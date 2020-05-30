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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Mayıs 2020 - 09:38,

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'a teklif için tarih belli oldu

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Erol Bulut için yapılacak teklifin detayları belli oldu. Sarı lacivertli ekip, teklif için tarihi belirledi.

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Fenerbahçe, ligde şampiyonluk yarışına havlu atıp üst sıralardan uzaklaşınca Türkiye Kupası’nın önemi arttı.

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Türkiye Kupası'nın kazanılması halinde, her ne kadar lig şampiyonluğu kadar mutlu etmese de 2014’ten beri süren kupa hasretine de son verilmiş olacak.

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Ayrıca Avrupa Ligi’ne gruplardan katılma hakkı elde edilecek. Türkiye Kupası’nın Fenerbahçe için bir başka önemi daha var: Teknik direktör.

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Yönetim tercihini Erol Bulut’tan yana kullandı. Ancak Bulut’un çalıştırdığı Alanyaspor da Sarı- Lacivertliler gibi kupada yoluna devam ediyor.

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Fenerbahçe, etik olmayacağı gerekçesiyle henüz genç çalıştırıcıya resmi teklifte bulunmadı.

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Alanyaspor, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Antalyaspor’a elenirse, Sarı-Lacivertli Yönetim, Erol Bulut’a resmi teklifte bulunacak.

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Akdeniz ekibi eğer yarı finali geçerse, teklif final sonrasına kalacak.

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Erol Bulut, yaptığı açıklamalarda Alanyaspor ile Türkiye Kupası'nı kazanma hedeflerinin olduğunu belirtmişti.

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Alanyaspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmiş ve final için avantaj yakalamıştı.

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Fenerbahçe ise kupada ilk maçta deplasmanda Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

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