Son Dakika | Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut korkutan gerçeği açıkladı!

"YIPRATMA ÇALIŞMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ" Genç teknik adam, kamuoyunda takımı yıpratmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini belirtti. Sadece duran toplardan gol attıkları algısını oluşturmaya çalışanlara sitem eden Bulut, "Benim tüm takımlarımda bunlar çalışılır. Bu takıma kimse o şekilde zarar veremeyecek. Takımı bozmaya çalışıyorlar ama biz buna izin vermeyeceğiz. Her hocanın bir felsefesi var. Ülkemize kimler geldi de hiçbir şey yapamadan gitti. Bir sene önce İngiltere şampiyonu olan teknik adamı burada gönderdiler, onun da mı felsefesi yoktu ? Burada çok kötü hoca mı oldu? Manchester City ile şampiyon olan hoca Galatasaray'dan gönderilmedi mi? Aragones bile burada başarılı olamadı." diye konuştu.