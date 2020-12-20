Son Dakika | Fenerbahçe için olay sözler! 'Ruh yok, isyan yok! Böyle olmaz...'

'ZAAFLAR ÖNE ÇIKTI' Fenerbahçe genelde hücumda işleri iyi yapar diye düşündük, defansif zaaflar çok öne çıkmaya başladı. Dakika 16'da bir pozisyon var, Fenerbahçe kenardan geldi, bir orta yaptı, Papy ceza alanı üzerindeyken, baskı altında tribüne vurmak ister gibi topu vurdu ve uzaklaştırdı. Bu büyük takımın arayıp bulamadığı bir şey. Rakibim stoperi dan diye vuruyorsa, bu aradığın bir şeydir. Benim 2 stoperim biraz çıkmışsa ve rakip santrforu bire bir paylaştıysa, topu alır ve bir atak daha yaparım, bu da rakibin direncini kırar. Papy'nin vurduğu top ne oldu? Dicko, Tisserand'ın önünden aldı, kenara oynadı, Gustavo veryansın ile geldi, son anda ayağının burnunu soktu, topu aldı ve bir bakışla Tisserand'a isyan etti. Aynı şeyi Lemos'a yapmıştı. Atak devamlılığı için bir takımın alanı kapatması lazım.