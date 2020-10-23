Son Dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi öncesinde sürpriz! Eddie Newton'ın yerine...

Trabzonspor 9 yıl formasını giydiğiniz bir camia, transfer döneminde önemli oyuncularını kaybetti yeni transferler yeterli mi takıma alışacak mı derken sezona istediği gibi başlayamadı… Trabzonspor’u nasıl değerlendiriyorsunuz? Trabzonspor; Sosa, Sörloth ve Novak gibi üç önemli oyuncusunu kaybetti bazı takımlardan yardımcı oyuncuları gönderirsin ses getirmez ama bu üç oyuncu temel oyuncu konumundaydı. Oyunu yönlendiren Sosa, devamlı gol atan Sörloth ve defansif yönü eleştirilse dahi bir sezonda 9 atan bir Novak. Trabzonspor sadece bu oyuncuları kaybetti çok iyi kurulmuş kadrosunu da bozdu ve bu hatayı benim oynadığım dönemde de yaptılar. Yeni transferlerin adaptasyon sorunu var ve hoca değişikliği ile beraber büyük bir sorunlar yumağı ile sezona başladılar, Trabzonspor geçen seneki başarıyı kesinlikle yakalayamaz. Geçen sene hiç zorlanmadan rakip kaleye giden bir takım vardı ama ilk 5 hafta itibariyle pozisyona girmekten zorlanan bir takım var. Geçen seneyi kadroyu koruyup sadece Vitor Hugo’yu alsalardı bile şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor olurdu.