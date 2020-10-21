Son Dakika | Fenerbahçe, Beşiktaş'tan bir transfer daha yapıyor! Caner ve Gökhan'dan sonra...

CANER VE GÖKHAN'DAN SONRA DORUKHAN Hedefteki ilk isim Dorukhan Toköz. Dorukhan sezon öncesinde de gündeme geldi ancak girişimler başarılı olmadı. Fenerbahçe, Ocak ayında bir kez daha harekete geçecek ve bu kez eli çok daha güçlü olacak.