Son Dakika | Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçına damga vurdu! İşte herkesin konuştuğu o an...
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçına yıldız isim ve Emre Belözoğlu arasında yaşanan diyalog damga vurdu.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük karşısında geçen haftaki derbi 11'ine göre takımını tek değişiklikle sahaya sürdü.
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Sarı-lacivertlilerde Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç, Fatih Karagümrük maçında kadroya alınmazken, bu oyuncunun yerine Mbwana Samatta ilk 11'de sahaya çıktı.
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Genç teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında kalede Altay Bayındır'a formayı verirken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand ve Caner Erkin'den oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo ve Jose Sosa'yı oynatan Erol Bulut, önlerinde ise Enner Valencia, Ozan Tufan ve Mame Thiam'a şans verdi. Fenerbahçe'de gol yollarında ise Mbwana Samatta yer aldı.
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SAMATTA İLK KEZ
Fenerbahçe'nin yeni santrforu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de forma giydi.
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Ligde geçen hafta Galatasaray'a karşı oynanan derbide 66. dakikada oyuna giren Samatta, Fatih Karagümrük karşısında ise ilk 11'de şans buldu.
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5 FUTBOLCU KADRODA YOK
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 5 önemli ismi Fatih Karagümrük maçı kadrosuna dahil etmedi.
Sarı-lacivertlilerde geçen hafta ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç'ün yanı sıra Zanka, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar kadroya alınmadı.
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Söz konusu oyuncular arasında sadece Nabil Dirar'ın hafif sakatlığı bulunuyordu.
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ÖMER FARUK İLK KEZ KADRODA
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez kadroya dahil oldu.
Geçen sezonun son dönümünde sarı-lacivertli formayı giyen genç oyuncu, bu sezon ise hiçbir maçta kadroya alınmamıştı.
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CİSSE YEDEKLER ARASINDA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, Fatih Karagümrük maçında ilk kez sarı-lacivertli kadroda yer aldı.
Geçen sezon Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında yedek soyundu.
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MAÇ YEMEĞİNDE CANER'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.
Karşılaşma öncesinde Samandır Can Bartu Tesisleri'nde kampta olan sarı-lacivertli takımda maç yemeği öncesinde sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.
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Yeni yaşına giren Caner Erkin'in özel gününü unutmayan teknik heyet ve futbolcular, doğum günü pastası hazırlattı. Pastanın mumlarını üfleyen Caner Erkin, tebrikleri kabul etti ve bu jestten dolayı teşekkürlerini iletti.
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DİEGO PEROTTİ TRİBÜNDE
Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakayı tribünden takip etti.
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Süper Lig’de Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertlilerin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti de takip etti.
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Bugün saat 14.20’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan Perotti, saat 19.00’da başlayan mücadeleyi protokol tribününden izledi.