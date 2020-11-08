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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Kasım 2020 - 12:15 | 

Son Dakika | Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? Emre Belözoğlu, Erol Bulut...

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve futbolcular arasında Konyaspor yenilgisi sonrası soyunma odasında yaşananlar...

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Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Konyaspor'a karşı alan Fenerbahçe'de Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve futbolcular arasında soyunma odasında geçen diyaloglar ortaya çıktı.

2BU SEZON İLK YENİLGİ
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BU SEZON İLK YENİLGİ

Lige fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 8. hafta mücadelesinde Konyaspor'a sahasında 2-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

3LİDERLİĞİ KAPTIRDI
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LİDERLİĞİ KAPTIRDI

4 maçlık galibiyet serisi sonlanan Fenerbahçe, geçen hafta maç fazlasıyla aldığı liderliği de Alanyaspor'a kaptırdı.

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Fenerbahçe, Konyaspor karşısında gol yollarında sessiz kalırken 4 maç sonra gol atamadığı bir maçı geride bıraktı.

5MAÇ SONU DEVREYE GİRDİLER
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MAÇ SONU DEVREYE GİRDİLER

Mağlubiyetin ardından oyuncuların morallerinin bozuk olduğu görülürken devreye teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu girdi.

6KAFALARINIZI KALDIRIN
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'KAFALARINIZI KALDIRIN'

Bu sezon ilk kez mağlup olan Fenerbahçe’de maç sonu soyunma odasında Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu sarı lacivertli oyunculardan kafalarını kaldırmalarını istedi.

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İlk olarak oyuncularına seslenen Teknik Direktör Erol Bulut, futbolcularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

8BUGÜNE KADAR NASIL KAZANDIYSAK...
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'BUGÜNE KADAR NASIL KAZANDIYSAK...'

Bulut, futbolcularıyla yaptığı görüşmede “Ben değil biz olmaya devam edeceğiz, bugüne kadar nasıl takım halinde kazandıysak bugün de hep birlikte kaybettik. Hatalarımızın farkına varacağız, bir daha tekrar etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

9BELÖZOĞLU: BU MAÇ BİR YOL KAZASI
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BELÖZOĞLU: 'BU MAÇ BİR YOL KAZASI'

Erol Hoca’dan sonra söz alan Sportif Direktör Emre Belözoğlu ise kazandığında değil kaybettiğinde de takım olunması gerektiğinin altını çizdi ve bu maçın bir yol kazası olduğu söyledi.

10KİMİN HATA YAPTIĞININ ÖNEMİ YOK
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'KİMİN HATA YAPTIĞININ ÖNEMİ YOK'

Oyuncularda kendi aralarında yaptığı konuşmada kimin ne hata yaptığının bir öneminin olmadığı, konuşmak yerine daha çok çalışarak ileriye bakacakları ifade edildi.

113 GÜN İZİN
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3 GÜN İZİN

Futbolcularına milli ara nedeniyle 3 gün izin veren Erol Bulut, izin dönüşü video toplantılar ile hataları ve yapılması gerekenleri futbolcularına anlatacak.

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Erol Bulut: Takım olarak istediklerimizi sahaya yansıtamadık

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