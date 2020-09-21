Son Dakika | Fenerbahçe forvet bombasını patlattı! Salı İstanbul'a geliyor... | Transfer Haberleri

İNGİLİZLER MALİ DETAYLARI DA PAYLAŞTI Belözoğlu birçok isimle olduğu gibi Cavani ile de telefon görüşmesi yapıp oyuncunun durumunu sormasına karşın asıl istediği ismin Premier Lig'de olduğu ortaya çıktı. İngiliz basını mali detayları da paylaştı.