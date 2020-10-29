Son Dakika | Fenerbahçe idmanında Emre Belözoğlu ve Erol Bulut şovu! Ayak tenisinde...

Fenerbahçe'de bugünkü idmana Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut'un zaferi damga vurdu. İşte Samandıra'da yaşananlar...Fenerbahçe, Süper Lig’in 7’nci haftasında konuk olacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde sarı-lacivertli futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Dev Türk bayrağı açan Fenerbahçeli futbolcular, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk portresi ile basın mensuplarına poz verdi. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, prese dayalı pas oyunları ile devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışması gerçekleştirdi. Antalyaspor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Nabil Dirar antrenmanda yer almazken, diğer futbolcular tam kadro sahaya çıktı.Öte yandan idari menajer Volkan Ballı, sportif direktör Emre Belözoğlu ve sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin de antrenmanı takip etti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu, ayak tenisi oynadılar.Erol Bulut ile Emre Belözoğlu’na, sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin ile antrenör Mehmet Aurelio rakip oldu. Mücadeleyi Erol Bulut ve Emre Belözoğlu’nun takımı kazanırken, maçın sonunda teknik heyet basın mensuplarına poz verdi.