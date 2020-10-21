Son Dakika | Fenerbahçe, Beşiktaş'tan bir transfer daha yapıyor! Caner ve Gökhan'dan sonra...
Yaz transfer dönemine 16 imzayla damga vuran Fenerbahçe’nin durmaya hiç niyeti yok. Sarı- Lacivertliler şimdiden Ocak operasyonu için kolları sıvadı. İlk hedef, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncu.
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FENERBAHÇE HIZ KESMİYOR
Fenerbahçe transferde durmuyor. Kadrosunu tam 16 yeni yıldızla güçlendiren Sarı- Lacivertliler’de şimdiden ara transfer döneminin çalışmaları başladı.
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TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK
Süper Lig'de yaz transfer dönemine kadrosuna kattığı yıldızlarla damga vuran Fenerbahçe'den teknik direktör Erol Bulut'un tek hedefi şampiyonluk.
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EN BÜYÜK FAVORİLERDEN
Sarı lacivertli ekibe imza attığı günden sonra sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte yaptığı 18 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi halindeler.
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YILDIZLAR GELDİ
Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da kadrosuna kattı.
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AYRILIKLAR YAŞANDI
Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Frey, Zanka, Isla, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Garry Rodrigues gibi isimlerle de yollarını ayırdı.
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CANER VE GÖKHAN'DAN SONRA DORUKHAN
Hedefteki ilk isim Dorukhan Toköz. Dorukhan sezon öncesinde de gündeme geldi ancak girişimler başarılı olmadı. Fenerbahçe, Ocak ayında bir kez daha harekete geçecek ve bu kez eli çok daha güçlü olacak.
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YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ
Çünkü Dorukhan Toköz’ün Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın kendisine önerdiği senelik 650 bin Euro’dan 2+1 yıllık kontratı kabul etmedi.
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1.2 MİLYON AVROLUK TEKLİF
Sarı-Lacivertliler, Dorukhan için Kara Kartal’dan çok daha cazip bir teklif hazırladı. Buna göre Milli yıldıza senelik 1.2 milyon Euro önerileceği öğrenildi.
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4 YILLIK SÖZLEŞME
Sözleşme süresinin 4 yıl olması bekleniyor. Üstelik 600 bin Euro da imza parası verileceği kaydedildi.
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BÜYÜK ÖNEM VERİYOR
Ali Koç, “Takımımızın yaş ortalamasını 26.7’ye düşürdük. Hedefimiz bunu 25’e indirmek” demişti. Takımdaki yerli oyuncu sayısını artırma hedefi de olan Sarı- Lacivertliler bu nedenle Dorukhan transferine büyük önem veriyor.
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OCAK'TA KAPIYI ÇALACAKLAR
Kanarya, sezon sonunda Dorukhan Toköz’ü bedelsiz kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Beşiktaş’ın kapısını çalacak.
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TEKLİFİN 1 MİLYONUN ALTINDA OLMASI BEKLENİYOR
Siyah-Beyazlılar’a yapılacak teklif henüz netleşmedi ancak rakamın 1 milyon Euro’dan fazla olması beklenmiyor.
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BEDAVAYA İMZA ATACAK
Eğer Beşiktaş bunu kabul etmezse, Sarı-Lacivertliler sezon sonunda yıldız futbolcuyu bedavaya kadrosuna katabilecek.(Fanatik)
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