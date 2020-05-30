Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'a teklif için tarih belli oldu

Fenerbahçe, ligde şampiyonluk yarışına havlu atıp üst sıralardan uzaklaşınca Türkiye Kupası’nın önemi arttı. Türkiye Kupası'nın kazanılması halinde, her ne kadar lig şampiyonluğu kadar mutlu etmese de 2014’ten beri süren kupa hasretine de son verilmiş olacak.Ayrıca Avrupa Ligi’ne gruplardan katılma hakkı elde edilecek. Türkiye Kupası’nın Fenerbahçe için bir başka önemi daha var: Teknik direktör. Yönetim tercihini Erol Bulut’tan yana kullandı. Ancak Bulut’un çalıştırdığı Alanyaspor da Sarı- Lacivertliler gibi kupada yoluna devam ediyor.Fenerbahçe, etik olmayacağı gerekçesiyle henüz genç çalıştırıcıya resmi teklifte bulunmadı. Alanyaspor, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Antalyaspor’a elenirse, Sarı-Lacivertli Yönetim, Erol Bulut’a resmi teklifte bulunacak.Akdeniz ekibi eğer yarı finali geçerse, teklif final sonrasına kalacak.Erol Bulut, yaptığı açıklamalarda Alanyaspor ile Türkiye Kupası'nı kazanma hedeflerinin olduğunu belirtmişti.Alanyaspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmiş ve final için avantaj yakalamıştı.Fenerbahçe ise kupada ilk maçta deplasmanda Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.