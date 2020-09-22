Son Dakika | Fenerbahçe - Hatayspor maçının ardından olay! "Emekliler gibi..."
Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke başta olmak üzere spor yazarları, Fenerbahçe'nin sahasında ligin yeni takımı Hatayspor ile golsüz berabere kalmasını değerlendirdi. İşte çok konuşulacak o sözler...
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SPOR YAZARLARI NE DEDİ?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında 9 kişi kalan ligin yeni takımı Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından herkes bu sözleri konuşuyor...
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GÜNTEKİN ONAY
Fenerbahçe ilk hafta Rizespor karşısında akan oyunda pozisyon üretememişti. Golleri de duran toplardan bulmuştu. Erol Bulut, Gustavo-Tolga Ciğerci ikilisiyle başlamış daha sonra yaptığı hamleler ile takımını daha ofansif bir kimliğe sokmuştu. Ancak ilginç olan dün de yine 2 defansif orta saha oyuncusu Tolga ve Gustavo ile başladı ve ilk 45 dakika Hatayspor kalesine gol girişiminde dahi bulunamadı. Tabii sadece orta alandaki 3 ismin yaratıcı olmamasının ötesinde hücum hattındaki Ferdi-Valencia ve Thiam 3’lüsünün yetersizliği de pozisyonsuzluğun nedenlerinden biriydi.
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HAREKET GELMEDi
Sarı lacivertli ekibin dünkü oyununda ilk yarı İçin söylenecek tek olumlu şey top rakibe geçtiği zaman geçen sezona oranla daha fazla pozisyon sadakatiyle oynamasıydı. Erol Bulut Ozan-Sosa ve Thiam-Sinan değişiklikleriyle 2’nci yarıya başladı ancak bulduğu tek pozisyon yine bir duran toptan Gökhan’ın kafa vuruşuyla geldi. Hatayspor’un 10 kişi kalması da Fenerbahçe’nin hareketlenmesine yetmedi.
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ESKi VALENCiA YOK
Sayıca çok fazla transfer yapan Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda en yüksek kaliteye sahip 3 oyuncu 35 yaşındaki Gökhan ve Sosa ile 33 yaşındaki Gustavo. Geçen yıl iyi sezon geçiren Thiam, Mert Hakan ve Sinan Gümüş büyük takım oyuncusu mu? Bunu zaman gösterecek. Enner Valencia da 5 yıl önceki halinden çok uzak. Hal böyle iken sadece duran toplar ile hücumda etkili olmaya çalışan Fenerbahçe 9 kişi kalan Hatayspor karşısında pozisyon üretemedi. Geçen hafta Başakşehir karşısında iyi savunma yapan Hatayspor dün de Fenerbahçe karşısında bu alanda çok başarılıydı.
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UĞUR MELEKE
Kadıköy’de öyle bir 45 dakika izledik ki, stadyumda kale olmasaydı, yani maç kalesiz oynansaydı sanırım bir eksiklik hissetmezdik. Farkına bile varmazdık belki de. Uzun zamandır iki takımın birden ileriye gitme arzusu sıfır olan böyle bir devre izlememiştim sanırım. Sanki iki takım Dünya Kupası grup aşamasında son maçını oynuyor, ve 0-0 her ikisini de üst tura çıkarıyor gibi bir hava vardı sahada. Tabii ki misafir Hatayspor’un mütevazı imkânları çerçevesinde, ömer Erdoğan’ın şikayet edeceği bir durum değil bu. Hatta onlar Başakşehir karşısında yüzde 37 olan topla oynama oranlarını Fenerbahçe’ye karşı yüzde 50’ye taşıdılar maçın ilk yarısında. Ancak Fenerbahçe için durumun vahametini izah edebilmek için şöyle bir veri oluştuğunu hatırlatayım ilk 45 dakikada: Sarı lacivertlilerin ileri üçlüsü ilk devrede topa toplam sadece 33 temas yapabildiler (Thiam 12, Ferdi 13, Valencia 8). Misafir Hatayspor’un ileri üçlüsündeyse bu sayı 44’tü (Selim 12, Ribeiro 21, diouf 11)... Fenerbahçe için ilk devrede olumlu sayılabilecek tek şeyin, Caner’in çaresizce öne gitme arzusu olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında hemen her şey olumsuzdu sarı-lacivertlilerde.
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GUSTAVO-TOLGA ORTA SAHASI YANLIŞ
Böyle bir devrenin ardından hem oyuncu, hem de oyun değişikliği gerekliydi. Erol Bulut 46’da iki hamle yaptı ama oyunu radikal biçimde değiştirebilecek müdahaleler değildi bunlar. Bu maçın sonucu farklı da olsaydı, Fenerbahçe mesela son dakikalarda bir gol atıp 3 puan kazansaydı da kanaatim değişmeyecekti: Erol Bulut’un mevcut mantalitesini değiştirmesi gerek. Legends Cup’ın finalinde Sivas’a karşı 64’te durum 0-0’ken aynı anda sahada Jailson-Tolga-Gustavo vardı. Rize’de 77’ye kadar Tolga-Gustavo merkezini bozmadı. Hatay önünde de gerek Sosa’yı sokarken Ozan’ı çıkarması, gerekse Tolga Ciğerci’yi 68’e kadar oyunda tutması, mantalitesinin değişmesi gerektiğinin işareti. Fenerbahçe iç sahada, rakip kaleye gitme niyeti dahi olmayan Hatay’la oynarken 68 dakika boyunca Gustavo-Tolga orta sahasıyla oynamaz. Bu, bir büyük takım davranışı değil.
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ALANYASPOR-FENERBAhçE KIYASI
Ligin ilk iki haftasında Erol Bulut’un eski takımı Alanyaspor’u izleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum. Bu hafta Kayserispor’u konuk ettiler, orta sahada Fatih Aksoy-Salih Uçan ve Bakasetas üçlüsüyle oynadılar. Hocası Erol Bulut’u ve birçok önemli futbolcusunu büyüklere kaybeden Alanyaspor, orta sahasına bir net on numara Bakasetas, bir de yetenekli sekiz numara Salih’i koyma cesaretini gösterirken, Fenerbahçe’nin merkezdeki tercihleri çok düşündürücü. Üstelik Çağdaş Atan’ın da elinde Siopis ve Ceyhun gibi klasik altı numaralar varken... Erol Bulut, Fenerbahçe orta sahasının üçüncü bölgeye en iyi dripling yapan adamı Ozan Tufan’ı Rize’de kulübede oturtmuştu. Dün de Sosa’yı sokarken Ozan’ı çıkartmayı tercih etti. Ozan’ın sezonu fiziksel olarak kötü açmadığını Sırbistan maçındaki performansından biliyoruz. Bu tercihler de enteresan gerçekten.
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4-2-3-1 OYNAMAK MECBURi Mi?
Dün Fenerbahçe’de bu sezon takıma katılan yedi oyuncu forma giydi. Lemos, Thiam ve Valencia ilk 11’de başladılar. Sosa, Sinan, Novak ve Mert Hakan da sonradan süre aldılar. Erol Bulut, maça Ozan’ın on numara rolü aldığı 4-2-3-1’le başladı, dizilişini değiştirmeden bitirdi müsabakayı. Hücumun kenarlarında Thiam, Ferdi, Sinan, Caner ve Deniz forma giydiler ama herhangi birinin tatmin ettiğini söylemek zor. İnsan ister istemez şunu düşünüyor Fenerbahçe’ye bakarken: 4-2-3-1 oynamak mecburi midir? Karo orta saha kurulamaz mı? Ya da çift santrforla oynanamaz mı?
9
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MAURICIO LEMOS
Fenerbahçe’nin yenileri içinde dünü en iyi puanla bitiren ismin Lemos olduğunu söyleyebiliriz. Sol stoper olarak forma giydi ki Fenerbahçe için bir süredir bu mevkide sıkıntı söz konusuydu. Sezgileri ve kesiciliği iyiydi ancak Lemos-Zanka ikilisinin sayısız hava topunu diouf’a kaptırmaları dikkat çekiciydi.
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MAME THIAM
Legends Cup’taki Antalyaspor maçında sağ açık olarak gösterdiği müthiş performans sanırım Thiam’ın dezavantajı oldu. Sonraki maçlarda bu pozisyonda oynadı ama arzusu, coşkusu azaldı gibi sanki. Santrfor oynamak istiyor gibi.
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JOSE SOSA
Fenerbahçe orta sahasında olması şart gibi. Gerek pas kalitesi, gerek dikine oynama becerisi, gerekse duran toplarda bir tehdit olması sebebiyle ikinci devredeki hareketlenmenin baş aktörüydü.
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Eğer Erol Bulut, Fenerbahçe’nin üstündeki bu ölü toprağından kurtulmak istiyorsa işe orta sahadan başlamak zorunda. Gustavo zaten rakiplerinin her hızlı hücumunu süpürüyor. Gustavo’nun çevresinde artık Ozan, Sosa, Mert Hakan gibi yetenekliler olmalı sanki.
13
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AHMET ÇAKAR
Koskoca Fenerbahçe'nin, mütevazı Hatay karşısında, üstelik son 15 dakikayı iki kişi eksik oynarken bırakın maçı kazanmayı, neredeyse tek pozisyonu yok. Aslında 90 dakika baktığımızda da Gökhan Gönül'ün direkten dönen topu dışında da kayda değer hiçbir şeyi yok. Bunun temel sebebi şu: Fenerbahçe'de meziyeti sonucu değiştirecek, bireysel kalitesiyle maçı alabilecek oyuncu yok. Belki biraz Sosa, hepsi bu! İlk yarıya bakıyoruz: Tolga, Gustavo ve Ozan. Defansif orta sahalar... Sanki rakip Real Madrid gibi... İleriye oynamakta zorlanan, ofansif etkinliği az olan bu üç orta saha ile oynamanın mantığı ne olabilir? Pek tabii ki hiçbir mantığı yok. Zaten ilk yarının sonunda da Erol Bulut bazı şeylerden rahatsız oldu ki ciddi değişikliğe gitti.
14
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Fenerbahçe'nin gol umudu Valencia ama sahada yok. Hem yok hem de istediği pasları alamıyor. Eğer sen Hatayspor gibi yeni kurulmuş, kendi yağında kavrulan bir takıma karşı böyle oynarsan rakip biraz meziyetli olduğunda neler olabileceğini düşünemiyorum. İkinci yarı kartlarla beraber doğal olarak baskı arttı. Ama şartlar ne olursa olsun 15 dakika senden iki oyuncu eksik oynayan bir takıma karşı gol atamıyorsan, hele hele pozisyon bulamıyorsan Fenerbahçe'de büyük problemler var demektir. Hatayspor, Başakşehir'i yendi ama çok ahım şahım bir takım değil. İyi savundular hepsi bu kadar. Maçın hakemi Ümit Öztürk'e gelince, kusursuza yakın maç yönetti. İkinci sarı karttan gelen iki kırmızı kartta da haklı. Ama bu haklı kırmızı kartlarda sahadan atılan oyuncuları eleştirmek lazım. Aslında her ikisi de umut vadeden akında rakibi çektikleri için kırmızı kart gördüler.
15
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GÜRCAN BİLGİÇ
lk yarıda mücadele eden, ikincisinde de oynamaya çalışan bir takım denedi Erol Bulut. Geçen senenin sınırlı orta saha üçlüsüyle direneceği belli olan bir takıma karşı oyuna girmek, hangi analizin sonucu merak ettim ayrıca. Tempo isteğine ayağa isabetli paslarla karşılık veren Hatay, 9 kişi kaldığı anda bile rakibine bunu hissettirmeyecek kadar çalışkan ve sistem sahibiydi. Hep aynı şeyleri deneyerek, sağdan-soldan bindirmelerle yapılacak hatanın peşine düşen oyun düzeni içinde, ceza sahası içinde topa dokunacak kalabalığı da oluşturamadı Fenerbahçe. Devrede hamleler beklenen gibiydi. Sosa topun kontrolüne geçti ama önce Ferdi-Thiam, sonra da Deniz-Sinan kanatlarda verimli olmaktan uzak kaldılar. Git, duvara çarp dön. Sonra yine gitmeye çalış. 13 transferin yapıldığı bir sezonda, geçen seneden daha farklı bir görüntü oluşturmuyorsanız, bu büyük problemdir.
16
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Frey'in oyuna girmesi bile beklendi. Bunlar gecenin kesin sözleri. Sonrasına geldiğimizde ise kadro rekabetinde taşların yerini belirleme aşamalarında, Erol Bulut'un kimle yoluna devam edebileceğini ise göreceği maçlar bunlar. Hiç öyle "ah-vah" demeye gerek yok. Bu takımın her rakibe hükmedeceğini görüyorsunuz. Problem birlikte oynamak veya buna çalışmak. Sinan veya Deniz Türüç kurtarıcı değiller. Ozan Tufan fark yaratan oyuncu olsaydı, geçen sene yedincilikle de bitmezdi. Thiam hâlâ ayağında top tutamıyor, forma şokunu yaşıyor. Lemos ve Valencia'nın hakkını da vermek gerekir. Valencia dün Türk hakemliği ve rakipleriyle de tanıştı. Kafasının hizasında gördüğü kramponların yanağına yapışmasının kartsız geçtiğini gördü. Ayağına top geldiğinde temassız, darbesiz hareket edemeyeceğini de gördü. Hatayspor ve Ömer Erdoğan, ayağa kalkıp alkışlanmayı hak ediyor. Evet, kendi sahasında bekleyen oyunu bozan bir taktikle oynadılar. Müthiş bir pas köprüsüne, alternatif oluşturan oyuna sahipler. Dik duran bir takım seyredeceğiz bu sene.
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ERMAN TOROĞLU
Fenerahçe'nin 2. maçı... Rakip Hatayspor. Ligin yeni takımı... Çok fazla hücumu, hatta hiç fazla hücumu düşünmüyorlar. Arada pas yapıyorlar. Yani rakip takımı uyutuyorlar. 'Ninni yavrum ninni yavrum, uyutayım seni'. İyi peki ama bunu söylerken sen ne yapıyorsun F.Bahçe? Hiçbir şey ama hiçbir şey. Ne bir baskı var ne ikili mücadelelerde bir agresiflik var. Hatay derenin suyunu akıtıyor, F.Bahçe bu derenin mecrasını değiştireceğine, o da akıntıya gidiyor. Yani bu transferleri yapan F.Bahçe'yi uyuta uyuta 1 puanını alıyor. Düşünün; Hatay son 15 dakikayı 9 kişi oynuyor. Hatay'ın orta sahadaki en iyi oyuncusu da çıkmışken. Peki hakemin hatası var mı? Hayır. İki Hatay'lı oyuncunun çift sarı karttan kırmızı görmesi, hakem kararı açısından son derece doğru iki karar. 11'e 11 Hatay, F.Bahçe'yi uyuttu. 9'a 11 gene uyuttu.
18
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Erol Bulut, küçük takımlarda başarılı oldu kısmen. Ama dün bu maçı kenardan çözemiyorsan o zaman aynaya bakacaksın. Aslında Rize'deki maç da bunun aynısıydı. Bir buçuk Adana hakem yardımıyla kazandı Fenerbahçe. Ben 2 maçta da Fenerbahçe'de bir ışık göremedim. Eğer bu kadar iddia ile bırak ışığı, çok etkili farları yakman lazım. Sarı-lacivertli futbolcular sosyal sigortadan emekliler gibi futbol oynuyorlar. Kaybedilmiş bir şey yok ama görüntü kötü. Federasyondu, hakemdi, harcama limitini falan bırakın, Fenerbahçe bu tarz mücadeleyle futbol oynarsa taraftarın sabır limitini taşıracaklar. Daha sonra; ona buna sallayarak ayakta kalamazsın. Çeneyle futbol oynanmıyor. Nefesle, mücadeleyle, daha da önemlisi yürekle oynanıyor. Dün Fenerbahçeli futbolcularda o yüreği göremedim.
19
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ÖMER ÜRÜNDÜL
en F.Bahçe'nin zorlanacağını tahmin ediyordum. Hele kadroları gördükten sonra bu görüşüm daha da belirginleşti. Bunun 2 nedeni vardı; birincisi F.Bahçe'nin kadro yapısında 3 ön libero özellikli orta saha ile birbirlerini hiç tanımayan 3 ileri uç oyuncusuyla organize ve üretken bir futbol sergilemesi zordu. İkincisi de Hatay son iki senedir TFF 1. Lig'de başarılı ve uyumlu, rakiplerine az pozisyon veren bir alan savunması oturtmuştu. F.Bahçe için çok kritik bir maç olacağını düşünüyordum ama F.Bahçe'nin 90 dakika hiç net pozisyon bulamayışı, hele hele rakip önce 10, sonra 9 kişi kalmışken kaleye gidemeyişi tam bir fiyaskoydu. Bana göre dün Erol Bulut sınıfta kalmıştır. Büyük takım teknik direktörlüğü zordur. Yönetiminden veya medya baskısından çekinirsen başarılı olamazsın.
20
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Geçen hafta Rize maçında fizik olarak bütün oyunculara fark atan isim Frey'di. Kapasitesi sınırlı bir santrfor. Ama çok güçlü bir santrfor, her zaman fizik açıdan hiç hazır olmayan yetenekli bir santrfordan daha faydalıdır. Erol Bulut bu gerçeği görüp 5 oyuncu değiştirmesine rağmen Rize'de Frey'i çıkarmadı. Dün 5 oyuncu değiştirip yürüyen Valencia'ya hiç dokunmayıp Frey'i oyuna sokmuyorsan bu çok büyük teknik adam yanlışıdır. Hatay'ı kutluyorum. 1. Lig kadrolarıyla Başakşehir'den sonra F.Bahçe'den gol yemeyip 4 puan kazandılar. Mutlaka bir forvet transferine ihtiyaçları var. Yeni MHK, ciddi yanlışlar yapıyor. Ümit Öztürk, birçok kritik maçta G.Saray lehine kararlar verince kıyamet koptu, uzun süre devre dışı kaldı ve FIFA kokartı geri alındı. Üstelik de yetenekli bir hakemken. Dün gece bir büyük maç yakalamış, haftaya da G.Saray-F.Bahçe derbisi var. Hiç F.Bahçe'yi üzüp de başına yeni bir iş açar mı? 90 dakika ev sahibi lehine eyyam yaptı.