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Futbol
Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 22:34 | 

Son Dakika | Fenerbahçe - Sivasspor Belediyespor maçında ilkler yaşandı! Erol Bulut şaşırttı...

Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u konuk ettiği maçta birçok ilk yaşanırken, Erol Bulut'un şans verdiği genç yetenek çok konuşuldu.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kadrosunda önemli bir rotasyona gitti.

23 İSME KADRODA TUTTU
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3 İSME KADRODA TUTTU

Genç teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde son oynadıkları Gençlerbirliği maçına göre 8 oyuncusunu değiştirdi. Erol Bulut, Gençlerbirliği maçında görev verdiği Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ı Sivas Belediyespor müsabakasında da sahaya sürdü.

3BULUTTAN 8 DEĞİŞİKLİK
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BULUT'TAN 8 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de ligdeki son mücadelede ilk 11'de oynamayan Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan Yıldız, Ozan Tufan, Mame Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz ve Mbwana Samatta ise Sivas Belediyespor'a karşı forma giydi.

4ÖMER FARUK İLK KEZ 11DE
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ÖMER FARUK İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazanan Ömer Faruk, bu sezon ise 11'de hiç forma giyememişti.

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Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçının 83. dakikasında oyuna dahil olarak bu sezon ilk kez süre alan genç oyuncu, Sivas Belediyespor karşısında ise sahaya 11'de çıktı.

6FERDİ 7 MAÇ SONRA
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FERDİ 7 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 7 resmi maç sonra ilk 11'de şans buldu. Bu sezon ligdeki ilk iki maça 11'de başlayan ve beklenenden uzak bir performansa imza atan Ferdi, 7 maç sonra Sivas Belediyespor karşısında 11'de yer aldı.

7FENERBAHÇEDE 7 EKSİK
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FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Sivas Belediyespor karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş, kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren Diego Perotti ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Enner Valencia da takımını yalnız bıraktı.

83 OYUNCU KADROYA ALINMADI
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3 OYUNCU KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'de sakat ve hasta futbolcuların yanı sıra 3 as oyuncu kadroda yer almadı. Teknik direktör Erol Bulut, Sivas Belediyespor karşısında Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Papiss Cisse'yi dinlendirmeyi tercih etti.

Sarı-lacivertlilerde bu oyuncuların yanı sıra çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Nabil Dirar da kadroda bulunmuyor.

9YEDEKTE 5 GENÇ
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YEDEKTE 5 GENÇ

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Sivas Belediyespor karşısında 5 genç oyuncuyu yedek soyundurdu.

Sarı-lacivertlilerde 22 yaşındaki kaleci Oytun Özdoğan, 17 yaşındaki orta saha Fatih Yiğit Şanlıtürk, 18 yaşındaki orta saha Eyüp Akcan, 18 yaşındaki sol açık Serhat Ahmetoğlu ve 18 yaşındaki stoper Gürkan Başkan Sivas Belediyespor karşısında Erol Bulut'tan şans bekledi.

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11UĞUR KAAN İLK KEZ
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UĞUR KAAN İLK KEZ

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada forma giydi.

Teknik direktör Erol Bulut, Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin yokluğunda Uğur'a Sivas Belediyespor karşısında şans verdi.

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Fenerbahçe'nin U-17 ve U-19 takımlarında forma giyen 18 yaşındaki oyuncu; sağ bek, sağ kanat ve orta sahada görev yapabiliyor.

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Öte yandan Uğur Kaan Yıldız'ın Sivas Belediye karşısında gösterdiği performans beğeni alırken, bazı taraftarlar sosyal medyada paylaşımda bulundu.

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