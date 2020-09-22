Son Dakika | Fenerbahçe - Hatayspor maçında gecenin olayı! Caner Erkin ile Erol Bulut...

Fenerbahçe'nin sahasında 9 kişi kalan rakibinden 3 puan alamadığı geceye damga vuran an 82. dakikada yaşandı. İşte Caner Erkin ve Erol Bulut arasında yaşananlar...Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Fenerbahçe evinde Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşma 0-0 sona erdi.Fenerbahçe ilk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçerken, ligin yeni ekibi Hatayspor ise son şampiyon Medipol Başakşehir karşısında 2-0'lık sonuçla galip gelmişti.Alınan bu sonucun ardında her iki takım da ligin ikinci haftasını 4'er puanla tamamlamış oldu.Konuk ekip Hatayspor karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. 73. dakikada Ruben Ribeiro ve 81. dakikada Sackey çift sarı karttan oyun dışında kaldı.Fenerbahçe'den 2016'da ayrılan ve 4 yıl sonra takıma dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra sarı-lacivertli formayla Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Inter ve Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin, 1666 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.Kadıköy'de zaman zaman tansiyonu yükselen mücadelede Caner Erkin öfkesine hakim olamadı.Yaşanan bir pozisyonun ardından önce müsabakanın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösteren Caner Erkin, ardından oyundan çıkarken Erol Bulut'a sitem etti.Bir pozisyonda rakip oyuncunun müdahalesi sonrası kramponu ayağından çıkan Caner Erkin, hakem Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.Hakem Ümit Öztürk'ün oyunu başlatmak istediği esnada kramponunu giymeye çalışan Erkin, 1 dakika 1 dakika! Ayakkabım çıktı, oynatıyorsun. sözleriyle tepkisini dile getirdi.Gecenin en dikkat çeken anı ise müsabakanın 82. dakikasında yaşandı. Oyundan alınan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'un verdiği bu değişiklik kararını beğenmedi ve tepki gösterdi.Caner Erkin'in yerine Deniz Türüç'ü sahaya süren Erol Bulut, öğrencisinin bu reaksiyonuna karşılık vermedi.Genç teknik adam mücadelenin ardından da bu konuyla ilgili herhangi bir demeç vermedi.