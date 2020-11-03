Son Dakika | Fenerbahçe maçı sonrası Abdullah Avcı'nın Caner Erkin sözleri olay oldu!

BİLİRSİN AMA BİR ŞEY YAPAMAZSIN Tümer Metin, "Caner Erkin'in ortaları muhteşem. Bilirsin oraya ortalar yapacağını ama bir şey yapamazsın. Ayrıca kanat oyuncuları Fenerbahçe'de 2-3 yıldır bu kadar tamamlayıcı değildi ama bu sene herkes pozisyonun içinde ve tehlike yaratıyor." şeklinde konuştu.