar var her zaman çok doğru transferler yapıyorlar. Kesinlikle sonuna kadar götürecekler ilk 5’te Alanyaspor’u göreceğiz.

15A milli takımda hem forma giymiş hem de antrenör olarak çalışmış birisiniz. Şu anki jenerasyonu ve milli takımı nasıl buluyorsunuz
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A milli takımda hem forma giymiş hem de antrenör olarak çalışmış birisiniz. Şu anki jenerasyonu ve milli takımı nasıl buluyorsunuz ?

En az 5 sene milli takıma oyuncu bulma konusunda sorun yaşamayız eskiden hep keşkelerimiz vardı ama 2021 Avrupa Şampiyonasından sonra 2 tane daha turnuva görebilecek bir havuza sahibiz. Milli takımın yüzde 50-60’ı Avrupa’da oynuyor bundan 10 yıl önce bu bizim için hayaldi. Benim Ümit Milli Takımdan beraber olduğum yaklaşık 17 oyuncu bugün A Milli Takım’da oynuyor. O dönemlerde insanların bilmediği ama şu an herkesin bildiği isimler Fatih Terim ve Lucescu ile beraber tavan yaptı. Milli takımın önü çok açık. Ancak 2 tane sorun var bu jenerasyondan sonra gelecek yetenekli oyuncu konusunda büyük sıkıntı var bir de şu an ki mili takıma direkt oynayacak santrafor ve sol bek alternatifi bulmamız lazım.

16Burak ve Cenk’ten sonra Enes Ünal tam olmadı gibi, sizin santrafor adayınız var mı
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Burak ve Cenk’ten sonra Enes Ünal tam olmadı gibi, sizin santrafor adayınız var mı?

En yakın aday Halil Dervişoğlu gibi gözüküyor ama ondan sonra alt yaş grupları pandemiden dolayı maç yapmıyor bu gelişme açısından büyük sorun. Türkiye’de bazı takımlarda bazı bölgelerde hep yabancı oyuncu kullanılıyor bu da sorun bu jenerasyona çok sahip çıkmamız lazım. Sadece stoperlerimiz bile Avrupa’nın ‘baba’ takımlarında oynuyor.

17Sizi yeniden saha kenarında görebilecek miyiz veya planladığınız başka projeleriniz var mı
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Sizi yeniden saha kenarında görebilecek miyiz veya planladığınız başka projeleriniz var mı ?

Teklifler alıyorum ama seçici olmamız gerekiyor futbol dünyasında çok kaykan bir zemin var kulüplerin ekonomik anlamda büyük sorunları var ancak yakın zamanda saha kenarında olmak istiyorum ve olacağım da inşallah.

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