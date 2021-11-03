Son Dakika: Fenerbahçe için çarpıcı sözler! "Pereira'nın yerine Mesut Özil gelebilir..."

Nuri Şahin kardeşimize göz yumanlar, mutlaka yarın bir ceza durumu söz konusu olduğunda onu hangi kategoriden sevk edeceklerini de hesaplamışlardır. Biliyorsunuz, ihlaller kişiden kişiye, yani yöneticiden, futbolcuya, görevliden, teknik adama farklılık arz ediyor. Mesela talimata göre kırmızı kart görüp atılsa cezalı olduğu maçta yedek kulübesiyle iletişim kurabilir. Bu ‘tedbiri ihlal’ sayılmaz. Daha böyle bir sürü karmaşık durum ve soru işareti çıkar. Ne demişler; “demokraside çareler tükenmez.” Siz talimatlara ‘gölge teknik adama hayır’ da yazsanız bir şekilde bir yolu bulunuyor 'gölge' oluyor.