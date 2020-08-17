Son Dakika | Fenerbahçe ile ayrılan Mehmet Ekici'den Galatasaray'ın transfer teklifine cevap geldi!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertli kulübün yeni sözleşme önermediği Mehmet Ekici ve Galatasaray arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Mehmet Ekici'yi çok istediği ve 30 yaşındaki futbolcuyu orta sahada kullanmak istediği belirtiliyordu.
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MAÇ BAŞI TEKLİF EDİLMİŞTİ
Sarı kırmızılı ekibin Ekici için maç başı ücret teklifi götürdüğü ve tecrübeli futbolcunun cevabını beklemeye geçtiği iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’la masaya oturan Mehmet Ekici, maç başı teklif almıştı.
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Asist Analiz'in haberine göre Mehmet Ekici, Galatasaray'a transfer cevabını verdi...
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İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Galatasaray’dan sözleşme olarak maç başı ücret teklifi alan 30 yaşındaki futbolcu, bu öneri karşısında istediğini bulamadı.
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DAHA İYİ BİR TEKLİF İSTİYOR
Galatasaray'ın bu teklifine soğuk yanıt veren Ekici, daha iyi bir teklif isteyerek anlaşmayı reddetti.
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TERCİHİ ALMANYA
Sarı-kırmızılılardan istediğini bulamayan 30 yaşındaki futbolcu; bir yandan ise Almanya’dan gelecek tekliflere doğru yöneldi.
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BUNDESLIGA İSTİYOR
Kariyerine futbola başladığı Almanya’da devam etmek isteyen milli futbolcu, yeniden Bundesliga’da forma giymek istiyor.
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3 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici, Almanya'da Bayern Münih, Nürnberg, Werder Bremen gibi takımlarda oynamıştı.
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Bu gelişmelerin ardından Galatasaray için Mehmet Ekici transferi kapandı...