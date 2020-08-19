Son Dakika | Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Jose Sosa'da Acun Ilıcalı gerçeği...

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe yeni transferleri birer birer açıklayan Fenerbahçe, Jose Sosa'yı da İstanbul'a getirdi.Sarı-lacivertli kulüp daha önce Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Filip Novak ve Mame Thiam transferlerini açıklamıştı.Fenerbahçe bugün ise Genoa'dan Sinan Gümüş transferini duyurdu.Sarı-lacivertliler'in asıl bombası olan Jose Sosa ise bugün akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi.Ibiza'daki tatilini sonlandıran ve Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Sosa'yı taşıyan uçak 21:10 sularında Atatürk Havalimanı'na indi.Uçaktan inip sivil havacılık terminaline geçen Sosa, pasaport kontrollerinin ardından kendisini bekleyen Fenerbahçeli görevliler eşliğinde özel bir araçla havalimanından ayrıldı.Jose Sosa'nın yanında ailesini getirmemesi dikkat çekerken Arjantinli futbolcu İstanbul'a yakın bir arkadaşıyla geldi.Öte yandan Jose Sosa'yı Ibiza'dan İstanbul'a getiren özel uçakla ilgili de çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.Sosa'yı İstanbul'a getiren uçağın Fenerbahçeliliğiyle de bilinen ünlü televizyoncu Acun ılıcalı'ya ait olduğu ortaya çıktı.Acun Ilıcalı'ya ait olan Bombardier Challenger 605 (CL60) model uçak, bugün öğle saatlerinde Jose Sosa için İstanbul'dan havalanıp Ibiza'ya gitti.Ibiza'dan Sosa'yı ve arkadaşını alan Acun Ilıcalı'nın uçağı akşam 21:10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.Jose Sosa'nın İstanbul'da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacağı ve ardından Topuk Yaylasındaki kampa katılması bekleniyor. Fenerbahçe ise Sosa transferini Perşembe akşam saatlerinde açıklayacak.Jose Sosa Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Arjantinli futbolcuya taksitler halinde 1,5 milyon Euro imza parası ödenecek. Sosa yıllık 1,5 milyon Euro kazanacak.