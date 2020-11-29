Son Dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz! 11'de hazır...
Süper Lig'in 10. haftası büyük bir maça sahne oluyor. Kadıköy'de karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 11'leri şekillenmeye başladı.
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2020'nin İstanbul'da oynananacak son derbisi için heyecan dorukta! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine çok az bir süre kalmışken 11'ler belli oluyor.
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KAZANIRSA FARK 10
Fenerbahçe, derbiyi kazanıp Beşiktaş ile puan farkını 10'a çıkartmanın hesaplarını yaparken siyah beyazlı ekip kazanıp puan farkını düşürmek istiyor.
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İKİ DERBİDEN 4 PUAN
Bu sezon derbilerde Fenerbahçe iki maça çıkarken Galatasaray ile golsüz berabere kalıp Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmişti. Beşiktaş da Trabzonspor'u 3-1'lik skorla geçmişti.
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EKSİK OYUNCULAR FAZLA
Derbi öncesi eksik futbolcuların fazlalığı dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Mbwana Samatta, Sinan Gümüş ve Valencia, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
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Beşiktaş'ta ise Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Domagoj Vida, Gökhan Töre, Hasic derbide oynamayacak. Welinton'un ise durumu belirsiz.
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EROL BULUT İLK PEŞİNDE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Bulut, bugüne dek Beşiktaş'a 6 kez rakip olurken 5'ini kaybetti, 1'inde berabere kaldı.
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Dev derbi için geri sayıma geçilirken Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde;
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GÖKHAN'DAN DERBİ FEDAKARLIĞI
Fenerbahçe'de kalede Altay Bayındır, savunma dörtlüsünde ise Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand ve Caner Erkin'in oynaması bekleniyor. Gökhan Gönül'ün sakatlığının tam olarak geçmemesine rağmen oynamak için fedakarlıkta bulunacağı belirtiliyor.
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ORTA SAHA DEĞİŞMİYOR
Orta sahada ise merkezde Luiz Gustavo, Jose Sosa ve Ozan Tufan oynayacak. Onların önünde de Pelkas ve Perotti'nin oynaması bekleniyor.
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TEK FORVET CISSE
Fenerbahçe'de derbiye tek forvet çıkacak isim ise Papiss Cisse olacak.
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SAVUNMA HATTI EKSİK
Beşiktaş'ta ise kalede Utku Yuvakuran görev alacak. Savunma dörtlüsünde büyük bir ihtimalle Rosier, Necip Uysal, Montero ve Rıdvan'dan oluşacak.
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Orta sahada Atiba Hutchinson ve Josef de Souza'ya görev verecek olan Sergen Yalçın, onların önündeki üçlü için Ghezzal, Mensah ve Larin'i düşünüyor.
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında forvetteki gol umudu ise Vincent Aboubakar olacak.
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SERGEN YALÇIN'DAN BİR İLK
Sergen Yalçın, Beşiktaş teknik direktörü olarak ilk kez Kadıköy deplasmanına çıkacak.