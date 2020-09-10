Son Dakika | Fenerbahçe için beklenen transfer açıklaması! 'Cavani'yi sordular'

F.BAHÇELİ YETKİLİLER BENİ ARADI Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Cavani'nin temsilcisi ve kardeşi Nando Guglielmone Cavani, ''Fenerbahçeli yetkililer beni aradı. Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim.