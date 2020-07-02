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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 07:34,

Son Dakika | Fenerbahçe istedi, Galatasaray'a transferini duyurdular! Ne Mert Hakan ne Caner Erkin, ne de Emre... | Transfer Haberleri

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer savaşında son perde... Transferi duyuran bu kez İtalyanlar oldu.

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Başakşehir beraberliği sonrası şampiyonluk yarışının uzağında kalan Galatasaray'da artık gözler tamamen transfere çevrildi. Sarı kırmızılılar transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte ilk büyük hamlesini yaptı. İşte detaylar...

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Ocak ayında Galatasaray’ın 4 yıllığına toplam 32 milyon TL’lik teklifine olumlu yanıt veren ancak daha sonra Fenerbahçe’ye evet diyerek rotasını sarı lacivertlilere çeviren Mert Hakan Yandaş transferi sarı kırmızılılar için olumsuz sonuçlandı.

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Bu durum sarı kırmızılıları bir hayli üzerken ezeli rakibe karşı cevap Emre Kılınç ile gelmişti.

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Öyle ki Mert Hakan’ın Emre’ye “Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Çok da iyi teklif verdiler. Seni de kadrolarında görmek istiyorlar. Gel, Fenerbahçe’ye birlikte gidelim. Sana da iyi bir kontrat önerecekler” dediği öğrenildi.

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Emre Kılınç ise “Sana başarılar dilerim kardeşim. Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Benim ideallerim arasında Galatasaray’da forma giymek var. Herkesin bir hedefi, hayali vardır. Ben Galatasaray’da oynamak istiyorum” diyerek kapıyı kapattı.

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Gelecek sezon için sözleşmesi biten yerli oyunculara yönelen Galatasaray, Emre Kılınç ile el sıkıştı. Emre Kılınç, Galatasaray'la 4 yıllık anlaşma sağladı.

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Mert Hakan’ın bu çabaları G.Saray’ın da kulağına giderken sarı kırmızılılar tarafından tepkiyle karşılandı hatta oyuncuya 5 milyon euroluk tazminat davası açılacağı bilgisi geldi.

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Ancak yazarımız Tahir Kum, dünkü yazısında, "Galatasaray’ın her ne surette olursa olsun Mert Hakan Yandaş’la ilgili bir tazminat davası girişimi olamaz. Olması demek; illegal girişimde bulunduğunu itiraf etmek olur ki, bu da kulübü TFF Disiplin Talimatı çerçevesinde kulübü ciddi yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilir.Tabii bu arada geçmişte Galatasaray Kulübü’nün, Kayserisporlu Nordin Amrabat ve Ali Turan’la benzer şekilde transfer süreci dışında attığı imzalardan dolayı ‘ağır külfet ödemek zorunda kaldığını da’ hatırlatmakta fayda var." sözleriyle bu girişimin olumsuz sonuçlanacağını belirtti.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer savaşında adı geçen diğer futbolcu Oğulcan Çağlayan olurken Galatasaray'ın, prensip anlaşması sağladığı bu oyuncuyla yeni sezon önce sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

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Son olarak da Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'den kazandığı ücreti duyan Caner Erkin'in sarı lacivertlilerden bir miktar daha fazla para talep ettiği iddia edildi.

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Bu durum menajer Batur Altıparmak tarafından yalanlanırken Galatasaray'ın bu transfer için devrede olduğu ve resmi görüşmelere başlama hazırlığı yaptığı da biliniyor.

12TRANSFER ÇALIMINI İTALYANLAR DUYURDU
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TRANSFER ÇALIMINI İTALYANLAR DUYURDU

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin peşindeki yıldızın transferini bitirdi.

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Sezon sonu Inter'den ayrılması beklenen Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ve bu nedenle Hoffenheim'dan gelen teklifi reddettiği iddia edilmişti.

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Cimbom, Kwadwo Asamoah'ı alarak oyuncuyu isteyen ezeli rakibi Fenerbahçe'den de Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını alıyor. İtalyan basınının haberine göre Galatasaray ile Kwadwo Asamoah'ın yolları bir kez daha kesişmek üzere.

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Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2018 yılı yaz transfer döneminde oyuncu ile prensipte anlaşan ve Galatasaray'a gelmesi beklenen oyuncunun son anda İnter'i tercih etmesiyle transfer suya düşmüştü. Ancak İtalyan ekibinde çok da mutlu olmayan 31 yaşındaki futbolcu, 2 yıl gecikmeli de olsa Galatasaray'a gelme ihtimali bulunuyor.

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İtalyan kaynaklı Radio'nun haberine göre; Sarı-kırmızılılar Saracchi'nin yerine İnter'den ayrılması gündemde olan Kwadwo Asamoah'ı transfer edecek. Haberde, Saracchi'nin, geri dönmesinin ardından Genoa'ya transfer olacağı iddia edildi.

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Ayrıca, Asamoah'ın İnter'e gelmeden önce Galatasaray'la anlaştığı ancak transferin gerçekleşmediği de hatırlatıldı. Bu sezon Milano ekibinin formasıyla 11 maça çıkan tecrübeli sol bek, sadece 1 asist yapabildi.

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