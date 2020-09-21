Son Dakika | Fenerbahçe forvet bombasını patlattı! Salı İstanbul'a geliyor... | Transfer Haberleri
Vedat Muriqi'yi satmak istememesine karşın oyuncunun Avrupa'ya gitme kararı almasıyla forvet transferinde büyük boşluk oluşan Fenerbahçe, aradığı golcüyü buldu. 1.83 boyundaki santraforun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...
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Fenerbahçe forvet transferinde mutlu sona çok yakın...
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Geçtiğimiz sezonun son haftalarından itibaren adı İtalya’nın Lazio takımıyla anılmaya başlayan Vedat Muriç’in yerine transfer edilmesi beklenen golcü için süre uzadıkça adı geçen futbolcuların sayısı da artmıştı.
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Lazio’yla görüşmelerin başladığı günden bugüne kadar 1 forma için tam 16 futbolcunun adı telaffuz edilirken; yöneticilerle birlikte bu zamana dek biten transferlerde başrol oynayan Emre Belözoğlu ser verip sır vermeye özen gösteriyordu.
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Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen transferin artık sona gelindiği ve bu hafta noktalanacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de gündeme gelen '30 gol, 15 asist' tarifi sonrası gözler Mandzukic, Diego Costa gibi dünya yıldızlarına çevrilmişti.
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Hatta Edinson Cavani ismi gündeme gelmiş, Serdar Ali Çelikler Emre Belözoğlu'nun bu oyuncuyla görüşme yaptığını açıklamıştı.
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İNGİLİZLER MALİ DETAYLARI DA PAYLAŞTI
Belözoğlu birçok isimle olduğu gibi Cavani ile de telefon görüşmesi yapıp oyuncunun durumunu sormasına karşın asıl istediği ismin Premier Lig'de olduğu ortaya çıktı. İngiliz basını mali detayları da paylaştı.
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ZE LUİS GÜNDEME GELDİ AMA
Sarı lacivertlileri ilgilendiren sıcak bir gelişme daha yaşandı. Ze Luis'in kiralanmasına ilk etapta karşı çıkan Portekiz temsilcisi, ısrarından vazgeçti. Porto, Ze Luis'in kiralanma şartlarını F.Bahçe ile görüşmek istiyor.
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Bu arada Porto'da Ze Luis, Portekiz Ligi'nin ilk haftasında oynanan Braga maçının kadrosuna da alınmadı. Bu durum transfer görüşmelerindeki durumun ciddiyeti olarak yorumlandı.
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SAMATTA YARIN İSTANBUL'A...
Fenerbahçe'de artık Ze Luis ile Mbwana Samatta arasında tercih yapacak. Erol Bulut'un da ilk tercihinin Mbwana Samatta olduğu ifade edilirken bu oyuncuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
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ÇUBUKLUYA ÇOK YAKIN
Aston Villa ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tanzanya asıllı golcü Mbwana Samatta’nın kiralık olarak sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu öğrenilirken oyuncunun yarın İstanbul'a gelebileceği iddia edildi.
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İŞ FENERBAHÇE'NİN TERCİHİNE KALDI
A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe işi iki oyuncu arasından bir tercih yapacak duruma getirdi. Sarı lacivertliler, şartlara bakarak son kararını verecek.
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Bu durumda Mbwana Samatta hafta sonu Galatasaray ile oynanacak derbiye yetişecek.
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MALİ DETAYLAR
Hafta içi İstanbul'a gelmesi beklenen Samatta için İngiliz basını da mali detayları paylaştı.
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KİRALAMA ÜCRETİ 1.5 MİLYON EURO
Buna göre Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1.5 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. Sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu da bulunacak.
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25 VE 15 GOL OPSİYONLARI
İddiaya göre; Aston Villa, oyuncunun 15 ve üzeri gol atması durumundaki zorunlu opsiyonun 8 milyon euro olmasını istiyor. Fenerbahçe ise 25 gol + 6.5 milyon euro paketini sunuyor
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Oyuncunun sezon sonu attığı gole göre belirlenecek opsiyon rakamı konusunda pazarlıklar sürüyor. 27 yaşında, 1.83 boyundaki transferin önümüzdeki birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.