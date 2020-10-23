Son Dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi öncesinde sürpriz! Eddie Newton'ın yerine...
Futbolculuk yıllarında Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin uzun yıllar formasını giyen teknik direktör Abdullah Ercan, iki takımın karşılaşacağı haftanın maçı öncesi sorularımızı yanıtladı. Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini iki takım açısından da yorumlayan deneyimli antrenör favorisini açıkladı.
SPOR ARENA ÖZEL
Teknik direktör Abdullah Ercan hem Fenerbahçe- Trabzonspor derbisi hem de gündeme yönelik Spor Arena'dan Uğur Yapıcı’ya dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İşte Abdullah Ercan’ın sorularımıza verdiği cevaplar...
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