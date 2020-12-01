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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe - BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± sÄ±rasÄ±nda Caner Erkin'den kulübüye ÅŸok! Sergen YalçÄ±n, Ozan Tufan, Gustavo...
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Futbol
Süleyman ARAT
Haber GiriÅŸ: 01 AralÄ±k 2020 - 07:35 | 

Son Dakika | Fenerbahçe - BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± sÄ±rasÄ±nda Caner Erkin'den kulübüye ÅŸok! Sergen YalçÄ±n, Ozan Tufan, Gustavo...

FenerbahÃ§e ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan derbide saha iÃ§inde gÃ¶rev yapan gazeteciler maÃ§ esnasÄ±ndaki konuÅŸmalara ve tepkilere yakÄ±ndan ÅŸahit oldu.

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Ä°ÅŸte saha iÃ§inde yaÅŸananlar...

22020DE TÃœM SERÄ°LER BÄ°TTÄ°
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2020'DE TÃœM SERÄ°LER BÄ°TTÄ°

FenerbahÃ§e 2020 yÄ±lÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, Trabzonspor ve Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±ndaki yenilmezlik serilerini yitirdi. GeÃ§en sezonun 23. haftasÄ±nda Galatasaray'a sahasÄ±nda 3-1 kaybeden FenerbahÃ§e, 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼re sonra sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lara maÄŸlup olmuÅŸtu.

315 YIL SONRA MAÄžLUBÄ°YET
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15 YIL SONRA MAÄžLUBÄ°YET

16 Haziran'da Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± finalinde Trabzonspor'a evinde 3-1 maÄŸlup olan sarÄ±-lacivertliler, bordo-mavililer karÅŸÄ±sÄ±nda 23 yÄ±l sonra sahasÄ±nda yenilgi yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 10. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a 4-3 maÄŸlup oldu ve 15 yÄ±llÄ±k yenilmezlik serisini yitirdi.Â 

4TARTIÅžMALI LEMOS TERCÄ°HÄ°
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TARTIÅžMALI LEMOS TERCÄ°HÄ°

FenerbahÃ§e ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan derbi sarÄ± lacivertliler bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸarken teknik direktÃ¶r Erol Bulut, Serdar Aziz'i kesip Lemos'u 11'de sahaya sÃ¼rÃ¼nce sebebiyle eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi oldu.

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Savunmada aksayan, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gollerinde pozisyon hatalarÄ± yapan UruguaylÄ± stoper bire bir pozisyonlarda aÄŸÄ±r kalÄ±nca maÃ§Ä±n tartÄ±ÅŸÄ±lan isimlerinden biri oldu.

6SAHA Ä°Ã‡Ä°NE YANSIDI
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SAHA Ä°Ã‡Ä°NE YANSIDI

KadÄ±kÃ¶y'de oynanan mÃ¼cadeleye aÄŸÄ±r favori Ã§Ä±kan FenerbahÃ§e'de moraller epey bozulurken bu durum saha iÃ§ine de yansÄ±dÄ±.

7GAZETECÄ°LER YAKINDAN ÅžAHÄ°T OLDU
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GAZETECÄ°LER YAKINDAN ÅžAHÄ°T OLDU

MaÃ§larÄ±n seyircisiz oynanmasÄ± saha iÃ§inde gÃ¶rev yapan gazetecilerin maÃ§ sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan konuÅŸmalarÄ± ve tepkileri her ÅŸeyi duymalarÄ±na neden oluyor.

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Pazar akÅŸamÄ± da bÃ¶yle olurken derbide saha iÃ§inde ÅŸunlar yaÅŸandÄ±:Â

9SERGEN YALÃ‡IN Ä°LE HAKEMLER ARASINDA DÄ°YALOGLAR SERTLEÅžTÄ°
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SERGEN YALÃ‡IN Ä°LE HAKEMLER ARASINDA DÄ°YALOGLAR SERTLEÅžTÄ°

Sergen YalÃ§Ä±n kulÃ¼beden takÄ±mÄ±nÄ± ateÅŸlemeye gayret etti. 4. hakem ve maÃ§Ä±n hakemiyle diyaloglarÄ± sertleÅŸince, sarÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.Â

10SAKÄ°N OL OZAN
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SAKÄ°N OL OZAN

Ozan ve Rosier arasÄ±ndaki gerilimde sahaya giren Volkan Demirel, Ozanâ€™Ä± belinden savurarak kenara aldÄ±.

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O sÄ±rada YalÃ§Ä±n F.BahÃ§e kulÃ¼besine kadar geldi ve Ozanâ€™Ä±n iki yanaÄŸÄ±ndan tutup konuÅŸarak sakinleÅŸtirdi.Â

12YÄ°NE NE VAR
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YÄ°NE NE VAR

Caner Erkin 2. yarÄ±da korner atmaya giderken kulÃ¼beden gelen uyarÄ±lara arkasÄ±nÄ± dÃ¶nmeden iÃ§inde â€˜Yine ne varâ€™ bulunan kelimelerle yanÄ±t verdi.

13HEDEFÄ° BULMAYINCA KÃœFÃœRLER ETTÄ°
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HEDEFÄ° BULMAYINCA KÃœFÃœRLER ETTÄ°

KullandÄ±ÄŸÄ± kornerler hedefine ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nda da sinirli biÃ§imde kÃ¼fÃ¼rler etti.

14OYUNA KENDÄ°NÄ° VER LEMOS
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OYUNA KENDÄ°NÄ° VER LEMOS

Gustavo da kart gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ pozisyonda Lemosâ€™a â€˜Oyuna biraz kendini verâ€™ dedi.

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EROL BULUT'TAN MAÃ‡ SONU Ä°TÄ°RAF

TectÃ¼beli teknik adamÄ±n BeÅŸiktaÅŸ derbisi sonrasÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±...

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