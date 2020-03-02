Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni teknik direktör kim olacak? Taraftarların beklediği isim...
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ardından yeni teknik direktör kim olacak? İşte taraftarları heyecanlandıran o isimler...
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Spor Arena DETAY | Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyadan görmek istedikleri teknik direktörleri paylaştı. Boştaki teknik direktörler, sarı lacivertli kulübü heyecanlandırdı...
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni gelecek teknik direktöre çevrilmiş durumda.
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Sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden takımın başında görmek istedikleri teknik direktörleri paylaşmaya başladı.
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Yerli olarak Erol Bulut, Tayfun Korkut ve Emre Belözoğlu isimleri ön plana çıkarken boşta olan yabancı teknik direktörler de taraftarları heyecanlandırdı...
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İşte boşta olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan isimler...
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ROGER SCHMIDT
Fenerbahçe taraftarlarını en çok heyecanlandıran isimlerden birisi... Ersun Yanal ile yolların ayrıldığının açıklanmasının ardından Alman teknik adam, Twitter'da en çok konuşulan teknik direktörlerden birisi oldu.
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Salzburg ve Leverkusen'de oynattığı hücum futbolu ile dikkatleri üzerine çeken Schmidt, 2017'de Beijing Guoan takımının yolunu tuttu, 2019'da ise ayrıldı. Tecrübeli teknik adamın ismi, geçtiğimiz dönemlerde de Fenerbahçe ile anılıyordu.
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NIKO KOVAC
Son olarak Bayern Münih'i çalıştıran 48 yaşındaki Hırvat teknik adam, Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan bir başka isim. Geçen sezonu Bundesliga, Almanya Kupası ve Süper Kupa ile 3'te 3 yaparak kapatan Kovac'ın maliyeti ise düşündürüyor.
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Kovac, ayrıca Premier Lig'de takım çalıştırmak istediğini söylemişti. Hırvat teknik direktör, Ancelotti öncesi Everton ile görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti.
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LAURENT BLANC
Fenerbahçe ile ismi daha önceden de anılmıştı. Son olarak PSG'yi çalıştıran Blanc, kendisini heyecanlandıran bir proje aradığını söylemişti. 2016 yılından beri takım çalıştırmıyor...
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BRUNO LABBADIA
Kariyerinde Darmstadt, Fürth, Leverkusen, Hamburg, Stuttgart ve Wolfsburg'da çalışan Bruno Labbadia, Ali Koç döneminde daha önceden de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Hücum futbolunu benimseyen Labbadia, bir yıldır takım çalıştırmıyor.
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LEONARDO JARDIM
2017'de Falcao ve Mbappe'li Monaco'yu Fransa'da şampiyonluğa taşıyan Jardim, Monaco ile yollarını ayırdı ve şu anda boşta. Portekizli teknik direktör, Ersun Yanal öncesinde de Fenerbahçe ile anılmıştı.
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MANUEL PELLEGRINI
Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Şilili teknik direktör, son olarak West Ham'ı çalıştırmıştı. Yeni bir deneyim yaşamak isteyen 66 yaşındaki teknik direktör, bir dönem Real Madrid'i de çalıştırmıştı.
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JORGE JESUS
Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir başka isim ise Jorge Jesus. Flamengo ile Libertadores Kupası'nı kazanan ve Güney Amerika'da tarih yazan Portekizli teknik adamın sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için çok uğraşmıştı...