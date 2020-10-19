Son Dakika | Fenerbahçe ile FIFA'lık olan Max Kruse yine rahat durmadı! Nargile, kumar ve canlı yayın...

Bild Gazetesi'ne Kruse'nin konusu hakkında konuşan uyku doktoru Michael Feld ise; "Üst düzey bir sporcunun uykuya ihtiyacı vardır ama bu sporcular daha az uykuyla da performans verebilir ve sporun verdiği ağırlığı kaldırabilirler. Ne olursa olsun 7-8 saatlik bir uyku onlar için mecburidir. Gündüz yapılan antrenmanlar gece bütün beyinde tekrarlanır ve vücut kendisini bu şekilde yeniler. Bunun için en az 7-8 saate ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.