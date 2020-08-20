İnanılmaz rakam! Tam 14 milyon euro...

Fenerbahçe'de 6 Ağustos günü başlayan transfer şovu devam ediyor.
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Sarı-Lacivertliler daha önce aynı gün içerisinde Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'dan Filip Novak'ı kadrosuna katmıştı.
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THIAM VE SİNAN DA TAMAM
Fenerbahçe, 18 Ağustos günü ise Kasımpaşa'dan golcü futbolcu Mame Thiam'ın transferini duyurmuştu.
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YOUTUBE'DAN AÇIKLANDI
İmzaları peş peşe attıran Kanarya, geçtiğimiz gün de Sinan Gümüş'ün takıma dahil olduğunu açıkladı.
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Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de bir ilke imza atarak Sinan'ı kadrosuna kattığını YouTube üzerinden açıkladı.
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GALATASARAY DA İSTİYORDU
Bonservisi İtalya Serie A ekibi Genoa’da bulunan ve geçen sezon Süper Lig’de Antalya’da kiralık forma giyen 26 yaşındaki golcü futbolcu ile 3+1 yıllığına sözleşme imzalandığı duyuruldu.
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Tecrübeli futbolcuyu, eski takımı olan Galatasaray da kadrosuna katmak istiyordu.
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SON BOMBA JOSE SOSA AÇIKLANACAK
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Jose Sosa da dün İstanbul'a geldi.
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Arjantinli yıldızın transferinin gün içerisinde açıklaması bekleniyor.
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TRABZONSPOR'DAN SOSA'YA VEDA
Trabzonspor Kulübü de eski oyuncusu için veda mesajı paylaştı ve "Bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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BONSERVİS ÖDEMEDEN 14 MİLYON EURO DEĞERİNDE 7 OYUNCU
Bu arada Fenerbahçe, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş’ı kulüpleriyle sözleşmeleri bittiği için bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
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Kasımpaşa’nın da Mame Thiam için bonservis bedeli istememesi üzerine, Sarı-Lacivertliler 6 transferi de bedavaya getirmiş oldu.
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Kanarya’nın ayrıca Sinan Gümüş için de Genoa’ya bonservis ödemeyeceği belirtildi.
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Sarı lacivertliler böylece, toplam piyasa değerleri 14 milyon 150 bin Euro olan 7 futbolcu için kasasından 5 kuruş harcamamış oldu.