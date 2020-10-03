Son Dakika | Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçına damga vurdu! İşte herkesin konuştuğu o an...

ÖMER FARUK İLK KEZ KADRODA Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez kadroya dahil oldu.



Geçen sezonun son dönümünde sarı-lacivertli formayı giyen genç oyuncu, bu sezon ise hiçbir maçta kadroya alınmamıştı.