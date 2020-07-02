Son Dakika | Fenerbahçe istedi, Galatasaray'a transferini duyurdular! Ne Mert Hakan ne Caner Erkin, ne de Emre... | Transfer Haberleri

Ancak yazarımız Tahir Kum, dünkü yazısında, "Galatasaray’ın her ne surette olursa olsun Mert Hakan Yandaş’la ilgili bir tazminat davası girişimi olamaz. Olması demek; illegal girişimde bulunduğunu itiraf etmek olur ki, bu da kulübü TFF Disiplin Talimatı çerçevesinde kulübü ciddi yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilir.Tabii bu arada geçmişte Galatasaray Kulübü’nün, Kayserisporlu Nordin Amrabat ve Ali Turan’la benzer şekilde transfer süreci dışında attığı imzalardan dolayı ‘ağır külfet ödemek zorunda kaldığını da’ hatırlatmakta fayda var." sözleriyle bu girişimin olumsuz sonuçlanacağını belirtti.