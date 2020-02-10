Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 08:21,
Son Dakika | Fenerbahçe kulisleri bunu konuşuyor! Ümit Öztürk, Serkat Tokat...
Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçında yaşananlarla ilgili öfke bir türlü dinmiyor. Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının tartışmalı hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken maçın içerisinde birçok pozisyon tartışma konusu olmuştu...
Bu pozisyon tartışmaların fitilini ateşlerken Fenerbahçe, Wellington'un ceza sahası içerisinde topu kontrolünde penaltı itirazı yapıp sonuç alamadı.
Özellikle Semih Özsoy'un "Bu gece katledildiğimiz bir gece oldu. 3 tane atsaydık, 4 tane yedireceklerdi. Bunları yanlarına bırakmayacağız. Bugün seyircimiz de galeyana geliyordu. Allah'tan bir olay olmadı. Bundan korkuyorduk. Hakem Ümit Öztürk kariyerinin yine en iyi maçını yönetti kendi açısından." sözleri çok konuşuldu.
Fenerbahçe'den sıcağı sıcağına sert açıklamalar gelirken daha sonra maçı analiz eden sarı lacivertli yönetim, Alanyaspor maçına farklı bir taraftan baktı.
Jailson'u el pozisyonunda hakem Ümit Öztürk'ün oyunu devam ettirdiği görüşü savunulurken VAR hakemi Tokat'ın orta hakeme 'VAR'a git' çağrısı Fenerbahçe'de büyük tepkilere neden oldu.
'SERKAN TOKAT BİLEREK TAVSİYEDE BULUNMADI'
Sarı lacivertli yönetim, kendilerine göre çok daha bariz pozisyonlarda Serkat Tokat'ın hakem Ümit Öztürk'ü VAR'a davet etmemesinden dolayı hedef tahtasına Serkan Tokat'ı oturttu. Yönetime göre Tokat, bilinçli olarak Ümit Öztürk'e 'pozisyonu izle' tavsiyesinde bulunmadı.
Karşılaşmada Fenerbahçe, bir pozisyonda daha elle oynama itirazında bulunsa da penaltı verilmedi. Maçın son anlarında ise uzun süre konuşulacak bir olay yaşandı. Yaşanan karambolde Mustafa Pektemek'in eline çarpan topta penaltı düdüğü çalınmadı. Hakem Ümit Öztürk, VAR hakemi Serkan Tokat tarafından pozisyonu izlemesi için de çağırılmayınca Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk ve VAR Hakemi Serkan Tokat hakkında; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257. Maddesi uyarınca ''Görevi kötüye Kullanma'' Suçu Kapsamında 10.02.2020 Pazartesi Günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunulacaktır."
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