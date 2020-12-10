Süleyman Arat - Spor Arena
Son Dakika | Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut korkutan gerçeği açıkladı!
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, antrenman sonrası basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Bulut, toplantıda sorulan sorulara çarpıcı yanıtlar verirken oturtmaya çalıştığı oyun sistemi ve eleştiriler bazı konulara da açıklık getirdi.
Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen teknik direktör Erol Bulut, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKUMUZ YOK"
Sahada en iyi performansı gösterecek futbolcuya formayı vermeye çalıştığını ve futbolun sürekli değiştiğini söyleyen Erol Bulut; "Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Kaliteli, büyük takımda oynamış futbolcularımız olabilir ama futbol sürekli değişiyor. 10 sene önce farklı çalışmalar yapmış olabilirler ama ben hiçbir zaman bu futbolcunun ismi var ve oynaması gerekiyor demedim. Sahada en iyi performansı verecek, Fenerbahçe'ye 3 puanı getirecek kimse o oynayacak." ifadelerini kullandı.
"KENDİ BASKIMI KENDİM YAPIYORUM"
Kendisi için bu sezonun önemli olduğunu anlatan 45 yaşındaki teknik adam, kimsenin, kendisi üzerinde baskı kuramayacağını vurguladı. "Kendi baskımı kendim yapıyorum" ifadesine yer veren Bulut, "Baskı her yerde vardır. Ben kendi baskımı kendim yapıyorum, kimsenin yapmasına gerek yok. Gittiğim her kulüpte hedeflerim oldu, o da bana bir baskı. Bu Malatya'da da öyleydi, Alanya'da da öyleydi." değerlendirmesinde bulundu.
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