Son Dakika | Fenerbahçe için tarihi Mesut Özil fırsatı! Jose Sosa derken...
Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Mesut Özil için flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere, Arsenal'ın bu kararını konuşuyor...
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TARAFTAR HEYECANLANDI
Transfer döneminin en çok konuşulan Fenerbahçe'de heyecan verici bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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DÜĞMEYE BASILDI
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu beklentilerin uzağında tamamlayan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için düğmeye basıldı.
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EROL BULUT DÜMENE GEÇTİ
Takımın başına Erol Bulut'u getiren sarı lacivertli ekip, harcama limitlerine rağmen transfer bombalarını da arka arkaya patlattı.
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İMZALAR ARKA ARKAYA
Fenerbahçe, şimdiye dek Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmen duyurdu.
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GUSTAVO SATILABİLİR
Harcama limitlerine uyum sağlamak için Luiz Gustavo'yu Lyon'a satma opsiyonunu düşünen sarı lacivertli ekip, yeni transferi bu bölgeye yapmayı düşünüyor.
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JOSE SOSA DERKEN...
Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile ilgilendiği ortaya çıkan Fenerbahçe için çarpıcı bir iddia İngiltere'den geldi.
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MESUT ÖZİL İÇİN FLAŞ İDDİA
Uzun yıllardır gündemden düşmeyen ve ilerde bir gün Sarı- Lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılan Mesut Özil için Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
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YOLUN SONU
İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Mirror, 31 yaşındaki oyuncu ile kulübü Arsenal arasındaki iplerin kopma noktasına geldiğini yazdı.
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BONSERVİSSİZ GÖNDERİLEBİLİR
Hatta Kırmızı-Beyazlılar'ın, yıldız oyuncuya başka bir kulübe bonservis ücreti olmadan gitme ve anlaştığı kulüpten alacağı maaş ile bu sezon kazanacağı maaş arasındaki farkı ödeme garantisi verdiği iddia edildi.
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AMAÇ YÜKSEK MALİYETTEN KURTULMAK
Topçular'ın yıllık 17 milyon Euro'ya yakın bir rakam kazanan Mesut'un yüksek maliyetinden kurtulmak adına bu kararı aldığı belirtildi.
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FENERBAHÇE HAREKETE GEÇECEK
Pandemi sonrası hiçbir maçta forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncunun artık takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Kanarya'nın bu durum sonrasında yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.
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YA SOSA YA ÖZİL
Max Kruse ile yolların ayrılmasının ardından 10 numara pozisyonunda boşluk doğmuştu. Fenerbahçe bu boşluk için Sosa ve Mesut Özil'den birini düşünüyor.
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YOĞUN GÜNLER BEKLİYOR
Transferde büyük oynayan Kanarya iki oyuncudan birini almak adına önümüzdeki günleri oldukça yoğun geçirecek. (Fanatik)
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1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe'nin Sosa için 1.5 milyon Euro’nun üzerine çıkmayı düşünmediği ve 1+1 yıllık sözleşme yapmak istediği iddia edilmişti.
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TRABZONSPOR'DAN 1.7 MİLYONLUK TEKLİF
Bordo-Mavililer ise sözleşmesini uzatmak istediği kaptan Sosa'ya son olarak 1.7 milyon Euro teklif etmişti.
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YILLIK 2.5 MİLYON İSTEDİ
Jose Sosa'ın ise Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme talep ettiği öne sürülmüştü.
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MASAYA OTURULACAK
Önümüzdeki günlerde Jose Sosa'nın menajeri ve Fenerbahçe yönetiminin biraraya gelmesi bekleniyor.