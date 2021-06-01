Son Dakika Fenerbahçe Haberi: Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yerine işaret etmişti! İşte boşta olan Alman ve Portekizli teknik direktörler

KOÇ'UN ÇİZDİĞİ HOCA PROFİLİ... Yeni hocanın tercihen birkaç şampiyonluk yaşamış, kısıtlı bütçelerle de çalışabilecek, disiplinli ve en önemlisi başarıya aç bir isim olması gerektiğini belirten Koç, haziranın üçüncü haftasına kadar imza attırmayı hedeflediklerini açıkladı.