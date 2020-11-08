Son Dakika | Fenerbahçe - Konyapor maçının ardından olay yorum: ''Büyük skandal, doğru değil''

DAHA ERKEN OYUNA GİREBİLİRDİ Pelkas ekstra işler yapmaya yatkın, ancak o da iki haftadır iyi oynarken oyundan alınıyor. Samatta’nın da aslında iki haftadır ikinci santrfor oyuna girince etkinliği artıyor. Ama Erol Bulut onu da iyi oynarken çıkardı yine. Belki 2 metrelik Ademi, böyle kapalı savunmalara karşı daha erken oyuna alınabilir.