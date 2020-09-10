Son Dakika | Fenerbahçe için beklenen transfer açıklaması! 'Cavani'yi sordular'
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in ayrılığı sebebiyle golcü arayışları devam ederken yıldız oyuncunun menajerinden çarpıcı bir açıklama geldi.
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in boşluğunu doldurmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
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Sarı-lacivertliler, bir süredir görüştüğü Lazio ile Vedat Muriqi'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.
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MURIQI KAP'A BİLDİRİLDİ
Ayrıca Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda İtalyan devi Lazio ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
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Vedat Muriqi'nin rotasını İtalya’ya çevirdiği günden itibaren uzun boylu bir santrfor transfer edilmesini isteyen Erol Bulut'un, golcü transferlerinin önümüzdeki hafta bitirilmesini istediği öğrenildi.
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CISSE GÜNDEMDE AMA...
Fenerbahçe'de yönetim, golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken Erol Bulut'un eski öğrencisi olan Papiss Cisse, sarı-lacivertlilerin transfer gündemine girmişti.
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CAVANI İÇİN AÇIKLAMA
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe için dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani'nin temsilcisinden önemli açıklamalar geldi.
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F.BAHÇELİ YETKİLİLER BENİ ARADI
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Cavani'nin temsilcisi ve kardeşi Nando Guglielmone Cavani, ''Fenerbahçeli yetkililer beni aradı. Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim.
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FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTIK
Bu kadar. Bir transfer müzakeresi yok. Alınmış verilmiş bir teklif yok. Fikir alışverişi yaptık.
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F.BAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP
Biliyorum Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, başarılı. Ama ortada bir transfer pazarlığı yok" dedi.
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10 MİLYON EURO KAZANDI
Nando Guglielmone Cavani, Edinson Cavani'nin geçen sezon PSG'de 10 milyon Euro'dan fazla kazandığını söyledi.
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Uruguaylı golcü 2013 yılında 64 milyon Euro karşılığında PSG'ye transfer olmuştu. Kulüp kariyerinde toplam 556 resmi maça çıkan Cavani 341 gol attı ve 65 de asist yaptı.
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İLK MAÇA THIAM ÇIKACAK
Golcü transferini henüz tamamlayan Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig’in açılış maçına Mame Thiam’ı tek forvet oynatarak çıkması bekleniyor.