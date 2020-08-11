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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 10:09,

Son Dakika | Fenerbahçe için tarihi Mesut Özil fırsatı! Jose Sosa derken...

Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Mesut Özil için flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere, Arsenal'ın bu kararını konuşuyor...

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1TARAFTAR HEYECANLANDI
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TARAFTAR HEYECANLANDI

Transfer döneminin en çok konuşulan Fenerbahçe'de heyecan verici bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

2DÜĞMEYE BASILDI
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DÜĞMEYE BASILDI

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu beklentilerin uzağında tamamlayan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için düğmeye basıldı.

3EROL BULUT DÜMENE GEÇTİ
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EROL BULUT DÜMENE GEÇTİ

Takımın başına Erol Bulut'u getiren sarı lacivertli ekip, harcama limitlerine rağmen transfer bombalarını da arka arkaya patlattı.

4İMZALAR ARKA ARKAYA
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İMZALAR ARKA ARKAYA

Fenerbahçe, şimdiye dek Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmen duyurdu.

5GUSTAVO SATILABİLİR
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GUSTAVO SATILABİLİR

Harcama limitlerine uyum sağlamak için Luiz Gustavo'yu Lyon'a satma opsiyonunu düşünen sarı lacivertli ekip, yeni transferi bu bölgeye yapmayı düşünüyor.

6JOSE SOSA DERKEN...
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JOSE SOSA DERKEN...

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile ilgilendiği ortaya çıkan Fenerbahçe için çarpıcı bir iddia İngiltere'den geldi.

7MESUT ÖZİL İÇİN FLAŞ İDDİA
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MESUT ÖZİL İÇİN FLAŞ İDDİA

Uzun yıllardır gündemden düşmeyen ve ilerde bir gün Sarı- Lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılan Mesut Özil için Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

8YOLUN SONU
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YOLUN SONU

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Mirror, 31 yaşındaki oyuncu ile kulübü Arsenal arasındaki iplerin kopma noktasına geldiğini yazdı.

9BONSERVİSSİZ GÖNDERİLEBİLİR
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BONSERVİSSİZ GÖNDERİLEBİLİR

Hatta Kırmızı-Beyazlılar'ın, yıldız oyuncuya başka bir kulübe bonservis ücreti olmadan gitme ve anlaştığı kulüpten alacağı maaş ile bu sezon kazanacağı maaş arasındaki farkı ödeme garantisi verdiği iddia edildi.

10AMAÇ YÜKSEK MALİYETTEN KURTULMAK
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AMAÇ YÜKSEK MALİYETTEN KURTULMAK

Topçular'ın yıllık 17 milyon Euro'ya yakın bir rakam kazanan Mesut'un yüksek maliyetinden kurtulmak adına bu kararı aldığı belirtildi.

11FENERBAHÇE HAREKETE GEÇECEK
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FENERBAHÇE HAREKETE GEÇECEK

Pandemi sonrası hiçbir maçta forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncunun artık takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Kanarya'nın bu durum sonrasında yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

12YA SOSA YA ÖZİL
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YA SOSA YA ÖZİL

Max Kruse ile yolların ayrılmasının ardından 10 numara pozisyonunda boşluk doğmuştu. Fenerbahçe bu boşluk için Sosa ve Mesut Özil'den birini düşünüyor.

13YOĞUN GÜNLER BEKLİYOR
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YOĞUN GÜNLER BEKLİYOR

Transferde büyük oynayan Kanarya iki oyuncudan birini almak adına önümüzdeki günleri oldukça yoğun geçirecek. (Fanatik)

141+1 YILLIK SÖZLEŞME
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1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin Sosa için 1.5 milyon Euro’nun üzerine çıkmayı düşünmediği ve 1+1 yıllık sözleşme yapmak istediği iddia edilmişti.

15TRABZONSPORDAN 1.7 MİLYONLUK TEKLİF
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TRABZONSPOR'DAN 1.7 MİLYONLUK TEKLİF

Bordo-Mavililer ise sözleşmesini uzatmak istediği kaptan Sosa'ya son olarak 1.7 milyon Euro teklif etmişti.

16YILLIK 2.5 MİLYON İSTEDİ
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YILLIK 2.5 MİLYON İSTEDİ

Jose Sosa'ın ise Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme talep ettiği öne sürülmüştü.

17MASAYA OTURULACAK
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MASAYA OTURULACAK

Önümüzdeki günlerde Jose Sosa'nın menajeri ve Fenerbahçe yönetiminin biraraya gelmesi bekleniyor.

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