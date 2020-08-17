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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe ile ayrılan Mehmet Ekici'den Galatasaray'ın transfer teklifine cevap geldi!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 23:12,

Son Dakika | Fenerbahçe ile ayrılan Mehmet Ekici'den Galatasaray'ın transfer teklifine cevap geldi!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici, Galatasaray'dan aldığı transfer teklifinin ardından kararını verdi.

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertli kulübün yeni sözleşme önermediği Mehmet Ekici ve Galatasaray arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Mehmet Ekici'yi çok istediği ve 30 yaşındaki futbolcuyu orta sahada kullanmak istediği belirtiliyordu.

3MAÇ BAŞI TEKLİF EDİLMİŞTİ
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MAÇ BAŞI TEKLİF EDİLMİŞTİ

Sarı kırmızılı ekibin Ekici için maç başı ücret teklifi götürdüğü ve tecrübeli futbolcunun cevabını beklemeye geçtiği iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’la masaya oturan Mehmet Ekici, maç başı teklif almıştı.

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Asist Analiz'in haberine göre Mehmet Ekici, Galatasaray'a transfer cevabını verdi...

5İSTEDİĞİNİ BULAMADI
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İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Galatasaray’dan sözleşme olarak maç başı ücret teklifi alan 30 yaşındaki futbolcu, bu öneri karşısında istediğini bulamadı.

6DAHA İYİ BİR TEKLİF İSTİYOR
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DAHA İYİ BİR TEKLİF İSTİYOR

Galatasaray'ın bu teklifine soğuk yanıt veren Ekici, daha iyi bir teklif isteyerek anlaşmayı reddetti.

7TERCİHİ ALMANYA
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TERCİHİ ALMANYA

Sarı-kırmızılılardan istediğini bulamayan 30 yaşındaki futbolcu; bir yandan ise Almanya’dan gelecek tekliflere doğru yöneldi.

8BUNDESLIGA İSTİYOR
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BUNDESLIGA İSTİYOR

Kariyerine futbola başladığı Almanya’da devam etmek isteyen milli futbolcu, yeniden Bundesliga’da forma giymek istiyor.

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3 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici, Almanya'da Bayern Münih, Nürnberg, Werder Bremen gibi takımlarda oynamıştı.

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Bu gelişmelerin ardından Galatasaray için Mehmet Ekici transferi kapandı...

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