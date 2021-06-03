Son dakika.. Fenerbahçe'ye olay Fatih Terim önerisi ve Gökhan Caner iddiası! Emre Belözoğlu ayrılığı sonrası transfer edilecek sol bek...

ATTİLA GÖKÇE: YERLİ KAYNAĞINI TÜKETTİ, FENERBAHÇE FATİH TERİM'E TEKLİF YAPMAZ MI? Ali Koç, F.Bahçe’nin yerli antrenörlerle yapamayacağının itirafında bulunuyor. Çünkü Aykut Kocaman gibi değerli bir evladını kırdı. Taraftar baskısı ile görev getirdiği Ersun Yanal’ı pişman ettirdi. Emre Belözoğlu’nda da imdat çekici gibi camı kırarak yangını önlemeye çalıştı. Ama Emre’nin beklentilerinin tamamen kırıldığı bir noktaya geldi.



Şimdi F.Bahçe yerli teknik adam kaynaklarını tüketti. ‘19 şampiyonluğun 16’sını yabancılarla kazanmışız” demek bence tezine bulduğu zayıf bir payandadır. 14 yıldır üst üste şampiyonluk yaşayan Türk antrenörler her konuda kendini kanıtlamıştır.



Ali Koç başkanlığında F.Bahçe, Fatih Terim’e bir teklifte bulunamaz mı? Ortalık karışır ama olursa da olur. Olmayacak bir şey mi bu. Bu itiraflardan, çaresizlik tablosunu ortaya koyduktan sonra Almanya ve Portekizli teknik adam istiyor. Ancak iyi ve başarıya aç bir teknik adamın Türk futbol kültürüne, F.Bahçe’nin ihtirasına, Ali Koç’un beklentilerine ve sabırsızlığına ne şekilde cevap vereceğini bilebilir miyiz? Başkan, F.Bahçe’nin büyüklüğüne uygun büyük bir adım atıyor ama sonra unutuluyor. Kendi çizdikleri sınırları kendileri ihlal ediyor.