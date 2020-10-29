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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe idmanında Emre Belözoğlu ve Erol Bulut şovu! Ayak tenisinde...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 15:14 | 

Son Dakika | Fenerbahçe idmanında Emre Belözoğlu ve Erol Bulut şovu! Ayak tenisinde...

Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bugünkü idmanda Emre Belözoğlu ve Erol Bulut şovu vardı.

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1SAMANDIRADA RENKLİ GÖRÜNTÜLER
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SAMANDIRA'DA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Fenerbahçe'de bugünkü idmana Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut'un zaferi damga vurdu. İşte Samandıra'da yaşananlar...

2HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
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HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7’nci haftasında konuk olacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

3CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI
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CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde sarı-lacivertli futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

4DEV TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK PORTRESİ AÇILDI
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DEV TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK PORTRESİ AÇILDI

Dev Türk bayrağı açan Fenerbahçeli futbolcular, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk portresi ile basın mensuplarına poz verdi.

5PAS OYUNLARI YAPILDI
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PAS OYUNLARI YAPILDI

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, prese dayalı pas oyunları ile devam etti.

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7TAKTİK ÇALIŞMALAR SÜRDÜ
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TAKTİK ÇALIŞMALAR SÜRDÜ

Sarı-lacivertli futbolcular idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışması gerçekleştirdi.

8TAM KADRO ÇALIŞILDI
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TAM KADRO ÇALIŞILDI

Antalyaspor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Nabil Dirar antrenmanda yer almazken, diğer futbolcular tam kadro sahaya çıktı.

9EMRE VE KURMAYLARI TAKİP ETTİ
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EMRE VE KURMAYLARI TAKİP ETTİ

Öte yandan idari menajer Volkan Ballı, sportif direktör Emre Belözoğlu ve sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin de antrenmanı takip etti.

10AYAK TENİSİ HEYECANI
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AYAK TENİSİ HEYECANI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu, ayak tenisi oynadılar.

11SELÇUK VE AURELIP RAKİP OLDU
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SELÇUK VE AURELIP RAKİP OLDU

Erol Bulut ile Emre Belözoğlu’na, sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin ile antrenör Mehmet Aurelio rakip oldu.

12EMRE VE EROL BULUT KAZANDI
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EMRE VE EROL BULUT KAZANDI

Mücadeleyi Erol Bulut ve Emre Belözoğlu’nun takımı kazanırken, maçın sonunda teknik heyet basın mensuplarına poz verdi.

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