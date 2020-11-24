Son Dakika | Fenerbahçe - Sivasspor Belediyespor maçında ilkler yaşandı! Erol Bulut şaşırttı...

ÖMER FARUK İLK KEZ 11'DE Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazanan Ömer Faruk, bu sezon ise 11'de hiç forma giyememişti.