Son Dakika | Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı? Emre Belözoğlu, Erol Bulut...

'BUGÜNE KADAR NASIL KAZANDIYSAK...' Bulut, futbolcularıyla yaptığı görüşmede “Ben değil biz olmaya devam edeceğiz, bugüne kadar nasıl takım halinde kazandıysak bugün de hep birlikte kaybettik. Hatalarımızın farkına varacağız, bir daha tekrar etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.