Son Dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi öncesinde sürpriz! Eddie Newton'ın yerine...

Alanyaspor Çağdaş Atan ile çok iyi bir başlangıç yaptı, Alanyaspor’u nasıl konumlandırıyorsunuz? Hakkını teslim etmek lazım şu an hakkıyla her anlamda Süper Lig’in lideri. Son 3 senenin yapılan transferlerinde en düzey takım Alanyaspor. Yönetimsel anlamında bir istikrar var her zaman çok doğru transferler yapıyorlar. Kesinlikle sonuna kadar götürecekler ilk 5’te Alanyaspor’u göreceğiz.