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GeriFutbol Erol Bulut, Fenerbahçe'ye 2 isimle geliyor
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 22:51,

Erol Bulut, Fenerbahçe'ye 2 isimle geliyor

Anlaşmanın tüm detayları belli oldu

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gidişinin ardından teknik direktörlüğe sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirmişti.

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Sarı-Lacivertliler'in ismi Manuel Pellegrini, Nenad Bjelica, Rebrov gibi birçok önemli isimle anılmıştı.

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi aradığı hocayı Süper Lig'de buldu.

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Sarı-Lacivertli yönetim, Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut'la her konuda anlaşmaya vardı.

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Alanyaspor'da iyi bir sezonu geride bırakan Erol Bulut, futbolculuk döneminde formasını giydiği Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geri dönüyor.

61+3 YILLIK SÖZLEŞME, YILLIK 800 BİN EURO
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1+3 YILLIK SÖZLEŞME, YILLIK 800 BİN EURO

Erol Bulut'un daha önce Fenerbahçe 1+3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 800 bin Euro alacağı öne sürülmüştü.

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Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Alanyaspor'a veda ederek Fenerbahçe'nin başına geçecek.

8YÖNETİMDEN İKİ YARDIMCIYA İZİN ÇIKTI
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YÖNETİMDEN İKİ YARDIMCIYA İZİN ÇIKTI

Erol Bulut'la Fenerbahçe yönetimi arasındaki görüşmelerde sıcak gelişmeler de yaşanıyor.

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TRTSpor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, 11-12 kişilik bir ekibi olan Erol Bulut’a beraberinde iki antrenör daha getirmesine izin verdi.

10İKİNCİ COMOLLI VAKASI İSTENMİYOR
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İKİNCİ COMOLLI VAKASI İSTENMİYOR

Genç teknik adamın Alanyaspor’daki teknik ekibi tamamen gelmeyecek. Yeni teknik heyet bu şekilde olacak.

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Fenerbahçe yönetimi ayrıca Damien Comolli’de olduğu gibi tüm yetkiyi tek bir isme vermek istemiyor.

12YENİ SEZON İÇİN 8 AĞUSTOSTA TOPLANACAK
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YENİ SEZON İÇİN 8 AĞUSTOS'TA TOPLANACAK

Fenerbahçe yeni sezon için 8 Ağustos’da Samandıra’da toplanacak. Koronavirüs testi olacak.

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Test sonuçlarının ardından Topuk Yaylası’nda 1. Etap kamp çalışmaları başlayacak.

14TRANSFER İDDİALARI MOTİVE EDER
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"TRANSFER İDDİALARI MOTİVE EDER"

Erol Bulut, bugün Fenerbahçe'ye gideceği iddialarının sorulması üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Bu konular teknik direktör için motive edici bir şey. Baskı değil. Finale bu motivasyonla çıkacağız. Dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Bu konular bizi daha da güçlendirir" ifadelerini kullanmıştı.

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