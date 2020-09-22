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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe - Hatayspor maçında gecenin olayı! Caner Erkin ile Erol Bulut...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 08:13 | 

Son Dakika | Fenerbahçe - Hatayspor maçında gecenin olayı! Caner Erkin ile Erol Bulut...

Golsüz eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinde damga vuran an Erol Bulut ile Caner Erkin arasında yaşandı.

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1GECENİN OLAYI
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GECENİN OLAYI

Fenerbahçe'nin sahasında 9 kişi kalan rakibinden 3 puan alamadığı geceye damga vuran an 82. dakikada yaşandı. İşte Caner Erkin ve Erol Bulut arasında yaşananlar...

2KONUK HATAYSPOR
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KONUK HATAYSPOR

Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Fenerbahçe evinde Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

3SESSİZ GECE
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SESSİZ GECE

Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşma 0-0 sona erdi.

4GOLSÜZ EŞİTLİK
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GOLSÜZ EŞİTLİK

Fenerbahçe ilk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçerken, ligin yeni ekibi Hatayspor ise son şampiyon Medipol Başakşehir karşısında 2-0'lık sonuçla galip gelmişti.

5
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4'ER PUANDA KALDILAR

Alınan bu sonucun ardında her iki takım da ligin ikinci haftasını 4'er puanla tamamlamış oldu.

6İKİ KIRMIZI KART
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İKİ KIRMIZI KART

Konuk ekip Hatayspor karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. 73. dakikada Ruben Ribeiro ve 81. dakikada Sackey çift sarı karttan oyun dışında kaldı.

7YUVAYA DÖNDÜ
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YUVAYA DÖNDÜ

Fenerbahçe'den 2016'da ayrılan ve 4 yıl sonra takıma dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra sarı-lacivertli formayla Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.

81666 GÜN SONRA KADIKÖYDE
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1666 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Inter ve Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin, 1666 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.

9CANER ERKİN SİNİRLENDİ
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CANER ERKİN SİNİRLENDİ

Kadıköy'de zaman zaman tansiyonu yükselen mücadelede Caner Erkin öfkesine hakim olamadı.

10EROL BULUTA SİTEM ETTİ
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EROL BULUT'A SİTEM ETTİ

Yaşanan bir pozisyonun ardından önce müsabakanın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösteren Caner Erkin, ardından oyundan çıkarken Erol Bulut'a sitem etti.

11HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ
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HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Bir pozisyonda rakip oyuncunun müdahalesi sonrası kramponu ayağından çıkan Caner Erkin, hakem Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.

12İŞTE O SÖZLER
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İŞTE O SÖZLER

Hakem Ümit Öztürk'ün oyunu başlatmak istediği esnada kramponunu giymeye çalışan Erkin, "1 dakika 1 dakika! Ayakkabım çıktı, oynatıyorsun." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

13OYUNCAN ALININCA...
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OYUNCAN ALININCA...

Gecenin en dikkat çeken anı ise müsabakanın 82. dakikasında yaşandı.

14KARARI BEĞENMEDİ
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KARARI BEĞENMEDİ

Oyundan alınan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'un verdiği bu değişiklik kararını beğenmedi ve tepki gösterdi.

15EROL BULUT KARŞILIK VERMEDİ
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EROL BULUT KARŞILIK VERMEDİ

Caner Erkin'in yerine Deniz Türüç'ü sahaya süren Erol Bulut, öğrencisinin bu reaksiyonuna karşılık vermedi.

16SESSİZ KALDI
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SESSİZ KALDI

Genç teknik adam mücadelenin ardından da bu konuyla ilgili herhangi bir demeç vermedi.

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