Son Dakika | Fenerbahçe - BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± sÄ±rasÄ±nda Caner Erkin'den kulübüye ÅŸok! Sergen YalçÄ±n, Ozan Tufan, Gustavo...
FenerbahÃ§e ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan derbide saha iÃ§inde gÃ¶rev yapan gazeteciler maÃ§ esnasÄ±ndaki konuÅŸmalara ve tepkilere yakÄ±ndan ÅŸahit oldu.
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Ä°ÅŸte saha iÃ§inde yaÅŸananlar...
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2020'DE TÃœM SERÄ°LER BÄ°TTÄ°
FenerbahÃ§e 2020 yÄ±lÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, Trabzonspor ve Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±ndaki yenilmezlik serilerini yitirdi. GeÃ§en sezonun 23. haftasÄ±nda Galatasaray'a sahasÄ±nda 3-1 kaybeden FenerbahÃ§e, 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼re sonra sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lara maÄŸlup olmuÅŸtu.
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15 YIL SONRA MAÄžLUBÄ°YET
16 Haziran'da Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± finalinde Trabzonspor'a evinde 3-1 maÄŸlup olan sarÄ±-lacivertliler, bordo-mavililer karÅŸÄ±sÄ±nda 23 yÄ±l sonra sahasÄ±nda yenilgi yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 10. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a 4-3 maÄŸlup oldu ve 15 yÄ±llÄ±k yenilmezlik serisini yitirdi.Â
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TARTIÅžMALI LEMOS TERCÄ°HÄ°
FenerbahÃ§e ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan derbi sarÄ± lacivertliler bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸarken teknik direktÃ¶r Erol Bulut, Serdar Aziz'i kesip Lemos'u 11'de sahaya sÃ¼rÃ¼nce sebebiyle eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi oldu.
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Savunmada aksayan, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gollerinde pozisyon hatalarÄ± yapan UruguaylÄ± stoper bire bir pozisyonlarda aÄŸÄ±r kalÄ±nca maÃ§Ä±n tartÄ±ÅŸÄ±lan isimlerinden biri oldu.
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SAHA Ä°Ã‡Ä°NE YANSIDI
KadÄ±kÃ¶y'de oynanan mÃ¼cadeleye aÄŸÄ±r favori Ã§Ä±kan FenerbahÃ§e'de moraller epey bozulurken bu durum saha iÃ§ine de yansÄ±dÄ±.
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GAZETECÄ°LER YAKINDAN ÅžAHÄ°T OLDU
MaÃ§larÄ±n seyircisiz oynanmasÄ± saha iÃ§inde gÃ¶rev yapan gazetecilerin maÃ§ sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan konuÅŸmalarÄ± ve tepkileri her ÅŸeyi duymalarÄ±na neden oluyor.
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Pazar akÅŸamÄ± da bÃ¶yle olurken derbide saha iÃ§inde ÅŸunlar yaÅŸandÄ±:Â