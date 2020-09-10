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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 18:57 | 

Son Dakika | Fenerbahçe için beklenen transfer açıklaması! 'Cavani'yi sordular'

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in ayrılığı sebebiyle golcü arayışları devam ederken yıldız oyuncunun menajerinden çarpıcı bir açıklama geldi.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in boşluğunu doldurmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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Sarı-lacivertliler, bir süredir görüştüğü Lazio ile Vedat Muriqi'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

3MURIQI KAPA BİLDİRİLDİ
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MURIQI KAP'A BİLDİRİLDİ

Ayrıca Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda İtalyan devi Lazio ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

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Vedat Muriqi'nin rotasını İtalya’ya çevirdiği günden itibaren uzun boylu bir santrfor transfer edilmesini isteyen Erol Bulut'un, golcü transferlerinin önümüzdeki hafta bitirilmesini istediği öğrenildi.

5CISSE GÜNDEMDE AMA...
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CISSE GÜNDEMDE AMA...

Fenerbahçe'de yönetim, golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken Erol Bulut'un eski öğrencisi olan Papiss Cisse, sarı-lacivertlilerin transfer gündemine girmişti.

6CAVANI İÇİN AÇIKLAMA
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CAVANI İÇİN AÇIKLAMA

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe için dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani'nin temsilcisinden önemli açıklamalar geldi.

7F.BAHÇELİ YETKİLİLER BENİ ARADI
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F.BAHÇELİ YETKİLİLER BENİ ARADI

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Cavani'nin temsilcisi ve kardeşi Nando Guglielmone Cavani, ''Fenerbahçeli yetkililer beni aradı. Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim.

8FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTIK
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FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTIK

Bu kadar. Bir transfer müzakeresi yok. Alınmış verilmiş bir teklif yok. Fikir alışverişi yaptık.

9F.BAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP
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F.BAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP

Biliyorum Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, başarılı. Ama ortada bir transfer pazarlığı yok" dedi.

1010 MİLYON EURO KAZANDI
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10 MİLYON EURO KAZANDI

Nando Guglielmone Cavani, Edinson Cavani'nin geçen sezon PSG'de 10 milyon Euro'dan fazla kazandığını söyledi.

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Uruguaylı golcü 2013 yılında 64 milyon Euro karşılığında PSG'ye transfer olmuştu. Kulüp kariyerinde toplam 556 resmi maça çıkan Cavani 341 gol attı ve 65 de asist yaptı.

12İLK MAÇA THIAM ÇIKACAK
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İLK MAÇA THIAM ÇIKACAK

Golcü transferini henüz tamamlayan Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig’in açılış maçına Mame Thiam’ı tek forvet oynatarak çıkması bekleniyor.

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