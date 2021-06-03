Son dakika.. Fenerbahçe'ye olay Fatih Terim önerisi ve Gökhan Caner iddiası! Emre Belözoğlu ayrılığı sonrası transfer edilecek sol bek...
Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika kulisleri tüm hızıyla sürerken, Başkan Ali Koç'un açıklamalarının ardından sarı lacivertlilerde gözler yeni teknik adama çevrildi... Süper Lig’de son 14 sezonda üst üste yerli teknik adamlar şampiyonluk kupasını kaldırırken, F.Bahçe Başkanı bu istatistiğe yanıt olarak; 19 kez zirvede tamamladıkları ligde bu başarıya 16 kez yabancı hocalarla ulaştıklarını söyledi. Sarı lacivertlilerde bir son dakika gelişmesi de Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le ilgili. Hedefte sürpriz bir transfer var.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Fenerbahçe transfer haberlerinde gündem oldukça hareketli.. Geçtiğimiz hafta basın toplantısı düzenleyen Başkan Ali Koç, tüm sezon değerlendirmesini yaparken yeni sezon için oldukça çarpıcı ifadelerde bulunmuş, Emre Belözoğlu'nun kariyeri hakkında da yorum getirmişti. Basın toplantsının ardından Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'ye veda etmesi ise Fenerbahçe gündeminde geniş yer bulan haberler arasında yer aldı. Ali Koç'un açıklamalarının ardından gözler Fenerbahçe'nin yapacağı transferlere çevrildi.. İşte gündemdeki iddialar..
2
Spor Arena/Süleyman ARAT
Sivas maçında kaybedilen 3 puanla 2020-21 sezonunu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe’de yaklaşık 1 aydır zihinleri kurcalayan yegâne soru, yeni yönetimin, yeni sezonda, yeni teknik direktörünün yerli mi yoksa yabancı mı olacağıydı.
TÜM GÖZLER HOCADA
Salı günü Faruk Ilgaz’daki basın toplantısına giderken aklımızdan sadece bu soru geçiyordu. İlk soruyu sormak için mikrofonu eline kim alırsa, bunu soracaktı. Öyle de oldu.
3
BELÖZOĞLU RİSKİNİ ALMADI
Başkan Ali Koç, tecrübe eksikliği gerekçesiyle Emre Belözoğlu tercihi yapmanın büyük risk olacağını belirterek, yola kariyerinde 1-2 şampiyonluk yaşamış, Portekiz veya Alman ekolünden bir teknik adamla devam etmek istediklerini açıkladı.
4
SON ŞAMPİYON ZICO
Ligdeki son 14 sezonda da yerli hocalar şampiyon olurken, F.Bahçe’nin son 2 şampiyonluğunda takımın başında Aykut Kocaman ile Ersun Yanal vardı. 2006-07 sezonunda Zico, sarı lacivertlilerde şampiyonluğa ulaşan son yabancı teknik direktör oldu.
3. HAFTADA AÇIKLANACAK
Bu konuyu hatırlattığımızda Koç’un yanıtı “19 şampiyonluğa bakınca yabancılarla 16, Türk hocalarla 3 şampiyonluk kazanıldı’ oldu.
BAŞARIYA AÇ
Teknik direktörün bu ayın 3. haftasında açıklanacağını da ifade eden Koç, yeni hocayı “1-2 şampiyonluk yaşamış, hâlâ aç ama disiplinli” sözleriyle tarif ederken merak edilen soru şu: Son 14 sezonun lig istatistiği mi yoksa Fenerbahçe’nin iç istatistiği mi sezon sonunda haklı çıkacak?
5
GÜNTEKİN ONAY: YERLİ-YABANCI AYRIMI DEĞİL, İYİ VE DOĞRU TEKNİK ADAM
Türkiye’nin futbol dinamikleri farklı. Önceki yıllarda bu kadar donanımlı yerli teknik adamlarımız yoktu. Deneyimli ve kaliteli yabancı teknik adamlar kulüplerimize ve Türk futboluna çok şeyler kattı.
Özellikle Fatih Terim, Mustafa Denizli sonrasında Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Abdullah Avcı ve son dönemde Sergen Yalçın ve Okan Buruk gibi teknik adamlar lige ve kupalara damga vurdu. Yerli-yabancı ayrımından çok ben iyi ve doğru teknik adam ifadesinin daha yerinde olduğunu düşünüyorum. Yetenekli ve tecrübeli bir yabancı teknik adam da eğer elinde iyi bir kadro varsa neden başarılı olmasın.
Ali Koç, F.Bahçe’nin yerli antrenörlerle yapamayacağının itirafında bulunuyor. Çünkü Aykut Kocaman gibi değerli bir evladını kırdı. Taraftar baskısı ile görev getirdiği Ersun Yanal’ı pişman ettirdi. Emre Belözoğlu’nda da imdat çekici gibi camı kırarak yangını önlemeye çalıştı. Ama Emre’nin beklentilerinin tamamen kırıldığı bir noktaya geldi.
Şimdi F.Bahçe yerli teknik adam kaynaklarını tüketti. ‘19 şampiyonluğun 16’sını yabancılarla kazanmışız” demek bence tezine bulduğu zayıf bir payandadır. 14 yıldır üst üste şampiyonluk yaşayan Türk antrenörler her konuda kendini kanıtlamıştır.
Ali Koç başkanlığında F.Bahçe, Fatih Terim’e bir teklifte bulunamaz mı? Ortalık karışır ama olursa da olur. Olmayacak bir şey mi bu. Bu itiraflardan, çaresizlik tablosunu ortaya koyduktan sonra Almanya ve Portekizli teknik adam istiyor. Ancak iyi ve başarıya aç bir teknik adamın Türk futbol kültürüne, F.Bahçe’nin ihtirasına, Ali Koç’un beklentilerine ve sabırsızlığına ne şekilde cevap vereceğini bilebilir miyiz? Başkan, F.Bahçe’nin büyüklüğüne uygun büyük bir adım atıyor ama sonra unutuluyor. Kendi çizdikleri sınırları kendileri ihlal ediyor.
7
UĞUR MELEKE: YENİ HOCA SOYUNMA ODASINI KAYBETMEMELİ
Bence teknik adamın yerlisi-yabancısı yok, iyisi-kötüsü var. Ali Koç, “Bir Portekizli düşünüyoruz” diyor ama hangi Portekizli bu?
Mourinho da Portekizli, Sa Pinto da! Belözoğlu’yla devam etmiyorsan, şu anda yeni hocan belli olmuş olmalıydı çoktan. Oysa doğru bir sportif direktör hamlesi yapılsa ve Belözoğlu’na güçlü bir yardımcı ekibi kurulsaydı, bence daha güvenli bir plandı o... Fenerbahçe ilk 11'inin 7'si yerli. Ve çok güçlü figürler bunlar.
Bunları yönetebilecek, soyunma odasını kaybetmeyecek bir teknik ekip lazım. Alman ise Rangnick, Portekizli’yse Nuno Espirito Santo geliyor aklıma. En az o seviyede olmalı getirecekleri hoca.
8
Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt için girişimlere başladı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Bu sezon da istediği şampiyonluğa erişemeyen sarı lacivertliler, yeni sezon için tüm transferleri kampa yetiştirmenin hesaplarını yapıyor.
Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturma hedefinde olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken adı Galatasaray'la da anılan Hollandalı sol bekle ilgilendiği iddia edildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki sol bek Patrick van Aanholt’u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Premier Lig ekibi Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren ve mukavele yenilemeyen Patrick van Aanholt’un ismi Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyor.
Kariyerinde birçok Premier Lig takımında forma giyen Patrick van Aanholt; Chelsea, Leicester City, Newcastle gibi büyük kulüplerde top koşturdu.
Patrick van Aanholt, 12 kez de Hollanda Milli Takım formasını giydi.
9
Ümit Özat Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! Rafael Benitez iddiası...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, sarı lacivertli takımda Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Rafael Benitez ve yardımcılarının İstanbul ve Fenerbahçe hakkında sorular sorduğunu öne sürdü.
Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Emre Belözoğlu döneminin resmen sona ermesinin ardından sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.
Ümit Özat, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Rafael Benitez olabileceğini öne sürdü. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özat, "Benitez ve yardımcıları İstanbul'u soruyorlar, Fenerbahçe'yi soruyorlar. İhtimal çok yüksek" ifadelerini kullandı.
EMRE BELÖZOĞLU DEVAM ETMELİYDİ
Ümit Özat, Rafael Benitez iddiası öncesinde ise Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için verilen karar hakkında yorum yaptı. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, Ali Koç'un Emre Belözoğlu kararının doğru olmadığını savundu.
Ümit Özat yaptığı paylaşımda, "Bir adamı seversiniz, sevmezsiniz ama Fenerbahçe'nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takımı en iyi o tanıyor." ifadelerini kullandı.
10
GÖKHAN VE CANER'İN DURUMU KRİTİK
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un saate yaklaşan basın toplantısının şifreleri de ortaya çıkıyor. Şampiyonluğu getirebilecek Sivasspor maçında yaşadığı hayal kırıklığını anlatırken kadrodaki tecrübeli isimlere sitemde bulunan Koç'un işaret ettiği isimler arasında Gökhan Gönül ve Caner Erkin de bulunuyor.
11
SOL BEKTE AANHOLT İÇİN RESMİ HAMLE
Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturma hedefinde olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken adı Galatasaray'la da anılan Hollandalı sol bekle ilgilendiği iddia edildi. Caner Erkin'in dışında Gökhan Gönül'le de yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Sarı lacivertli ekipte sağ bek için henüz gündeme gelmiş bir isim bulunmuyor.
12
FORVETTE İLK TERCİH VEDAT MURİQİ
Kosovalı yıldızın Fenerbahçe’ye döneceği dedikoduları menajer değişikliği ile beraber yeni bir boyut kazandı. Türkcan’la dört gün önce anlaşan tecrübeli futbolcunun, neden menajer değişikliğine gittiği bilinmezken, işin içinde sarı lacivertli eski basketbolcunun olması, golcü oyuncunun Fenerbahçe’ye geri dönme dedikoduları yeniden alevlendirdi. Mirsad Türkcan şu anda Fenerbahçeli futbolculardan Ozan Tufan’ın da menajerliğini yapmakta. Türkcan’la dört gün önce anlaşan Vedat Muriç’in neden menajer değişikliğine gittiği bilinmezken, işin içinde sarı lacivertli eski basketbolcunun olması, yıldız futbolcunun Fenerbahçe’ye dönme dedikoduları yeniden alevlendirdi. Eylül 2020’de transfer olduğu Serie A ekibi Lazio’da aradığını bulamayan Vedat Muriç’in Fenerbahçe’ye dönmeye sıcak bakmasına rağmen bu buluşma zor gibi gözüküyor.