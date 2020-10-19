Son Dakika | Fenerbahçe ile FIFA'lık olan Max Kruse yine rahat durmadı! Nargile, kumar ve canlı yayın...

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak bekleneni verememesinin yanı sıra Sarı-lacivertli kulüple FIFA'lık olarak ayrılan Alman futbolcu Max Kruse'nin skandalları yeni kulübünde de bitmek bilmiyor.
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Fenerbahçe ile FIFA'lık olan ve sözleşmesini tek tatarflı feshettikten sonra Bundesliga ekibi Union Berlin'e imza atan 32 yaşındaki futbolcu, düzensiz hayatıyle Almnanya'da gündem oldu.
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Fenerbahçe forması giyerken lige verilen aralarda poker turnuvalarına katılan, nargile içtiği haberleri Türkiye'de de gündem olan Kruse'nin yaptıkları Almanya'da da bitmek bilmedi.
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Sosyal medyayı çok sık kullanan Alman futbolcu, son olarak nargile kafede arkadaşlarıyla eğlendiği ve poker oynadığı görüntüleri paylaşmıştı.
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Bu görüntüler üzerine tepki çeken Kruse'nin internet üzerinden gece geç saatlere kadar oyun oynadığı ve Twitch üzerinden yayın yaptığı ortaya çıktı.
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Bundesliga'da Pazar günü Schalke ile 1-1 berabere kalan Union Berlin'de teknik direktör Urs Fischer'e Kruse'nin bu kötü alışkanlıkları soruldu.
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Fischer, soru üzerine Max Kruse için "Onu böyle kabullenmeliyiz. Sonuçta yaptığı yasalara göre yasak olan bir şey değil. Federasyonun ve devletin istediği gibi pandemi kurallarına uymamış olabilir ama nargile içip sanal kağıt oyunu oynamak illegal değil" açıklaması yaptı.
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Max Kruse, Schalke maçında 77 dakika oyunda kalmış ve beklentileri karşılamayan bir performans ortaya koymuştu.
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Kruse'nin gece geç saatlere kadar bilgisayar başında oyun oynayıp canlı yayın yapmasıyle ilgili ise Union Berlin'den; "Oyuncularımızın sosyal medya etkinliklerinden kendileri sorumlu. Bizim için önemli olan sahada verdikleri performans' yönünde açıklama geldi.
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Bild Gazetesi'ne Kruse'nin konusu hakkında konuşan uyku doktoru Michael Feld ise; "Üst düzey bir sporcunun uykuya ihtiyacı vardır ama bu sporcular daha az uykuyla da performans verebilir ve sporun verdiği ağırlığı kaldırabilirler. Ne olursa olsun 7-8 saatlik bir uyku onlar için mecburidir. Gündüz yapılan antrenmanlar gece bütün beyinde tekrarlanır ve vücut kendisini bu şekilde yeniler. Bunun için en az 7-8 saate ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.
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Poker, nargile, e-spor gibi tutkuları olan Max Kruse'nin ayrıca kendi ismini taşıyan bir motorsporları takımı var.