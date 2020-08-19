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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Jose Sosa'da Acun Ilıcalı gerçeği...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 23:02 | 

Son Dakika | Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Jose Sosa'da Acun Ilıcalı gerçeği...

Havalimanında ortaya çıktı...

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Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe yeni transferleri birer birer açıklayan Fenerbahçe, Jose Sosa'yı da İstanbul'a getirdi.

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Sarı-lacivertli kulüp daha önce Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Filip Novak ve Mame Thiam transferlerini açıklamıştı.

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Fenerbahçe bugün ise Genoa'dan Sinan Gümüş transferini duyurdu.

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Sarı-lacivertliler'in asıl bombası olan Jose Sosa ise bugün akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi.

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Ibiza'daki tatilini sonlandıran ve Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Sosa'yı taşıyan uçak 21:10 sularında Atatürk Havalimanı'na indi.

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Uçaktan inip sivil havacılık terminaline geçen Sosa, pasaport kontrollerinin ardından kendisini bekleyen Fenerbahçeli görevliler eşliğinde özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

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Jose Sosa'nın yanında ailesini getirmemesi dikkat çekerken Arjantinli futbolcu İstanbul'a yakın bir arkadaşıyla geldi.

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Öte yandan Jose Sosa'yı Ibiza'dan İstanbul'a getiren özel uçakla ilgili de çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

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Sosa'yı İstanbul'a getiren uçağın Fenerbahçeliliğiyle de bilinen ünlü televizyoncu Acun ılıcalı'ya ait olduğu ortaya çıktı.

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Acun Ilıcalı'ya ait olan Bombardier Challenger 605 (CL60) model uçak, bugün öğle saatlerinde Jose Sosa için İstanbul'dan havalanıp Ibiza'ya gitti.

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Ibiza'dan Sosa'yı ve arkadaşını alan Acun Ilıcalı'nın uçağı akşam 21:10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

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Jose Sosa'nın İstanbul'da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacağı ve ardından Topuk Yaylasındaki kampa katılması bekleniyor.

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Fenerbahçe ise Sosa transferini Perşembe akşam saatlerinde açıklayacak.

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Jose Sosa Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Arjantinli futbolcuya taksitler halinde 1,5 milyon Euro imza parası ödenecek. Sosa yıllık 1,5 milyon Euro kazanacak.

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