Erol Bulut, Fenerbahçe'ye 2 isimle geliyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gidişinin ardından teknik direktörlüğe sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirmişti.Sarı-Lacivertliler'in ismi Manuel Pellegrini, Nenad Bjelica, Rebrov gibi birçok önemli isimle anılmıştı.Fenerbahçe, yeni sezon öncesi aradığı hocayı Süper Lig'de buldu.Sarı-Lacivertli yönetim, Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut'la her konuda anlaşmaya vardı.Alanyaspor'da iyi bir sezonu geride bırakan Erol Bulut, futbolculuk döneminde formasını giydiği Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geri dönüyor.Erol Bulut'un daha önce Fenerbahçe 1+3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 800 bin Euro alacağı öne sürülmüştü.Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Alanyaspor'a veda ederek Fenerbahçe'nin başına geçecek.Erol Bulut'la Fenerbahçe yönetimi arasındaki görüşmelerde sıcak gelişmeler de yaşanıyor. TRTSpor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, 11-12 kişilik bir ekibi olan Erol Bulut’a beraberinde iki antrenör daha getirmesine izin verdi.Genç teknik adamın Alanyaspor’daki teknik ekibi tamamen gelmeyecek. Yeni teknik heyet bu şekilde olacak.Fenerbahçe yönetimi ayrıca Damien Comolli’de olduğu gibi tüm yetkiyi tek bir isme vermek istemiyor.Fenerbahçe yeni sezon için 8 Ağustos’da Samandıra’da toplanacak. Koronavirüs testi olacak. Test sonuçlarının ardından Topuk Yaylası’nda 1. Etap kamp çalışmaları başlayacak.Erol Bulut, bugün Fenerbahçe'ye gideceği iddialarının sorulması üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:Bu konular teknik direktör için motive edici bir şey. Baskı değil. Finale bu motivasyonla çıkacağız. Dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Bu konular bizi daha da güçlendirir ifadelerini kullanmıştı.