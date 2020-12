Son Dakika | Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut korkutan gerçeği açıkladı!

"BEŞİKTAŞ'IN VURDUĞU GOL OLDU" Genç teknik adam, Ozan Tufan'da orta sahanın her bölgesinde oynayacak kalite bulunduğunu ve takımın şu anki en büyük sıkıntısının bitiricilik olduğunu dile getirerek, şunları aktardı: "Beşiktaş maçında rakibimizin her vurduğu gol oldu. Bizim vurduklarımız da gol olsa maç 6-4 biterdi. Futbol bu, değerlendiremediğiniz zaman rakip değerlendirdiğinde daha çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Trabzon maçında 1-0'dan geri döndük ve 3-1 kazandık, kolay değil. Planı olmayan teknik adam o maçı nasıl çevirecek ? 20 sene top oynadım birisi bana anlatsın. Eksiklerimiz elbette vardır ama doğru seçimi yapmaya çalışıyoruz. Bütün haftalık antrenman performansı ve maçlara bakıp her şeyi birleştiriyoruz."