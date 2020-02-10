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Futbol
Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 08:21, /

Son Dakika | Fenerbahçe kulisleri bunu konuşuyor! Ümit Öztürk, Serkat Tokat...

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçında yaşananlarla ilgili öfke bir türlü dinmiyor. Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının tartışmalı hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken maçın içerisinde birçok pozisyon tartışma konusu olmuştu...

2PENALTI TEKRARI FİTİLİ ATEŞLEDİ

PENALTI TEKRARI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Alanyaspor hücumunda Jailson'un eline doğru yönelen topu VAR hakemi Serkat Tokat, penaltı olarak değerlendirmiş; kullanılan penaltıyı Altay Bayındır kurtarmasına karşın, kurallara göre tek ayağı çizgide olmadığından atış tekrar edilmişti.

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Bu pozisyon tartışmaların fitilini ateşlerken Fenerbahçe, Wellington'un ceza sahası içerisinde topu kontrolünde penaltı itirazı yapıp sonuç alamadı.

4PEKTEMEKİN POZİSYONU ...

PEKTEMEK'İN POZİSYONU ...

Son dakikada Mustafa Pektemek'in pozisyonu ise Kadıköy'ü adeta yangın yerine çevirdi. Sarı lacivertlilerin penaltı beklentisi sonuç bulmayınca maç sonu sert açıklamalar geldi.

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Özellikle Semih Özsoy'un "Bu gece katledildiğimiz bir gece oldu. 3 tane atsaydık, 4 tane yedireceklerdi. Bunları yanlarına bırakmayacağız. Bugün seyircimiz de galeyana geliyordu. Allah'tan bir olay olmadı. Bundan korkuyorduk. Hakem Ümit Öztürk kariyerinin yine en iyi maçını yönetti kendi açısından." sözleri çok konuşuldu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçta son dakikada penaltı bekledikleri pozisyonda VAR'a gidilmemesine sert tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'den sıcağı sıcağına sert açıklamalar gelirken daha sonra maçı analiz eden sarı lacivertli yönetim, Alanyaspor maçına farklı bir taraftan baktı.

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Fenerbahçe cephesine göre; son dakikada verilmeyen penaltıyla birlikte Jailson-Wellington pozisyonları VAR hakemi Serkat Tokat tarafından doğru yorumlanmadı.

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Jailson'u el pozisyonunda hakem Ümit Öztürk'ün oyunu devam ettirdiği görüşü savunulurken VAR hakemi Tokat'ın orta hakeme 'VAR'a git' çağrısı Fenerbahçe'de büyük tepkilere neden oldu.

10SERKAN TOKAT BİLEREK TAVSİYEDE BULUNMADI

'SERKAN TOKAT BİLEREK TAVSİYEDE BULUNMADI'

Sarı lacivertli yönetim, kendilerine göre çok daha bariz pozisyonlarda Serkat Tokat'ın hakem Ümit Öztürk'ü VAR'a davet etmemesinden dolayı hedef tahtasına Serkan Tokat'ı oturttu. Yönetime göre Tokat, bilinçli olarak Ümit Öztürk'e 'pozisyonu izle' tavsiyesinde bulunmadı.

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Karşılaşmada Fenerbahçe, bir pozisyonda daha elle oynama itirazında bulunsa da penaltı verilmedi. Maçın son anlarında ise uzun süre konuşulacak bir olay yaşandı. Yaşanan karambolde Mustafa Pektemek'in eline çarpan topta penaltı düdüğü çalınmadı. Hakem Ümit Öztürk, VAR hakemi Serkan Tokat tarafından pozisyonu izlemesi için de çağırılmayınca Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi.

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Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli Hukukçular Derneği yaptığı açıklamada hakem Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkat Tokat hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

13Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk ve VAR Hakemi Serkan Tokat hakkında; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257. Maddesi uyarınca ''Görevi kötüye Kullanma'' Suçu Kapsamında 10.02.2020 Pazartesi Günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunulacaktır."

14DÜDÜĞÜ ASTIRMAK BOYNUMUZUN BORCU

'DÜDÜĞÜ ASTIRMAK BOYNUMUZUN BORCU'

Ali Koç’un yönetiminde yer alan ama daha sonra istifa eden Metin Şen, “O penaltıyı çalmayan Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat size düdüğü astırmak boynumuzun borcudur artık” açıklamasında bulundu.

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