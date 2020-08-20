İnanılmaz rakam! Tam 14 milyon euro...

TRABZONSPOR'DAN SOSA'YA VEDA Trabzonspor Kulübü de eski oyuncusu için veda mesajı paylaştı ve "Bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.