Son Dakika | Fenerbahçe için olay sözler! 'Ruh yok, isyan yok! Böyle olmaz...'

Süper Lig'de Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 3-1 mağlup olurken maçın ardından Tümer Metin ve Ayhan Akman, mücadeleyi TRT Spor'da değerlendirdi. İşte iki ismin Fenerbahçe değerlendirmeleri...
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TÜMER METİN: 'MAÇI GÖRÜYORUZ...'
Gaziantep iyi mücadele etti, geçen senenin başından itibaren yükseliş ivmeleri devam ediyor. Bir oyunu tarif edebiliyoruz Gaziantep'te, ne oynayacağını tahmin edebiliyoruz. Gaziantep deplasmanında kolay kolay kazanırım diyen bir takım yok bu ligde. Kapanan, 5'li savunma olduğunu düşünürsek ve Fenerbahçe'nin de kapalı savunmayı açamadığını düşünürsek de maçı görüyoruz.
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'GİDİŞATI SORGULAYACAĞIZ DEMİŞTİ...'
Erol hoca geçen hafta, gidişatı sorgulayacağız dedi. Bunu içeride yapmak zorundasın ve oradan bir sonuç çıkar. Oyuncuyu değiştirebilirsin ve mevcut iki kenar oyuncusundan vazgeçilerek Nazım ve Novak ile başlandı. Gökhan'ı ben yorgun gördüm, biraz yorgunluk var. Oyuncu değişikliği fayda etmeyince oyunu değiştirmek lazım.
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'BU DEĞİŞİKLİK YAPILMAZ'
En çok konuşulacak konulardan biri, Fenerbahçe 2-1 mağlupken santrforu oyundan çıkmaz. Bir sakatlık olur falan çıkarırsın ama 2-1 mağlupsun, 3-4 haftadır oyun olarak zayiattaysan ve verim alamıyorsan riski alırsın.
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'BELKİ BAŞKA BİR ŞEY OLACAK AMA...'
Hatay ile 2. hafta oynadı Fenerbahçe, 9 kişi kalan Hatay karşısında da aynısını söyledik. Gerekirse stoperi yollar, doldur boşaltla çözersin. Erol hoca buralarda sisteme bağlı kalmaya çalışıyor. Thiam'ı soktum, Pelkas - Mert Hakan yaptım ve o yüzden yaptım diyebilir ama soktuğu oyuncu da Ademi, 3'lese belki başka bir şey olacak.
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'RUH YOK, SANKİ YERİNİ BAŞKASI ALMIŞ'
Hafta içi konuşmalarda genelde ruh, ruh, ruh konuşulur. En son da, 'Beyler kötü oynasak bile tekmeye kafa sokalım, mücadele edelim' denir. Bunu gördük mü? 70. dakikada korner attı Fenerbahçe. Bunu gördüğüm bir tane futbolcu var. Biraz vazgeçmiş Gustavo, çabala çabala vazgeçmiş, yerini başkası almış.
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'MERT HAKAN BÜYÜK TRANSFER OLARAK GELDİ...'
Mert Hakan büyük transfer geldi, Mert Hakan'ın sahada bıdıbıdı yaptığı kadar biz programda konuşmuyoruz, ben bütün hafta konuşmuyorum. Önce ayaklar konuşacak, önce iş. Şu anda ihtiyacın olan şey konuşmaksa, önce ayaklar konuşacak, sonra çene olabilir, saha içi dizayn olabilir, onu anlarım.
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'ZAAFLAR ÖNE ÇIKTI'
Fenerbahçe genelde hücumda işleri iyi yapar diye düşündük, defansif zaaflar çok öne çıkmaya başladı. Dakika 16'da bir pozisyon var, Fenerbahçe kenardan geldi, bir orta yaptı, Papy ceza alanı üzerindeyken, baskı altında tribüne vurmak ister gibi topu vurdu ve uzaklaştırdı. Bu büyük takımın arayıp bulamadığı bir şey. Rakibim stoperi dan diye vuruyorsa, bu aradığın bir şeydir. Benim 2 stoperim biraz çıkmışsa ve rakip santrforu bire bir paylaştıysa, topu alır ve bir atak daha yaparım, bu da rakibin direncini kırar. Papy'nin vurduğu top ne oldu? Dicko, Tisserand'ın önünden aldı, kenara oynadı, Gustavo veryansın ile geldi, son anda ayağının burnunu soktu, topu aldı ve bir bakışla Tisserand'a isyan etti. Aynı şeyi Lemos'a yapmıştı. Atak devamlılığı için bir takımın alanı kapatması lazım.
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'ALEX OLSA...'
21 puan yaptı Gaziantep, tebrikler, olağanüstü iş çıkarıyor Sumudica. Çok da janjanlı bir kadrosu yok, mütevazi bir kadroyla iyi iş yapıyor. Başlama düdüğünde Gaziantep'in santrasında 2 santrafor var, defansif zaaf verdi mi Gaziantep? Çift forvet oynuyor. Senin önde oynayan santrforun arkasında Alex'in ulaştığı rakamlara ulaşabilen bir 10 numaran yoksa, çift forvetten başkasını oynayamazsın ve en azından rakibin iki stoperini bağlarsın.
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Fenerbahçe forması kendi başına bir öz güven getirir. Kime giydirirsen giydir, bir havalı hissedersin kendini. Baskı bu işin fıtratında var, Gaziantepli oyuncuda da var baskı. Baskıyı nasıl yönettiğin de önemli. Tabii ki Fenerbahçeli oyuncunun baskısı fazladır ama onu pozitife çevireceksin, oradan besleneceksin.
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'İSYAN YOK, RUH YOK!'
Erol hocanın hafta içi değerlendirmesinden ne çıktı anlamadım. Görüntü böyle olmaz, ısırırsın. Gaziantep'e kim gitse kaybedebilir ama isyan yok, ruh yok.
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'BU ŞANSSIZLIK DEĞİL!'
Fenerbahçe'nin yediği ilk golü Erol hoca şanssızlık olarak değerlendiriyor, bu şanssızlık değil. Kalecin topu alamamış oyuncun hata yapmış, bu şanssızlık değil. Kalecin hata yapıyor, top direkten dönüyor, ikinci top için savaşman lazım. Şanssızlık olarak görülebilecek bir pozisyon değil bu.
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İlk yarıda Fenerbahçe'nin tek pozisyonu gol. Mert Hakan iyi bir uzun top attı, Ferdi içeri gitti, bek dışarı gitti, Nazım tehlike bölgesine iyi bir top bıraktı. Fenerbahçe'nin biraz hareketlilikle bulduğu pozisyon bu. Yoksa alıyor Serdar Aziz, dönüyor Tisserand'a, o dönüyor Oytun'a. Önde herkes kucakta, hiç hareket yok, rakibi bozacak hareket yok.
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'HOCA BENİ İKNA EDECEK'
Hoca beni ikna edecek, benim nasıl hücum yapacağımı, rakip kaleye nasıl gideceğime beni ikna edecek, maçtan önce hayal edeceğim, çalışacağım. Kalite üzerinden yorumlanıyor oyun, doğaçlama gidiyor. Fenerbahçe'de topa iyi vuran oyuncular varken, uzaktan şut teşebbüşü sadece Gustavo'nun aklında var. Bu kadar kapalı savunmayı uzaktan şutla da açabilirsiniz.
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'ÇALIM ATAN ADAM YOK'
Fenerbahçe'de 90 dakika bitiyor, 'Bu da ne güzel adam geçti' diyeceğimiz oyuncu yok. Fenerbahçe'de çalım atan kimse yok. Rakibin adımlarını, pozisyonlarını değiştirecek kimse yok. Fenerbahçe önce oynamayı düşünecek, ben mahkum edeceğim, Gaziantep kontra atakla gelecekse gelecek.
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AYHAN AKMAN: 'TEK FORVET HATA'
Gaziantep'in ne oynadığı belli, Fenerbahçe buna hazırlanmış mı? Fenerbahçe dersine iyi hazırlanmammış. Gaziantep 5'li blok ile oynuyor, sen bir tek Cisse'yi koyuyorsun, tek forvetle oynuyorsan. Eğer böyleyse, büyük hatan var demektir.
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Çift forvet oynarsan, ortadaki 3 oyuncuyu çıkarmazsın. Hava toplarını alıyorlar, ilk topları alıyorlar, sen alabiliyor musun? Karşılayan var mı, baskı var mı, o da yok.
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'HAZIRLANMIŞ FENERBAHÇE GÖREMEDİM'
Bundan önceki haftalarda Fenerbahçe korku salıyor demiştim, yetenekleri ve kadro kalitesiyle. Ama bu kaliteyi sen sahaya yansıtamadın. Fenerbahçe'nin ne oynadığını çözebildik mi? Ben hazırlanmış bir Fenerbahçe görmedim işin özetinde. Rakibini iyi analiz etmemiş, ne oynayacağına çalışmamış.
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Pelkas'ın golünü görünce Galatasaray'ın yediği gol aklıma geldi. Fenerbahçe'nin attığı gole kadar Gaziantep kalesinde pozisyon vermedi. Beklerin uyanık olması lazım, Güray kaçırıyor, Olkowski'nin Pelkas'ın önüne geçmesi lazımdı.
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'HALA 11 BULAMADI'
Fenerbahçe'de hala ilk 11 bulunamamış durumda. Pelkas kenarda, Ozan sağ bekte oynadı bugün. Fenerbahçe'nin elindeki malzeme sanki başka sisteme itiyor ama hoca ısrar ediyor. 4 forveti var, Ferdi yetenekli ama eksik oyuncu. Şu anda Fenerbahçe'de oynayacak kapasitede görmüyorum. Fenerbahçe önde baskı yaparken korkmamalı, 2 forvet, 3 forvet oynarken korkmamalı. Kenarlarda oyuncular varken, tek Cisse ile kalıyor. Fenerbahçe'de başka oyun oynanmalı.
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'BAŞKA BİR OYUN OYNAMALIYDI'
Fenerbahçe, Gaziantep'e karşı kesinlikle başka bir oyun oynamalıydı. Ne oynadıysan kaleye gidemiyorsun. Burada kesinlikle merkezi çok oyuncuyla kapatacaktı ki kenarları açabilsin. Caner, bu maçta çok işe yarayabilecek oyuncuydu. Çizgiye birini bastırman lazım Gaziantep'e karşı. Ya çok hızlı yön değişimi yapıp rakibi değiştirmen lazım ya da kenarlardan gelmelisin.