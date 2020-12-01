GAZETECÄ°LER YAKINDAN ÅžAHÄ°T OLDU MaÃ§larÄ±n seyircisiz oynanmasÄ± saha iÃ§inde gÃ¶rev yapan gazetecilerin maÃ§ sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan konuÅŸmalarÄ± ve tepkileri her ÅŸeyi duymalarÄ±na neden oluyor.