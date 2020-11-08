Son Dakika | Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? Emre Belözoğlu, Erol Bulut...

Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Konyaspor'a karşı alan Fenerbahçe'de Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve futbolcular arasında soyunma odasında geçen diyaloglar ortaya çıktı.
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BU SEZON İLK YENİLGİ
Lige fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 8. hafta mücadelesinde Konyaspor'a sahasında 2-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.
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LİDERLİĞİ KAPTIRDI
4 maçlık galibiyet serisi sonlanan Fenerbahçe, geçen hafta maç fazlasıyla aldığı liderliği de Alanyaspor'a kaptırdı.
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Fenerbahçe, Konyaspor karşısında gol yollarında sessiz kalırken 4 maç sonra gol atamadığı bir maçı geride bıraktı.
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MAÇ SONU DEVREYE GİRDİLER
Mağlubiyetin ardından oyuncuların morallerinin bozuk olduğu görülürken devreye teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu girdi.
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'KAFALARINIZI KALDIRIN'
Bu sezon ilk kez mağlup olan Fenerbahçe’de maç sonu soyunma odasında Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu sarı lacivertli oyunculardan kafalarını kaldırmalarını istedi.
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İlk olarak oyuncularına seslenen Teknik Direktör Erol Bulut, futbolcularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
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'BUGÜNE KADAR NASIL KAZANDIYSAK...'
Bulut, futbolcularıyla yaptığı görüşmede “Ben değil biz olmaya devam edeceğiz, bugüne kadar nasıl takım halinde kazandıysak bugün de hep birlikte kaybettik. Hatalarımızın farkına varacağız, bir daha tekrar etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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BELÖZOĞLU: 'BU MAÇ BİR YOL KAZASI'
Erol Hoca’dan sonra söz alan Sportif Direktör Emre Belözoğlu ise kazandığında değil kaybettiğinde de takım olunması gerektiğinin altını çizdi ve bu maçın bir yol kazası olduğu söyledi.
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'KİMİN HATA YAPTIĞININ ÖNEMİ YOK'
Oyuncularda kendi aralarında yaptığı konuşmada kimin ne hata yaptığının bir öneminin olmadığı, konuşmak yerine daha çok çalışarak ileriye bakacakları ifade edildi.
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3 GÜN İZİN
Futbolcularına milli ara nedeniyle 3 gün izin veren Erol Bulut, izin dönüşü video toplantılar ile hataları ve yapılması gerekenleri futbolcularına anlatacak.
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Erol Bulut: Takım olarak istediklerimizi sahaya yansıtamadık